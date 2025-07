Los 8 documentales de Netflix “Trainwreck” de 2025, clasificados | Características

Netflix ha disfrutado de un gran éxito con el llamado documental de “desastres porno”, brillando destacados en los puntos de inflamación culturales con “Fyre: la fiesta más grande que nunca sucedió” en 2019 y la sensación pandémica “The Tiger King” un año después. El género continuó a través de “Meltdown: Three Mile Island” (2022), “Trainwreck: Woodstock ’99” (2022), “Waco: American Apocalypse” (2023) y dos lanzamientos este año: “Una tragedia predicha: Vuelo 3054” y “Titan: el desastres de Sugerable Oceangate”. Aunque solo la entrada de Woodstock recibió oficialmente la pancarta de “naufragio”, todos estos documentos narraron eventos que fueron horriblemente, a veces trágicamente mal, y aprovecharon nuestros apetitos insaciables por material que revise los eventos históricos recientes a través de la lente de esa pregunta más comprensible: “¿Qué estaban pensando?”

Ahora tenemos un nuevo lote de documentos de Scandal de catástrofe en Netflix, y esta vez, todos están bajo el paraguas “Trainwreck”, con el último de ocho episodios cayendo el 29 de julio. Desde la visita obligada a la entretenida pasable y ‘presionar el botón “Siguiente”, mis clasificaciones:

Trainwreck: La tragedia de Astroworld. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

1. “La tragedia de Astroworld”

Una contabilidad tensa, apasionante y desgarradora de la impactante y totalmente evitable, la tragedia en el Festival Astroworld de Travis Scott en NRG Park en Houston en noviembre de 2021, donde 10 jóvenes murieron por asfixia por compresión y cientos más se lesionaron en un horrible enamorado de la multitud catastrófica. Los asistentes al concierto (algunos de los cuales perdieron seres queridos), los periodistas e investigadores reflexionan sobre las circunstancias que convirtieron lo que se suponía que era un hermoso y alegre día de música y celebración en una pesadilla aterradora.

El “Día de …” cronología incluye los recuerdos de los fanáticos (“Somos jóvenes, queremos vivir la vida al máximo. Fue un concierto que no querías perderte”), imágenes de teléfonos celulares y gráficos animados concisos, ya que vemos cómo las cosas salieron a la escena, y construida a un sistema de dominio y multicia de Claustrofóbico y Petrificante, en gran parte, en gran parte porque la multitud se dirigió a la etapa de Scott en un momento topado. Dice un experto en seguridad de la multitud, después del hecho: “Este no fue un caso de faltas de banderas rojas. Este fue un caso de ignorar las sirenas de advertencia. Me sorprendió … por lo que encontré”. Yo también lo estarás. (3.5 estrellas)

Trainwreck: Balloon Boy. Falcon Heene en Trainwreck: Balloon Boy. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

2. “Balloon Boy”

Durante un día loco en octubre de 2009, los medios de comunicación de la nación alejaron de la cobertura de los principales eventos actuales para centrarse en un platillo volador casero y lleno de helio que volaba rápidamente en los cielos de Colorado, un platillo que puede o no haber contenido a un niño de 6 años que se había guardado en la cosa. (Resulta que el niño, Falcon Heene, se escondía en el ático del garaje; los enjambres del personal de la aplicación de la ley de alguna manera no lo encontraron durante las búsquedas repetidas de la propiedad de la familia). “Balloon Boy” revisa la historia con la mezcla correcta de periodismo responsable y la incredulidad de WTF, ya que el richard de la que no es el rico, su esposa, y sus hijos continúan el día de la WTF. “Mi familia y yo hicimos un platillo volador experimental … y despegó”, dice Heene.

Aún así, hay esa imagen condenatoria de la familia que aparecen en “Larry King Live”, con el anfitrión sustituto Wolf Blitzer preguntando a Little Falcon: “¿Por qué no saliste?”, Y el niño miró a su familia y dice: “Ustedes dijeron, hicimos esto para el espectáculo”. En la escala de globo-o-metro de 1 a 100, tengo aproximadamente 75 a favor de llamar a Bull **** en la historia de Heenes. Todos estos años más tarde, Heene y su familia todavía están trabajando en cosas ciencias, y Heene nos dice: “Estoy trabajando en algo nuevo … y será realmente grande”.

Ok Sport. (3.5 estrellas)

Naño de trenes: Crucero de caca. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

3. “Crucero de caca”

Unos años después de la locura de Balloon Boy, en febrero de 2013, nos consumimos otra historia salvaje en tiempo real, ya que más de 4,000 personas estaban atrapadas en un crucero de carnaval en el Golfo de México después de un incendio en la sala de máquinas. Como señala un entrevistado en “Poop Cruise”, un barco como este es básicamente un rascacielos flotante de lado, y en este caso, el rascacielos flotante no tenía energía y se convirtió en un volcado de desechos nocivo. (“Solo hay mucho que un baño puede tomar”, dice el director de cruceros. Nunca se hablaron palabras). “” Caca de caca “es como” Titanic “sin la muerte.

Se nos recuerda que hay dos mundos en un crucero: los miembros de la tripulación trabajadores y los pasajeros que han venido a la fiesta y ser mimados, pero después del contratiempo, todos estaban juntos, ya que se desataron todo el infierno, con los suministros de alimentos que se agotaron, los desechos humanos inundaron los pasos y alguien tomando la terrible decisión de abrir la barra y dispensar liberaciones libres, lo que condujo a las peleas, así como los informes de la actividad de los residuos humanos en los pasos de la abierta. “Poop Cruise” hace un buen uso de imágenes de teléfonos celulares y cobertura de archivo de noticias, como señala el ex presentador de CNN Brooke Baldwin, “América no pudo obtener suficiente” de la historia. Un chef en el barco recuerda: “La gente estaba cubriendo la caca con el papel higiénico, y luego cagando nuevamente encima, por lo que era una capa tras capa tras capa. Era como una lasaña”.

No es exactamente “han pasado 84 años, y todavía puedo oler la pintura fresca”, pero tiene una cierta resonancia gráfica. (3 estrellas)

Trainwreck: Storm Area 51. Matty Roberts en Train Nawnk: Storm Area 51. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

4. “Área de tormenta 51”

El único dos partes de la serie presenta una serie de personajes coloridos y de la vida real, sobre todo Matt Roberts, que en 2019 estaba trabajando en un quiosco de vape en el Valley Plaza Mall en Bakersfield, CA., y se iba a casa todas las noches a su escritorio y escribió entradas como “The The Shitposter”, que describe como “un diario digital de mierda”. ¿Cómo no puedes amar a este chico? Después de ver un clip de YouTube de Joe Rogan hablando con alguien que una vez trabajó en las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos altamente clasificada conocida como Área 51 en el desierto de Nevada, que ha sido la zona cero para las teorías de conspiración desde la década de 1950, Roberts se inspiró a preguntar: “¿Qué pasa si todos los tontos en Internet convergieron en el Área 51? ¿Qué harían, dispararían a todos?”

Así nació uno de los movimientos sociales en línea más estúpidos y fascinantes de todos los tiempos. “Storm Area 51” relata cómo Roberts rápidamente perdió el control de la narrativa, ya que literalmente millones de personas de todo el mundo se inscribieron hasta bien, Storma 51, para alarmar de los lugareños. Nos presentan a los gustos de “Disco Donnie”, un promotor encargado de convertir el evento en una especie de Woodstock para los entusiastas alienígenas, y el Coronel Cavan Craddock, quien comandó el 99º ala de la base aérea y no tuvo más remedio que tomar el evento en serio. Fue la decisión correcta, pero él se parece un poco como el sargento. Hulka en “Stripes” cuando dice: “No hay nada divertido en dos millones de personas que quieran tormenta 51”.

Alerta de spoiler: en la noche del gran evento, fue más como un par de cientos de payasos aleatorios que un par de millones que llegaron a las puertas del área 51, y no hubo nada. En cuanto a nuestro tipo Matt Roberts, una semana después, regresó a la tienda de vape, buscando y sonando para todo el mundo como un personaje en una película de Kevin Smith. (3 estrellas)

Trainwreck: El culto a la ropa americana. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

5. “El culto a la ropa americana”

Es posible que recuerde esos anuncios picantes para la ropa americana a mediados a fines de la década de 2000, con modelos semidesnudos (algunos de ellos empleados o amigos de la compañía) en poses provocativas. El CEO Dov Charney cortejó abiertamente la controversia mientras se jactaba de los medios sobre “camisetas que se hacen en un entorno no explotativo”. Pero como “el culto a la ropa americana” informa de manera sencilla y calderera, Charney era una figura mercurial y supuestamente abusiva. Llamó a los empleados en medio de la noche para gritar “¡Te odio! ¡Te odio!”, Realizaría llamadas semanales de conferencia con los gerentes de las tiendas para nombrar a un “tonto de la semana” y, más condenatorio, supuestamente hostigó sexualmente a un número de empleadas que habían firmado acuerdos que decían que no podían decir nada desprecio sobre la compañía.

