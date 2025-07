Una buena comedia debe ser divertida; Esta no debería ser una declaración discutible y, sin embargo, parece que en los últimos tiempos, demasiados esfuerzos de estudio en el género están haciendo un caso de esfuerzo para lo contrario. Considere a los ganadores de la cosecha reciente: incluso en las comedias etiquetadas determinadas, el humor es la diversión agradable que engrasa los procedimientos mientras contemplamos las acrobacias cargadas de CGI de Dwayne Johnson y Kevin Hart, abre los rostros inmaculados de Glen Powell y Sydney Sweeney, o cuentan con los papeles femeninos de la mujer de la mujer con nuestro Palbaves. El ideal platónico de una comedia como una máquina que extrae risas, y que la mejor comedia sería necesariamente la que opera a la máxima capacidad en este sentido, no se sigue tan obstinadamente como debería ser.

Afortunadamente, para la Tierra y sus personas y para todos los que vivirán en el futuro, el detective Frank Drebin Jr. se detiene por nada cuando está en persecución. No peatones. Desafortunadamente, no se colocan colgantes o embragues de globos de helio. Nada.

De acuerdo con la tradición de las parodias originales de Cop-On-The de Zucker-Abrahams-Zucker Brain Trust, los reiniciados Pistola desnuda Condensas un volumen asombroso de bromas en una esbelta longitud sub-horas y media, hasta el punto de que la cuestión de si alguien trabaja en ti se vuelve irrelevante. En unos cinco segundos, habrá más juegos de palabras, más caídas, más referencias de cultura pop de campo izquierdo orgullosamente más allá de su fecha de vencimiento. El aluvión de bits de bits by-med cualquiera, los bits revisan las manchas de la vista en las esquinas de los marcos, los créditos, el espacio infinitesimal dentro de las ediciones. En una película que aspira noblemente a que todo sea divertido en todo momento, cualquier cosa puede ser, el beneficio principal de la atención y apreciación del director Akiva Schaffer por los elementos de la forma cinematográfica. Tienes que ser inteligente para ser tan estúpido.

La construcción virtuosa Schtick se encuentra con un partido digno en los protagonistas, dos casos ejemplares de casting inesperado pero inspirado que juegan en la pantalla preexistente de los actores, al igual que la Leslie Nielsen de nariz dura original para la auto-parodia inexpresiva. Como Drebin the Younger, Liam Neeson es la teta perfecta de Dios, completamente encerrada en el punto óptimo entre la confianza no ganada y la idiotez profunda donde florece la comedia. (Como es esencial para cualquier tráfico de intérpretes en la ligereza, aprovecha la oportunidad de hacerse como un tonto, sobre todo en la línea de diálogo profundamente satisfactoria que presenta el subtexto gerontocrático de las imágenes de los viejos viejos años en el que construyó el segundo acto de su carrera). Anderson revela reservas imprevistas de brillante visión cómica, la profundidad de su compromiso innegable en un interludio musical exquisitamente tonto o una tangente de un minuto que involucra magia oscura, un muñeco de nieve y una espada samurai que le da a esta película su sucesor su sucesor Estrella de pop​‘s inmortal ​“Vuelo de abejas fuera de la pantalla “Fantasía absurda.

Cuando los minutos iniciales introducen un doohickkey etiquetado ​“PLOT Device,” it’s an announcement that the actual case at hand is little more than occasion for bountiful setups and punch lines, though the timely edge is hard to miss in a tech-visionary villain (Danny Huston) pushing shoddy electric vehicles. But like many of the Elon Musk stand-ins peopling Hollywood productions in the years since Hombre de hierrocualquier obertura para la crítica satírica se cae debido a la dificultad de replicar la extraña combinación de la incomodidad, el rencor y la necesidad de Musk. En última instancia, el nefasto Richard Cane de Huston es solo otro multimillonario megalomaníaco; A pesar de esto, todavía es bastante refrescante verlo golpeado en el entraña.

Quizás este aspecto sobresale porque el resto de la película es tan notablemente no yked a su momento, a la vez pasado de moda y eterno en su evocación de un siglo de yuks judíos locos, desde el cinturón Borscht hasta ENOJADO Revista a Mel Brooks. El imperativo es simple, inmutable y absoluto: hacer ​‘Em se ríen, haz ​‘Em se ríen, haz ​‘Em se ríen. La pistola desnuda es un negocio de volumen, y tiene éxito atendiendo seriamente el sentimiento presentado sarcásticamente cuando se aplica a Drebin y su arena gris-bataS. A veces, las viejas formas realmente son las mejores; Un buen juego de palabras es para siempre.