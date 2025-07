Taquilla de fin de semana: los cuatro fantásticos obtienen una gran victoria para Marvel

Marvel está respirando un pequeño suspiro de alivio este fin de semana. Los Cuatro Fantásticos han tenido un legado cinematográfico que algunos podrían clasificar generosamente como SnakeBit. Desde la versión Roger Corman de Quickie Corman en 1994 hasta el lanzamiento de Tim Story de Tim Rided pero financieramente exitoso en 2005 y su secuela hasta la historia de origen de primer acto extendida de Josh Trank que todavía se ubica como uno de los taquilleros de Wannabe de Josh Trank (podridos al 9%). Ahora oficialmente canonizado en el MCU como un prólogo del regreso de Robert Downey Jr. como Doom, este muestra una energía clásica de Marvel.

Rey de la cosecha: Los cuatro fantásticos: primeros pasos Anota una gran victoria para Marvel

Los cuatro fantásticos: primeros pasos del director Matt Shakman (de Wandavisión) abrió con un sólido $ 118 millones. Eso está lejos de ser un debut de Marvel de todos los tiempos, pero es el tercer mejor comienzo (después Deadpool & Wolverine & Guardians of the Galaxy Vol. 3) desde 2022 Black Panther: Wakanda para siempre. Que solo puede incluir seis películas, pero tres de ellas (Capitán América: Brave New World, Thunderbolts*y Las maravillas) ni siquiera se abrió a nueve dígitos, y todos tienen un rendimiento significativo por los altos estándares de Marvel. Pinitos incluso podría clasificarse como el segundo mejor comienzo si las estimaciones del lunes salen más altas que Gotg3 ′S $ 118.4 millones.

Desde el lanzamiento de Los vengadores Hasta la pandemia, cada una de las películas de Marvel ha recaudado más de $ 500 millones en todo el mundo, con nueve de ellos golpeando más de mil millones y dos de los dos mil millones. Desde entonces, siete de las últimas 13 películas de MCU no han logrado alcanzar medio mil millones. Tres de ellos fueron liberados en 2021 en el corazón de la pandemia, recaudando entre $ 379 y $ 433 millones cada uno. El hecho de que ambos Valiente mundo nuevo y Rayos* Encajar en ese rango cinco años después tuvo que levantar algunas campanas de alarma.

Cuatro fantásticos Ciertamente se beneficia del reconocimiento de nombres, y la promesa de no sucederlos y entregar la dinámica familiar genuina puede dar sus frutos. Los críticos ciertamente están a bordo, recompensando a la película con una nueva insignia de honor certificada con una partitura de tomatómetro que actualmente es del 87%. Eso es más alto que las tres películas anteriores de Fantastic Four conjunto. Sin embargo, los números que importan para Marvel tienen el signo de dólar frente a ellos, y puede haber algunas preocupaciones iniciales de que la película tuvo un fin de semana bastante cargado.

Pinitos ganó $ 57 millones el jueves y viernes versus $ 61 millones estimados el sábado y el domingo. El promedio de $ 28,606 por trastreado ocupa el puesto 17 entre las películas de MCU, y todos recaudaron más de $ 300 millones. De hecho, cada película de MCU para abrir más de $ 117 millones ha alcanzado los $ 300 millones. A pesar de que representa aproximadamente el 48.3% de su último fin de semana, Pinitos En realidad tuvo el 14º mejor jueves/viernes del lote. Thor: Amor y trueno También tuvo el 48.25% de su primer fin de semana bruto ($ 144.1 millones) el jueves/viernes, e incluso después de caer del 67.7% en su segundo fin de semana, aún así se llevó más de $ 343 millones durante la mayor parte de julio y agosto.

Con un total global ya superior a $ 218 millones, Marvel debería volver a encontrar en el campamento de $ 500+ millones en todo el mundo. Un presupuesto informado de $ 200+ millones querrá ver que ese número se extiende un poco en Superhombre Territorio, pero ver cómo su próximo horario se inclina a New Spider-Man y un regreso de los Cuatro Fantásticos para enfrentar a Robert Victor Von Downey Doom Jr. Avengers: Doomsday2026 debería ser un buen limpiador de paladar para muchos de sus fallas recientes.

