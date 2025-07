The Naked Gun First Reviews: “La película más divertida del año”

Las grandes risas están de vuelta en la pantalla grande, según las primeras reseñas de La pistola desnuda. La secuela de Legacy resucita la franquicia de comedia inicialmente de la serie de televisión de corta duración ¡Escuadrón de la policía!, y honra al equipo creativo original de David Zucker, Jim Abrahamsy Jerry Zucker. Los críticos no solo dicen que es la película más divertida del año, sino que también es la primera gran película de parodia en décadas. Algunas reseñas anular la trama y el ritmo, particularmente en el tercer acto, pero la mayoría recomienda ver esta comedia teatralmente necesaria con una multitud.

Esto es lo que dicen los críticos sobre La pistola desnuda:

¿Deberían los fanáticos de la comedia estar emocionados por esta película?

Una de las películas más divertidas de la historia reciente … es justo lo que me he perdido con las comedias.

– Rachel Leishman, The Mary Sue

Una de las comedias más audaces en años; Una que evocó las risas más grandes de cualquier proyección de prensa a la que haya asistido.

– David González, el carrete cinematográfico

Es la cosa más divertida, n en años.

– Siddhant Adlakha, inverso

Es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy divertido.

– William Bibbiani, Thewrap

La película logra las pocas comedias en estos días, incluso intentan.

– Joey Magidson, radar de premios

Hay suficientes tonterías inspiradas aquí para mantener comprometidos al público teatral hambriento de comedia.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

Otras películas de 2025 tienen bromas; Éste es chistes, y la mayoría de esos chistes son realmente, en realidad en realidad f —ing divertido.

– David Ehrlich, Indiewire

(Foto de © Paramount Pictures)

¿Esto va a “guardar” la comedia de pantalla grande?

La comedia de la pantalla grande ha crecido casi inexistente últimamente. Entonces sería fácil tomar La pistola desnuda Como algo mejor de lo que es, ya que simplemente existir es motivo de celebración.

– Jake Coyle, Associated Press

Queda por ver si puede salvar la comedia de la pantalla grande, pero es justo lo que necesitaba la temporada de películas de verano.

– Nick Schager, The Daily Beast

¿Cómo se compara con el original? Pistola desnuda ¿cine?

Akiva Schaffer’s La pistola desnuda Realmente es La pistola desnudano se rehacían a medias o una lista de verificación de nostalgia detallada.

– William Bibbiani, Thewrap

Podría decirse que es tan divertido como los tres primeros.

– Aidan Kelley, colider

[It has] El tipo de humor retrógrado y políticamente incorrecto que hace que la película se sienta casi como la vieja Pistola desnuda.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

El original Pistola desnuda era gracioso. Era una película que prácticamente tenía al público mojando sus pantalones. El nuevo Pistola desnudapor el contrario, es divertido.

– Owen Gleiberman, variedad

No todo aterriza, pero en general, el promedio de bateo de la película es más alto que de 1994 La pistola desnuda 33 1/3: el insulto final.

– Nick Schager, The Daily Beast

(Foto de © Paramount Pictures)

¿Está de vuelta el género de parodia?

La película demuestra que la parodia todavía tiene vida como género, especialmente por la forma en que corre nuestro amor por los éxitos de taquilla de acción exagerados.

– Justin Clark, revista Slant

Schaffer and Company … resucite un estilo de humor que se ha perdido desesperadamente. Si así es como puede ser una parodia moderna, inscríbeme para más.

– David González, el carrete cinematográfico

[It] podría relanzar un estilo completo de comedia cinematográfica.

– Joey Magidson, radar de premios

Si bien no está en el mismo nivel que sus predecesores, este intento de recuperar el género es un comienzo sólido.

– Allison Rose, FlickDirect

¿Hace justicia al legado de Zucker-Abrahams-Zucker?

El relanzamiento de la serie de comedia clásica captura exactamente lo que hizo que el original y otras películas del equipo detrás ¡Avión!tan esencial.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

Cuenta con tantos chistes por minuto como el de trío ¡Avión! y ¡Ultrasecreto!

– Siddhant Adlakha, inverso

La película, en su forma de éxito, carece de la calidad fundamental de agresión Las películas de Zaz tenían.

