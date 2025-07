La segunda temporada de “Twisted Metal” de Peacock es más rápida y divertida | TV/transmisión

“Twisted Metal” El programa finalmente se retuerce esta temporada, y el resultado es uno de los saltos más sorprendentes en calidad de primera a segunda temporada en mucho tiempo.

Si bien nunca alcanza las velocidades críticas de los éxitos como “Fallout” o “The Last of Us”, el “Metal Twisted” de Peacock se convirtió en un éxito sorprendentemente grande para el streamer, dando a la producción el tipo de confianza que a menudo puede impulsar la libertad creativa. El resultado es una excursión de segundo año que es significativamente mejor que la primera en cada departamento, cambiando el enfoque de una incómoda comedia de carretera al caos de la arena vehicular que los fanáticos del juego esperaban desde el principio. La segunda temporada de 12 episodios presenta más acción, personalidad, desarrollo del personaje y humor efectivo desde el principio. Se pierde un poco en los episodios finales con demasiados hilos de la trama para desenredar, pero el cliffhanger que promete otra salida se siente más como una promesa que una amenaza esta vez.

La intrigante primera temporada terminó con John Doe (Anthony Mackie) finalmente ingresando a San Francisco, solo para aprender la clásica lección de tener cuidado con lo que desea. Resulta que solo se le permite vivir allí si corre por Raven (Patty Guggenheim, reemplazando a Neve Campbell de la temporada uno de una manera que se explica inteligentemente) en el próximo torneo de metal retorcido. Ella pone a John Doe en la casa de su infancia, donde lee Club de niñeras Libros y planes un escape de regreso al mundo más emocionante en el exterior y su amor, Quiet (Stephanie Beatriz), que ahora viaja con un grupo dirigido por Dollface (Tiana Okoye), que resulta ser la hermana que John no puede recordar.

TWISTED METAL — Episode 205 — Pictured: (lr) Richard De Klerk as Mr. Grimm, Saylor Bell Curda as Mayhem, Andre De Kim as Chuckie Floop, Tiana Okoye as Dollface, