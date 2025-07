Fantasia 2025: Una gran burla, cada cosa pesada, cualquier cosa que se mueva | Festivales y premios

Weird es el nombre del juego en el Fantasia International Film Festival; Siempre puede contar con su elección promedio del festival para presentar algún nivel de rareza, acorden o experimentación de vanguardia. (Es revelador cuando más normal Las entradas en un festival de cine son los thrillers de acción empapados de sangre; Más sobre ellos a medida que avanzan estos despachos). Pero algunos de los viajes ácidos más extraños del festival han sido cortesía de estos próximos tres títulos, experiencias alucinógenas de deformación pura que no se preocupan por las convenciones del trazado o naturalismo tradicional, y en su lugar solo quieren que su monstruos.

Así que comencemos con un bellamente sombrío, Lynch-meets-Linklater Aussie Curio con el nombre de “Una gran burla” Cortesía de los cineastas con sede en Brisbane Sam Dixon y Adam C. Briggs. La historia, como lo es, se refiere a Josie (Dixon), un perdedor sin rumbo que vive sus días repetitivos en los confines hipster de Brisbane: se despierta, se vierte una taza de café de vino tinto en caja, y se arrastra a través de su trabajo de cine indie. El primer acto nos encerra en esta rutina, la elección de Dixon y Briggs para filmar en una película de Super 8 mm, dándole la sensación granulada y liminal de una realidad que parece que lentamente se está desmoronando en las costuras. Y de hecho, a medida que avanza la película, lo hace; Josie parece luchar con el propósito, con una enfermedad mental, con los confines de la vida con su abuelo y los cadáveres en el cementerio con los que habla en sus momentos libres. (Sí, él es el tipo de persona que pasa su tiempo pasando el rato en los cementerios, su ceja cro-Magnon fruncida y el largo y fibroso cabello negro que lo hace parecer un Glenn Danzig desnutrido).

A medida que avanza la película, estos momentos se repiten, con una surrealidad aún mayor y mayor, como la sensación de calma de Josie. Los misteriosos crecimientos comienzan a formarse en su cuello, la cerveza y los cigarrillos comienzan a fluir cada vez más a medida que Josie entra en estados cada vez más vulnerables, su cuerpo se derrumbó cada vez más en una cáscara de ojos muertos. Se siente como Brisbane, y su vida dentro de ella lo está matando lentamente, y solo nos queda para ver que le suceda lentamente.

En este sentido, “una gran burla” es muy exitosa, un sueño de fiebre jodido que te empapa en la mentalidad de la desglose existencial de Dios de alguien. De acuerdo, esa sola nota se mantiene en toda la pieza, lo que puede sentirse un poco repetitivo una vez que sepa a dónde va todo. Aún así, el objetivo es menos llevar a Josie a una historia concluyente que sentarse en la podredumbre y la suciedad de la escena hipster de Brisbane. Es el tipo de película que sientes más que analizar. Aquí hay algo sobre la alienación de la modernidad, de un deseo elemental de regresar a la naturaleza para escapar de todos los horrores de la civilización. Ningún número de juntas de tres papel, de registros de vinilo, de momentos íntimos con seres queridos puede salvarlo del vacío. Durante todos sus momentos ocasionales de comedia oscura, es una película que te hace sentir enfermo.

En un contexto un poco más irreverente, tenemos el hijo de cine independiente favorito de Oklahoma, Mickey Reece, y su último, “Cada cosa pesada” Una curiosa oda al periodismo y los thrillers tecnológicos de los años 90, con una fuerte dosis de diversión infecciosa para su premisa tonta. He disfrutado de las idiosincraces de Reece en el pasado: ver “Agnes”, un thriller de exorcismo que Zag en el medio sigue a una monja que simplemente no se quita la película en la que estaba, o “oro country”, que interroga a las generaciones de la música country a través de una lente vagamente lynchiana. “Cada cosa pesada” es un poco más relajada y más abiertamente cómica que esos, pero aún no pierde sus toques surrealistas.

Aquí, Reece convierte su extraña sensibilidad a los ritmos de De Palma y David Lynch, con vientre de la sociedad educada de la clase trabajadora que dan paso a pesadillas de ensueño y no poca cantidad de humor surrealista. Nuestra ventana a este mundo es Joe (Josh Fadem, haciendo un gran uso de sus expresiones retorcidas y confusas), el vendedor de Nebbisly AD para una pequeña semana alternativa en “Hightown City”, que termina interpretando una parte inadvertida en el esquema de asesinos en serie de un billonario de tecnología de ciencia ficción (Josh Urbania, cuyo resumen de la resonancia no se sienten los accesorios). Maven Barbara Crampton) en una noche con su amigo. (Sombras de “terciopelo azul” ya). El problema es que su trabajo está comenzando a investigar las misteriosas desapariciones de varias chicas de la ciudad, y el intrépido reportero de Beat Cheyenne (recién llegada Kaylene Snarsky) lo encabeza en la caza. Él sabe quién lo hizo; ¿Puede mantener la boca cerrada mientras los cuerpos se acumulan?

“Cada cosa pesada” es liviana para una imagen de Reece, pero todavía hay señales divertidas de los estadounidenses identificación En exhibición: el padre de Joe (Reece Stalwart Ben Hall) mostrando alegremente su apariencia en un video de YouTube de los derechos de las armas, los esquemas de ciencia ficción neuralink-y que sufren todo el asunto, y así sucesivamente. Y en el medio está el Joe de Fadem, un clásico protagonista de Palma que se desmorona con las costuras con energía nerviosa, especialmente cuando William Shaffer de Urbaniak invade sus sueños (renderizados con efectos de realidad virtual deliciosamente baja que venden la surrealidad cómica de su situación). Aquí, el ámbito de Internet y la comunicación digital se convierten en un medio de confusión y control, ya que prácticamente cada personaje se ve afectado por alguna exploración o necesidad o expectativa oculta, todo excepto Joe, un hombre común tan establecido en su propia vida que debe lidiar con las consecuencias de los propios viajes de otros (Urbaniak’s Tech Utopia, el asunto de su esposa, un viejo amigo [“People’s Joker” director Vera Drew] reapareciendo después de la transición para inferir que ella pensó que estaba pasando por un viaje similar).

Todo es muy sorprendente y modernurista, e inesperadamente divertido. (Una escena con un guardia de la cárcel que humedece los gritos de inocencia de Joe es un verdadero intestino). Mickey Reece continúa haciendo películas que, mientras que los productos de sus influencias, desafían la descripción.

Pero tal vez sea apropiado mudarse de De Palma Pastiche a algo que se acerca a la anarquía de John Waters, regresando a Chicago con el indescriptible de Alex Phillips “Cualquier cosa que se mueva”. El seguimiento de Phillips a “todos los pisos y llenos de gusanos”, en sí misma una imagen cachonda y transgresora, “cualquier cosa que se mueva” comienza con una secuencia de cereza de hacer el amor en el bosque entre Liam (Hal Baum) y la joven Julia (Jade Perry), alentada por su hermana, y la novia de Liam, Thea (Jiana Nicole). El movimiento se siente bien; Sus ojos se iluminan, y mientras se acerca al borde, una inundación se lleva sobre su rostro y orquestal Piccolos Trill y Crescendo en conjunto con ella. Es el regalo del orgasmo que trae Liam, él mismo un trabajador sexual que pasa sus días en bicicleta por el área de Chicagoland en un mono de lucha roja, dejando sexo y sándwiches a su lista de clientes (a través de una aplicación de conexión que se siente entre los sniffies y Doordash).

Parece feliz con su papel, Phillips intercambia alegremente los roles de género de este tipo de imagen para demostrar la facilidad y el cuidado que los trabajadores sexuales masculinos pueden llevar para sus clientes, tanto hombres como mujeres. “Cualquier cosa que se mueva” pasa mucho tiempo mirando la mercantilización equitativa de su sexualidad, y sus intentos casuales de reclamarlo y mantenerlo cerca. Tome una escena temprana que se siente extraída de cualquier número de pornos de los 70; La estrella porno clásica, Ginger Lynn Allen, el repartidor, Liam. Pero en lugar de permanecer en el sexo, solo tenemos el final de la cola, y Phillips tiene más cuidado para verificar su comida sándwich posterior al sexo y bromas informales.

Sin embargo, no todo es molinillos y molienda; Hay un asesino en serie en la ciudad ventosa, y Liam se encuentra implicado en los asesinatos por un par de policías que no coinciden (Jack Dunphy y Frank V. Ross) que lo tocan por la muerte del padre de Julia (Paul Gordon). La historia solo está vagamente interesada en eso, sin embargo, sirviendo en su lugar como fondo de los diversos encuentros de Liam con Julia y los diferentes Johns y Janes en los que se encuentra a lo largo de su trabajo. Hay duchas doradas gloriosamente reveladas para ir junto con RiRulets of Gore mientras el asesino hace su trabajo, todo disparado con color vibrante y arena urbana del director de fotografía Hunter Zimby. Y, por supuesto, un orgasmo cinematográfico con luz brillante tras otro, ya que Liam hace lo suyo con los clientes en todos los extremos de los espectros de género y torcedura.

Los créditos iniciales están estampados en primeros planos de billetes de dólar con penes gruesos dibujados elegantemente sobre ellos, una metáfora encantadora para la exploración de la película de las intersecciones entre sexo y comercio. Pero tampoco es un tratamiento de trabajo sexual; “Todo lo que va” es caótico, obsceno y extrañamente dulce por sus explosiones de violencia. Claro, hay un asesino en serie suelto, pero también hay una pureza de corazón en el abrazo de la libertad sexual de Liam y la solidaridad de quienes se unen a él en sus viajes amigables con el torcedura. Y eso es algo para celebrar.