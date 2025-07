La vida es como un piano: Tom Lehrer, 1928-2005 | Homenajes

El gran compositor e intérprete de la comedia Tom Lehrer falleció a 97 ayer, sobreviviendo a uno de los escritores acreditados por escribir el obituario “Avanzado” que El New York Times Había estado teniendo durante muchos años, un fenómeno que a veces ocurre con personas notables que viven más tiempo de lo esperado. Leher también podría haber sido divertido por las personas que escucharon noticias de su fallecimiento y expresaron asombro porque no había pateado el balde. Lanzó su primer álbum en 1953 y se retiró de la presentación en vivo en 1967, para nunca regresar, aunque continuó escribiendo y grabando nuevas canciones en los estudios durante otra década.

Algunos confundieron su retirada de la vida pública por haber muerto; Un 2003 Sidney Morning Herald Perfil de Leher Comenzó: “La noticia de que hemos asegurado una entrevista tiene personas en la oficina que se lanzaron a canciones tan improbables pero infecciosas como ‘el trapo del Vaticano’, ‘Smut’ y la oda de Lehrer a las actividades de primavera, ‘palomas de envenenamiento en el parque’. También hace que la gente pregunte con un tono sorprendido: ‘¿Todavía está vivo?’ “

Es divertido imaginar las canciones que Lehrer habría escrito sobre todo esto. Su discografía está equipada con todos los temporizadores, pero solo si te gustan las canciones novedosas que se dieron cuenta de cosas que sucedían en la parte media del siglo XX pero ahora requieren notas al pie. El trabajo combina comentarios sociales eruditos, descargas que empujan a los límites y un sonido de piano arraigado en los pasillos musicales que nacieron el vodevil.

“Todos iremos juntos cuando vayamos “ Captura el desolado absurdo de la destrucción mutuamente asegurada en la era de la Guerra Fría, y ahora suena como un predecesor del “Dr. Strangelove”, así como para Randy Newman “.Ciencia política (dejemos caer al gran). ” “El tango de masoquismo” se trata de lo que parece (“me duele el toque de tus labios, querida/pero mucho más por el toque de tus látigos, querido”).Rudimentos,“Que se establece en la música de la canción” Modern Major General “de Gilbert y Sullivan, y consiste principalmente en Lehrer recitando los nombres de los elementos que figuran en la mesa periódica, pero se reorganizaron ingeniosamente para que riman”.Semana Nacional de la Hermandad“Pide la hipocresía de dedicar una mera semana a la Hermandad, mientras que deja a las personas que detestan las otras 51 semanas del año la oportunidad de fingir que son decentes (” es divertido elogiar/las personas que desprecian/siempre que no los dejes en tu escuela “).

Uno de mis favoritos es la inexistente canción del título de Lehrer para la adaptación cinematográfica de Edipo rexque incluye versos como: “¡Amaba a su madre como ninguna otra/su hija era su hermana y su hijo era su hermano!

Primero me encontré con el trabajo de Lehrer cuando mi coro de cuarto grado interpretó algunas de sus canciones durante un recital de invierno. Uno de ellos era “Contaminación“Que se hace al estilo de una canción en la que los tiburones habrían cantado Historia del lado oeste. Es una caída de los pies sobre la destrucción del medio ambiente por la humanidad. Comienza: “Si visita American City/lo encontrará muy bonita/solo dos cosas de las que debe tener cuidado/¡No beba el agua y no respire el aire!” El primer coro dice: “¡Contaminación, contaminación/tenemos smog, aguas residuales y barro/enciende su grifo y ponga en caliente y frío en bruto!”

Memorizar los nombres de los compositores no era algo que hice a esa edad, pero me propuse memorizar a Lehrer después de que escuché “Contaminación” y otros clásicos de Lehrer reproducidos en El espectáculo del Dr. Dementoun programa de radio sindicado especializado en canciones cómicas, bocetos y otras tonterías. Demento, también conocido como Barret Eugene Hansen, anunció su retiro a principios de este año. Aún así, su programa duró más de cinco décadas, presentando nombres establecidos como Lehrer a las nuevas generaciones mientras le dio a los recién llegados una plataforma para encontrar una audiencia masiva. El hallazgo más significativo de Demento fue “Weird Al” Yankovic, quien, como el propio Yankovic ha dicho en muchas ocasiones, probablemente no hubiera existido si no hubiera crecido escuchando a Lehrer.