– Owen Gleiberman, variedad

(Foto de © Paramount Pictures)

¿Cómo se compara con otras secuelas heredadas en general?

Nunca se siente como una secuela cansada de Legacy Legacy. En cambio, juega como una continuación genuina de la serie.

– David González, el carrete cinematográfico

La pistola desnuda está al menos un paso adelante de los sin vida Beverly Hills Cop: Axel Fpor nombrar un ejemplo reciente.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

En el constante bombardeo de secuelas heredadas y reiniciar la franquicia … el nuevo Pistola desnuda es todo lo que podría desear de un llamado “requel”.

– Aidan Kelley, colider

Este Pistola desnuda Revival es un tipo raro de reinicio: uno que realmente entiende el original, honra su tono y logra entregar algo que se destaca por sí solo.

– Linda Marric, Heyuguys

Como la mayoría de los reinicios, particularmente los de comedia, lo mejor de la nueva Pistola desnuda es que podría enviarte de regreso al original.

– Jake Coyle, Associated Press

¿No es solo una repetición del original?

Cada momento de esta reinvención de la franquicia es única y no está tratando de burlarse de las películas originales o ser como ellos para una T.

– Rachel Leishman, The Mary Sue

[It’s] Un homenaje perfecto para el clásico de comedia de los años 80 de Leslie Nielsen, sin sentirse como una banda de portada cansada.

– David González, el carrete cinematográfico

El Pistola desnuda Reiniciar no está tratando de ser la misma película. Es nuevo de muchas maneras, pero en esencia, comparte el mismo ADN. El amor por la franquicia original brilla.

– Danielle Solzman, Solzy at the Movies

(Foto de Frank Masi/© Paramount Pictures)

¿Necesitas ser fanático del viejo? Pistola desnuda ¿cine?

[It] Ofrece una nueva entrada de bienvenida para una nueva generación.

– David González, el carrete cinematográfico

Esta no es una película que juega mucho dentro del béisbol.

– Justin Clark, revista Slant

¿La película se conectará con el público que no está familiarizado con ¡Escuadrón de la policía! ¿O la trilogía original? No sé. Lo que sí sé es que funciona.

– Danielle Solzman, Solzy at the Movies

¿Nos vamos a reír mucho?

No recuerdo la última vez que me reí tan fuerte y esto constantemente en un teatro. Es un motín absoluto.

– Joey Magidson, radar de premios

La pistola desnudaLa relación broma por minuto es realmente asombrosa, y el hecho de que muchos de ellos golpean tan bien como lo hacen lo hace aún más impresionante. ¡Por el bien de la bondad, incluso los créditos tienen bromas en ellos!

– Aidan Kelley, colider

[It’s] Una embestida casi sin parar de momentos tontos y aleatorios, rechazando cualquier intento de lógica para ir por el intestino, es decir, la risa del vientre.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

El marco está lleno de bromas sigilosas a cada paso, extendiéndose lejos en el fondo, incluso fuera de foco. Apenas hay una foto o una línea de diálogo que no sea una broma, y la película tiene una tasa de éxito impresionante (y llamativa).

– Siddhant Adlakha, inverso

Si bien desearía que todo el asunto pudiera haber sido aún más denso con bromas de visión y Soundbites de ADR liminales … cada setpiece cómica es un jonrón total.

– David Ehrlich, Indiewire

No todas las bromas van a aterrizar para todos, pero no pasarás más de un minuto o dos sin algún tipo de broma o huevo de Pascua, y una buena mayoría de ellos se irán a la risa, mientras que un número sólido ganó verdaderos momentos de reír a voz alta para mí.

– Michael Balderston, qué ver

La pistola desnuda tiene suficientes risas honestas para sobrevivir.

– Owen Gleiberman, variedad

(Foto de © Paramount Pictures)

¿Hay comentarios más serios esta vez?

Los cineastas son lo suficientemente inteligentes como para saber no matar el ambiente con una dirección de estado de humanidad.

– Justin Clark, revista Slant

El enfoque de la película para … los temas políticos pesados es tan grave como un cojín de feo.

– Siddhant Adlakha, inverso

¿Cómo es Liam Neeson en comparación con Leslie Nielsen?

Al igual que con Leslie Nielsen, Liam Neeson nació por papeles cómicos de esta naturaleza … Neeson ofrece una actuación cómica perfecta.