Cuentos del Top 10: Superhombre Cruza $ 500 millones, Cómo entrenar a tu dragón Cruza $ 600 millones

James Gunn’s Superhombre Pasó dos semanas antes de que Marvel entrara en la refriega. Los teatros IMAX se entregaron y la caída esperada de 50%+ sonó verdadera, ya que la película ganó $ 24.9 millones en su tercer fin de semana. Eso pone su total de 17 días en $ 289.5 millones y justo al borde de los pases Hombre de acero‘S (no inflado) 2013 Total de $ 291 millones. ¿Cuántas películas más pasarán? En este momento, estamos hablando de un total bruto justo dentro del top 50 de todos los tiempos para los totales de 17 días, en el número 49 antes de Toy Story 3 ($ 289.1 millones) y detrás Furioso 7 ($ 294.5 millones). SuperhombreEl animal espiritual en este momento es en realidad Arañaespecíficamente la primera secuela de Sam Raimi Spider-Man 2que ganó $ 24.7 millones en su tercer fin de semana para generar su total a $ 284.6 millones. Permanecer en ese camino pondría Superhombre en el camino de $ 365-385 millones en el lado doméstico. Ese sería un pequeño impulso agradable para ayudar a la película a alcanzar alrededor de $ 700 millones en todo el mundo, aunque continúa pareciendo un aterrizaje en el rango de $ 650-700 millones. Su bruto internacional este fin de semana disminuyó a $ 19.8 millones y ahora es de $ 213.2 millones, lo que lleva su recorrido global de más de $ 502 millones en este momento.

Tomó solo 8 días para Mundo jurásico Para alcanzar $ 300 millones. Eran 14 para Reino caído y 17 para Dominio. El domingo es el día 26 para Renacimiento mundial jurásico Y simplemente alcanzó el hito. Ganó $ 13 millones en su cuarto fin de semana por un total de $ 301.5 millones, pero esa es una desaceleración nacional significativa para una de las franquicias más populares y rentables de la historia. Sí, la película tiene ganancias gracias a sus ventas globales, pero incluso esos dólares internacionales se están reduciendo, pasando de $ 1.018 mil millones en 2015 a $ 890.7 millones en 2018 a $ 625.1 millones en 2022. Renacimiento Actualmente está en $ 416 millones, lo que pone su total mundial en $ 718.4 millones. Nada para que un Brachiosaurus estornude, pero Universal todavía está mirando una disminución mundial de alrededor de $ 200 millones desde la entrada anterior. A este ritmo, un octavo jurásico La película podría disminuir a solo $ 500 millones en total, tal vez lo suficiente para obtener ganancias. ¿Cuántos viajes más a nuevas islas quedan en esta serie?

Cinco fines de semana. Cinco estancias entre los cinco primeros para F1: la película. Brad Pitt, Joseph Kosinski, Apple Films y Warner Bros. ‘ La película de Fórmula Uno ganó otros $ 6.2 millones, lo que elevó su total a $ 165.5 millones. Que todavía está estrechamente alineado con F9que tenía $ 163.5 millones después de 31 días; Esto terminará alrededor de $ 180 millones nacionales. La película altamente presupuestada acaba de pasar medio mil millones ($ 509+ millones) a nivel mundial, lo que, con un optimismo muy conservador, normalmente sería suficiente para comenzar a agitar la bandera a cuadros. Pero algunos tienen la línea de meta tan alta como $ 600 millones o incluso $ 750 millones, números que parecen poco probables cuando salga de los cines.

Pickup de Paramount de Pitufo no está funcionando exactamente a su favor. Cada entrada resultó menos exitosa que la anterior, y aquí estamos en el fin de semana dos con la última ganancia de $ 5.4 millones, lo que lleva su total a solo $ 22.7 millones nacionales. Incluso con el público internacional haciendo su parte con ahora $ 46.3 millones, esto no parece tener el Pitufo para ganar los aproximadamente $ 150 millones de Pitufos que necesita para salir del rojo. Aquellos que conocen sus pitufos (y colores) saben que el azul más el rojo se convierte en púrpura, y Una vez que Papá es mordido Los Pitufos ya no estarán. Gnap.

Di lo que quieras sobre Sé lo que hiciste el verano pasado – que sus números son decepcionantes dadas las secuelas de terror recientemente, o que de alguna manera es peor que la secuela de 1998, por ejemplo, pero en realidad puede ser un éxito donde cuenta para Sony. Hasta $ 5.1 millones esta semana, la película ha ganado solo $ 23.5 millones a nivel nacional, pero otros $ 22 millones en el extranjero lo tienen más de $ 45 millones, lo que significa que la producción de $ 18 millones podría estar contando dólares en el negro. También de Sony, Danny Boyle’s 28 años después También ha alcanzado los $ 70 millones nacionales y $ 150 millones en todo el mundo, por lo que Sony podría comenzar a comunicar ganancias allí también.

A pesar de estar actualmente disponible en PVOD, uno de los grandes éxitos del verano, Cómo entrenar a tu dragónganó otros $ 2.8 millones en su séptima semana en el top 10. Eso es más de $ 257 millones nacionales y ahora $ 605.9 millones en todo el mundo. Solo necesita alcanzar $ 619 millones para superar a los animados Cómo entrenar a tu dragón 2que está recibiendo su propio tratamiento de acción en vivo en el verano de 2017.

Ari Aster’s EddingtonMientras tanto, cayó un 64% a $ 1.6 millones. La acusación divisiva de América que amplía su división durante la pandemia ha ganado $ 8.1 millones en 10 días. Superará Beau tiene miedo ($ 8.17 millones), que A24 se plataformó durante una semana antes de ampliarse. Las gotas más altas de A24 para lanzamientos amplios incluyen La sala delantera (-73%), Opus (-72.7%), Maxxxina (-69.1%), Y2K (-67.6%), Hombres (-63.5%), Eddington (-62.4%), El caballero verde (-61.8%), Viene de noche (-56.6%), Guerra civil (-56.1%), y Hereje (-54.1%). Películas de Aster Hereditario y Medio cayó 49.5% y 44.1%, respectivamente. El lanzamiento de A24 de Eva Victor Lo siento, bebé Se expandió de 80 a 338 teatros e ganó $ 400,000 este fin de semana. Ha ganado $ 1.6 millones en total después de cinco semanas. En comparación, otro estreno de Sundance fue lanzado esta semana en 866 teatros por Sony Classics. ¡Oh, hola! debutó en noveno lugar a $ 1.1 millones, mientras que el thriller de terror El hogarprotagonizada por Pete Davidson, acaba de llegar al décimo lugar.

Disney está teniendo un verano bastante torbellino, y está personificado por las dos películas que aterrizaron afuera de los 10 primeros esta semana. Lo peor está representado por la película más taquillera de Pixar en Elio con solo $ 71.4 millones hasta la fecha. Parece que se convertirá en la bomba más grande del verano, que son palabras que anteriormente nunca podría haber imaginado decir sobre el primer productor de entretenimiento familiar en los últimos 30 años. Por otro lado, es una nueva versión de acción en vivo de una película animada no Pixar de Disney que está preparada para ganar la temporada de verano. Ahora más de $ 420 millones nacionales y $ 1.01 mil millones a nivel mundial, Lilo y puntada va a estar en la cima de las listas hasta el Malvado Witch y los Na’vi reciben su oportunidad a finales de este año.

En la vid: La pistola desnuda Necesita su ayuda para salvar la comedia

¿Puede Hollywood regresar a los días de las comedias de verano? Más importante aún, el público volverá a los archivos del equipo de policía cuando el reinicio de Akiva Schaffer del clásico La pistola desnuda ¿Golsa teatros con Liam Neeson como Frank Drebin, Jr.? El futuro de las comedias que se transmiten directamente a Netflix, Amazon y Beyond estarán en la línea de esta, como explica el propio Neeson en el útil PSA anterior. Universal también intentará romper la maldición de la animación de agosto con la secuela Los malos 2. La película original se convirtió en un pequeño éxito sólido en abril de 2022. ¿Podría ser solo la segunda película animada lanzada en agosto para recaudar $ 100 millones?

Lista completa de resultados de taquilla: 25-27 de julio de 2025

Se puede escuchar a Erik Childress cada semana evaluando la taquilla en Negocio primero AM con Angela Miles y su Podcast de películas de locura. [box office figures via Box Office Mojo]

