Revisión de salvajes: educación directa de acción, para ...

Mientras las motosierras aniquilan árboles y charlas de animales en la apertura de SalvajeClaude Barras deja en claro el objetivo del título de su nuevo largometraje: los impulsores de la deforestación en nombre de ​“civilización ”, a medida que el tratamiento del título cae sobre una plantación. Mientras que la plantación del trabajador de la plantación Mutang murmura de ​“Los salvajes “En respuesta a los guardias armados de la plantación que disparan a un orangután en sangre fría se siente dura, no le quita el poder de la nave stop-motion de la película. Mutang y su pequeña hija Keria adoptan el simio de bebé sobreviviente, una víctima y representante de la barbaria por víctimas de la deforestación.

La película está ambientada en Borneo, contada desde la perspectiva de Keria, que vive con Mutang al borde de la ciudad, en una aldea entre las agujas urbanas y la densa selva tropical en la que vive la familia extendida de Keria. Su familia es parte de la gente de Penan, cazadores-recolectores que son uno de los cientos de grupos indígenas en la isla, y Barras sigue a Keria mientras abraza esa parte de su familia y herencia. Es un viaje con esfuerzo: Keria es escéptica de esa tradición y francamente horrible para su primo más joven Selaï cuando viene a quedarse con ellos, incluso uniéndose con las burlas racistas de su amiga. La eventual curación de su relación familiar a medida que florece es el gancho más fuerte de la película, y las barras y la guionista Catherine Paillé se unen con esto junto con Keria aprendiendo la conexión entre la libertad y la destrucción ambiental de su familia, mientras el gobierno intenta expulsarlos de sus tierras, aniquilar sus puntos de caza y empatarlos en la burocracia. A medida que Keria desaprende su egoísmo y materialismo, vemos que se manifiesta en las empresas que presentan reclamo a la tierra que no les pertenece. ​“El mundo no nos pertenece … lo tomamos prestado de nuestros hijos “, como dice un epígrafe de apertura, pero el capitalismo no está construido para el futuro.

Los escritores pueden ser obvios en su alegoría en algunos lugares, pero eso no significa que no confíen en su audiencia joven con material más duro, y no solo en las explosiones de violencia. Salvaje habla francamente sobre ​“La esperanza muriendo lentamente “en el bosque mientras el Penan lucha contra el gobierno invasivo de su tierra, pero espere lo peor de todos modos. Entre los lindos gags, también hay un interés en la observación: no en un sentido antropológico hacia el penan, sino en una satisfacción con la notificación de los patrones del mundo natural.

Las cualidades hechas a mano de este mundo amplifican el sentido de devastación. Los personajes, cuyos diseños se parecen al trabajo de Barras en Mi vida como calabacíncada uno tiene una personalidad distinta en su diseño, así como un toque humano visible en su superficie que crea un nivel de inmersión. Además de esto, está el follaje denso de Salvajes ‘ Conjuntos de bosques táctil, así como su interés en la vida natural animada, cuyos sonidos a menudo se priorizan sobre una partitura musical. Hace que la esterilidad de las canteras y los sitios de registro se sienta francamente apocalíptico: las notas para la película resaltan el concepto de penan de Tana Pengurip – El bosque vivo, no solo como el hogar y el sustento del penan, sino como el portador de sus historias.

Barras construye la película no solo para que la aniquilación se sienta tangible, sino también para que el sentido de la historia y la espiritualidad se puedan sentir y contar: la iluminación natural de las horas del día da paso a un brillo etéreo en el bosque por la noche cuando Keria se encuentra con una pantera que también podría llevar el espíritu de su madre. La naturaleza fantástica y meticulosa de la animación de Barras ilustra por el contraste el flagelo de AI: Simulacro digital sin vida, sin vida, que en realidad está acelerando la destrucción ambiental en lugar de alentar su protección.

Quizás el momento más fantástico se guarde para el final, como Salvaje Ve el poder capitalista y gubernamental acumularse a la voluntad de la gente, particularmente a la pasión e ingenio de la juventud. Pero también es apropiado: ¿por qué predicar el cinismo y la creencia de que salir afuera no funciona para el público más joven? Es difícil criticar a Barras por hacer una película que tenga los ojos abiertos sobre la destrucción del mundo natural, pero también insistente en silencio de que, y nosotros, se pueda salvar.