Lehrer fue originalmente profesor de matemáticas (primero en la Universidad de California, Santa Cruz, luego en Harvard) y continuó enseñando incluso cuando su música estaba en su apogeo. Era un pianista ferozmente ágil y un compositor de canciones divertidas y tópicas que tocaría para amigos. Todo comenzó en 1953 cuando, principalmente por su parte, pagó la presión de 400 álbumes de su trabajo original para dar a los amigos. Un perfil de 1997 de Elijah Wald resume su ascenso:

La década de 1950 a menudo se recordan como una zona de guerra cultural, con Eisenhower y la conformidad suburbana en un lado, y la locura del rock ‘n’ roll y beat poesía en el otro. Lehrer se mantuvo firmemente contra ambos, y contra la decencia, la compasión y prácticamente toda la gama de virtudes humanas. Sus canciones, elaboradas con el cuidado de los grandes túneles de Broadway, eran estudiantilmente intelectuales y direanos diabólicamente irreverentes. Su idea de una canción alegre era “envenenamiento de palomas en el parque”. Su idea de sentimentalismo nostálgico era una oda para “el viejo vendedor de drogas”. Su idea del romance era “Yo tengo la mano en la mía”, un himno de la mujer que ha matado, pero cuya mano ha mantenido como recuerdo.

“Creo que podría salirse con la suya porque era este niño universitario de corte limpio con gafas con montura de bocina y con monte, siendo un poco inocente e inteligente”, dijo Lehrer. Los fanáticos llevaron el récord a casa en vacaciones, y los pedidos comenzaron a ir a la deriva de todo el país. “La palabra se extendió como herpes”, como dice Lehrer, y pronto estaba haciendo apariciones en el club nocturno. Después de un tiempo se graduó en salas de conciertos, luego grabó su segundo álbum de estudio en 1959. Ese mismo año, grabó versiones en vivo de ambos álbumes, uno en Harvard y el otro en el MIT. (Su anuncio para un set en vivo dijo que “contiene exactamente las mismas canciones, pero desafortunadamente también incluye el tedioso comentario hablado del Sr. Lehrer”).

En realidad, el patrón en el escenario de Lehrer era tan agudo como sus letras. “Sabes, de todas las canciones que he cantado, esa es la que he recibido más solicitudes no a “, dijo después de actuar,”Sostengo tu mano en la mía“Una encantadora historia de asesinato y desmembramiento, en” Canciones de Tom Lehrer “. En ese mismo programa, Lehrer dijo: “No me gusta que la gente tenga la idea de que tengo que hacer esto para ganarme la vida. Quiero decir, no es como si tuviera que hacer esto, ya sabes. Podría estar ganando, oh, $ 3,000 al año solo enseñando ”.

Lehrer se convirtió en un fenómeno nacional cuando fue invitado a realizar su trabajo en “Esa fue la semana que fue“, Una adaptación estadounidense de la serie británica satírica de la misma manera que miró hacia atrás en las noticias de los siete días anteriores.” Twtwtw “, como se le conocía, funcionó solo dos temporadas, de 1963 a 65. El trabajo de Lehrer sobrevivió y soportó, probablemente, probablemente porque cada canción parecía existir por su propia cuenta con un universo.

Lehrer rechazó todas las solicitudes de regresar a las llaves y revelar un nuevo material o jugar los éxitos. Parte del problema, dijo a los entrevistadores, era que no encontraba mucho humor en muchos de los principales desarrollos políticos después de su apogeo. ¿Qué iba a hacer, una canción divertida sobre el 11 de septiembre o la recesión de 2008? Más que eso, “no sentí la necesidad de afecto anónimo, para personas en la oscuridad aplaudiendo”, dijo. “Para mí, sería como escribir una novela y luego levantarse todas las noches y leer tu novela. Todo lo que hice es en el disco y, si quieres escucharla, solo escucha el disco”.

Sin embargo, aunque Lehrer dejó de actuar y grabar bastante pronto en su carrera musical, siempre estaba dispuesto a discutir su trabajo. Hizo innumerables entrevistas a lo largo de las décadas. Produjeron muchas citas increíbles, como “si una persona siente que no puede comunicarse, lo menos que puede hacer es callarse al respecto”, y “la sátira política se volvió obsoleta cuando le otorgaron a Henry Kissinger el premio Nobel de la Paz”, y mi favorita, “La vida es como un piano. Lo que obtienes depende de cómo lo juegas”.

“Realmente no tengo nada más que decir”, le dijo a Bob Claster el año pasado, En una de sus últimas entrevistas. “Volver y pararse en un escenario y hacer las viejas canciones nuevamente no me atrae realmente, y actuar no me atrae en absoluto”. Dijo que la gente solía especular que no le debía actuar si decidía dejar de hacerlo. Leher respondería que le gustaba la escuela secundaria, pero tampoco quería volver a hacer eso. Luego agregó que estaba agradecido por su breve ventana de fama porque le permitió viajar por todo el mundo y conocer gente interesante y, lo que es más importante, “me permitió hacer lo que siempre quise hacer, lo que es enseñar a tiempo parcial y pasar el rato”. Si no fuera por la música, “habría tenido que tener un trabajo real, Dios no lo quiera”.