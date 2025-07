“Leanne” de Netflix es una comodidad sureña predecible | TV/transmisión

La nueva risa de Netflix “Leanne” está … bien. La comedia de situación de Chuck Lorre, Leanne Morgan, del especial de stand-up de Netflix, “Leanne Morgan: Soy todas las mujeres”. Los fanáticos de esa hora encontrarán muchos de los mismos temas e incluso algunos de los mismos chistes en la primera temporada de 16 episodios, los primeros ocho de los cuales Netflix puso a disposición para que los críticos se detuvieran.

Si te gustó el stand-up, probablemente se deba a la voz de Morgan, tanto a las versas únicas y completamente relacionadas con el envejecimiento, el matrimonio y la crianza de los hijos. Esa voz está en pleno efecto en “Leanne”, por lo que la serie funciona con tanta frecuencia.

Siendo nuevo en el trabajo de Morgan, y no directamente en su grupo demográfico, me llevó hasta el final del segundo episodio, como crujir una sonrisa. Cuarenta minutos es una configuración larga, pero el programa mejora a partir de ahí, acogiendo incluso en una audiencia que puede encontrar el extranjero suburbano de Leanne en el extranjero. Parte del problema inicial es que Leanne y su hermana ficticia Carol (Kristen Johnston) abren la serie en modo de jamón completo, haciendo caras ridículas que no son realistas, entrañables o divertidas. Sin embargo, a medida que los conocemos, sus muecas se vuelven menos distractoras, solo parte del espectáculo. También ayuda que Leanne escape de la nota de su personaje de Housewife de su caída mientras comienza a explorar e incluso disfruta de su nueva libertad.

Leanne. (L a R) Kristen Johnston como Carol, Annie González como Nora, Blake Clark como Daddy John, Graham Rogers como Tyler, Hannah Pilkes como Josie y Leanne Morgan en el episodio #104 de Leanne. Cr. Cortesía de Netflix © 2024

Una vez que llegas a la longitud de onda de su programa, Morgan tiene mucho encanto y presencia. Y una vez que estamos a través de la configuración en los episodios iniciales, el programa se pone en marcha con bromas rápidas y piezas establecidas, encontrando humor en cosas como las personas en sus 50 años.

Nada de eso es de vanguardia, pero está bien. Tiene una sensación reconfortante (aunque a veces extranjera), y el rendimiento a veces consciente de Morgan está reforzado por un fuerte elenco de apoyo. Celia Weston y Blake Clark interpretan a sus padres mayores y nos invitan a unirnos a la diversión de sus personajes de Kooky y Crochety. Trayendo su combinación exclusiva de renuncia y travesuras, Ryan Stiles interpreta al marido rebelde de Leanne y reverbera con la frecuencia correcta. Jayma Mays interpreta a la vecina de todos los consejos de Leanne (miembro de la iglesia y participante de la clase de ejercicio), ofreciendo una actuación de alguna manera fundamentada y exagerada simultáneamente. Este truco logra lo que Morgan y Johnston intentan desde el principio, pero no siempre se reunirán, un personaje que sabe en qué programa está e invita a la gente a reírse tanto con ella como de ella.

También aprecio que Annie González esté allí: interpreta a la nuera de Leanne, Nora. Y aunque González come cualquier material que le haya dado (y este espectáculo no es una excepción), su personaje expone algunos de los problemas con “Leanne”. Verá, Nora es la NAG, que derriba el buen momento de todos al señalar los problemas con el fútbol (¡conmociones cerebrales!), Por ejemplo, y en general ser un portador de fiesta. No importa que tenga razón: el espectáculo está en contra de ella, retratando a su esposo mientras pisotearon y atraparon en un movimiento que es retrógrado y divertido.

Leanne. (L a R) Tim Daly como Andrew, Kristen Johnston como Carol y Leanne Morgan en el episodio #106 de Leanne. Cr. Cortesía de Netflix

Del mismo modo, Morgan hace muchas bromas sobre su cuerpo tanto en la comedia de situación como en su stand-up. Pero mientras irradia la confianza en el escenario, socavando sus supuestas inseguridades, lo mismo no es cierto en la comedia situacional. Allí, la ficticia Leanne se ve baja por sus preocupaciones sobre su cuerpo, por lo que reír de ellas no se siente conspirador, sino en algún lugar entre tenso y cruel. Además, estos chistes sobre el envejecimiento y la pérdida de belleza con él, se sienten cansados. Han terminado, y con el No nos importa el club haciendo titulares Por su captura de un nuevo zeitgeist cultural, esta comedia tuvo la oportunidad de encontrar nuevas bromas sobre la menopausia. No lo hace, de acuerdo con que favorezca un sentido del humor de la televisión de transmisión tradicional sobre arriesgarse.

No es “primaria Abbott” o “la oficina” o “Rosanne”. No puedo imaginarlo en ninguna conversación de premios. Pero no está tratando de hacerlo. Su objetivo es Comfort TV, y “Leanne” logra principalmente eso. Bendice su corazón.