– David González, el carrete cinematográfico

Liam Neeson no es Leslie Nielsen, y no necesita serlo, honra al espíritu sin imitarlo.

– Danielle Solzman, Solzy at the Movies

El Drebin rebelde de Neeson no busca ser como la encarnación más centrada y directa de Nielsen. Es una versión mucho más rebelde del detective de parodia.

– Siddhant Adlakha, inverso

La entrega inexpresiva de Neeson recuerda a Nielsen, pero nunca alcanza la misma gravita que hizo que la representación de Nielsen fuera tan divertida.

– Allison Rose, FlickDirect

Neeson … no es un comediante natural, y puedes sentir eso. Su drebin no fluye como lo hizo Nielsen.

– Owen Gleiberman, variedad

Es una tarea casi imposible para cualquiera que tome el manto de Nielsen, cuya entrega inexpresiva y pseudo-seridad fueron perfectas para estas películas. Sin embargo, Neeson hace tan bien como cualquiera podría.

– Michael Balderston, qué ver

(Foto de Frank Masi/© Paramount Pictures)

¿Cómo está Pamela Anderson?

Pamela Anderson demuestra un partido sorprendentemente ideal.

– Linda Marric, Heyuguys

Anderson muestra un tiempo cómico impecable.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

Anderson revela que su mejor camino hacia adelante en su segundo acto puede ser una actriz cómica …[she’s] Creo que una de las pocas cosas en el reinicio excede la trilogía original.

– Michael Balderston, qué ver

Combinar a Neeson Joke para bromas es Pamela Anderson … Recordándonos que ella es, y siempre fue, una hábil comediante.

– William Bibbiani, Thewrap

Partidos de Anderson [Neeson] Línea para la línea en tambalearse por el diálogo de Noirish.

– Pete Hammond, Fecha límite Hollywood Daily

Si bien Anderson no es tan hábil una comediante, está preparada para el bucle.

– Nick Schager, The Daily Beast

¿Qué pasa con su química?

Neeson y Anderson tienen suficiente chispa para llevar la película, sin mencionar una gran química … sus escenas juntas son los puntos más altos en todo momento.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

Anderson y Neeson tienen química de comedia, sin duda, pero también solo química en general.

– Joey Magidson, radar de premios

Se juegan maravillosamente … hay una calidez y alegría en sus escenas que levanta la comedia sin volverse sentimental.

– Linda Marric, Heyuguys

(Foto de Frank Masi/© Paramount Pictures)

¿Alguien más se destaca?

Entre los más destacados están Paul Walter Hauser y la superestrella de la WWE Cody Rhodes, cuyas apariciones dejan una impresión duradera.

– David González, el carrete cinematográfico

¿Hay algún problema con la película?

La película se encuentra a mitad de camino mientras Schaffer lucha por equilibrar las bromas con la acción de una trama del crimen demasiado elaborado.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

Los chistes en el acto final de la película no son tan fuertes (hay algunas gemas allí), ya que se enfoca un poco más en la acción y se asegura de que la trama delgada se envuelva.

– Michael Balderston, qué ver

Hubo momentos en que la película se volvió aburrida, a pesar de que solo duró 85 minutos.

– Allison Rose, FlickDirect

Mientras es una vergüenza suave La pistola desnuda Peters sale un poco hacia el final, es aún más una pena que tenga que terminar en absoluto.

– David Ehrlich, Indiewire

(Foto de © Paramount Pictures)

¿Vamos a querer más?

Si este es el comienzo del legado de una nueva franquicia reiniciada, sería difícil quejarse.

– Aidan Kelley, colider

Estoy más que feliz de volver a esta franquicia una y otra vez.

– Rachel Leishman, The Mary Sue

¿Es esta una de las mejores películas del año?

La pistola desnuda es casi objetivamente la película más divertida del año.

– David Ehrlich, Indiewire

Es la película más divertida del año.

– Joey Magidson, radar de premios

Una de las películas más consistentemente divertidas de 2025.

– Aidan Kelley, colider

La pistola desnuda es una de mis películas favoritas de 2025.

– Rachel Leishman, The Mary Sue

La pistola desnuda Abre los cines el 1 de agosto de 2025.

¿En un dispositivo Apple? Sigue a Rotten Tomatoes en Apple News.