La notoriedad de Charney fue tal que fue ridiculizado en “Saturday Night Live” por Fred Armisen, y no se puede negar la gravedad de las acusaciones (aunque Charney nunca fue acusado de ningún delito), pero el tipo es un gilipollas de variedad de jardín. Este es un trabajo útil sobre un hombre terrible, y eso es todo. (2.5 estrellas)

Trainwreck: The Real Project X. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

6. “El verdadero proyecto X”

Como fue el caso de “Storm Area 51”, este es un caso de una publicación relativamente inocua que se vuelve viral. Pero mientras que solo un pequeño grupo de idiotas en realidad mostró en el Área 51, miles de imbéciles hambrientos de fiestas descendieron sobre una casa familiar en el pequeño pueblo de Haren, Países Bajos, después de una niña llamada Inadvertidamente que hizo clic inadvertidamente en “Evento público” para su fiesta de cumpleaños número 16 en 2012. Nos encontramos con un tipo llamado Laurens que recuerda: ” y luego envió cientos de invitaciones, lo que llevó a una mafia ruidosa que apareció y causa estragos esa noche, mientras trataban de duplicar la locura representada en la comedia adolescente ficticia y fútbol “Project X” (que se decía que estaba sin sueltir por una fiesta adolescente real fuera del control en Australia). El “personaje” más interesante en “The Real Project X” es un hombre llamado Chris, que en ese momento era el “alcalde nocturno” acusado de supervisar todas las cosas que sucedieron después del anochecer en la región. Trabajo genial, hasta que no lo fue.

“The Real Project X” es un estudio en mentalidad de la mafia alimentada por el alcohol, con algunos de los prates ebrios que saquean tiendas y empresas locales, lo que resulta en más de 100 arrestos. En cuanto a la pobre Morthe, que fue totalmente impecable, todavía parece afectada por el evento, aunque está perdonando a aquellos que lo convirtieron en un impulso cercano.

Tal vez debería dirigirse a Cali y vincularse con nuestro amigo Matt “Storma 51” “. (2.5 estrellas)

Trainwreck: Alcalde de Mayhem. Mark Towhey en Trainwreck: Alcalde de Mayhem. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

7. “Alcalde de Mayhem”

No es que la historia trágica-cómica del descenso jacobeo del difunto Rob Ford al escándalo y el caos no sea digno de un documental, o, para ese caso, un largometraje, aunque no estoy seguro de cuántos recuerdan “dirigir esta ciudad” de 2019, con Damian Lewis (!) Retratando al alcalde deshonrado de Toronto. Es solo que el “alcalde de Mayhem”, mientras se filmó de manera competente y presenta la amalgama habitual de imágenes de noticias y entrevistas con periodistas y ex colegas, etc., realmente no nos cuenta nada nuevo sobre el ascenso de Ford al poder como un pueblista contundente y que hace un tocador y trato populista, ya que su espectacular caída de gracia, ya que fue consolidada en el video cacaina. Dos veces.

Quizás la saga de Ford obtendrá el tratamiento limitado de series dramáticas algún día; Uno puede imaginar que Jesse Plemon desaparezca en el papel. (2 estrellas)

Trainwreck: Pi Moms .. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

8. “Pi Moms”

Una versión superficial y, a veces, confusa de una historia que es ciertamente loca, pero que no es particularmente chiflada o de alto riesgo en primer lugar: la saga de una serie de realidad nunca vista llamada “Pi Moms”, y la caída del fundador de la agencia de detectives que iba a ser la pieza central del espectáculo. En 2010, Lifetime comenzó la producción en “Pi Moms of San Francisco”, que siguió a un equipo de madres de fútbol mientras investigaban lo que parecían ser casos mundanos de supuesta infidelidad, fraude de seguros y disputas de custodia. No es exactamente las cosas de “Charlie’s Angels”, ¿eh? Resulta que gran parte fue escenificado (¡sorpresa!), Y el fundador de la agencia, un ex policía llamado Chris Butler, participó en actividades criminales que le dieron una sentencia de prisión federal de 8 años. La serie fue cancelada antes de transmitirse. No hubiera sido una gran pérdida si lo mismo hubiera sucedido con este documental. (2 estrellas)

Una bolsa mixta, sin duda, pero todavía espero otro lote de documentales de “naufragio” en el futuro cercano. ¿Qué tal “Trainwreck: The Coldplay Kiss-Cam debacle”, “Trainwwnw: The Blue Origin Backlash”, “Trainwreck: Blake V Baldoni” …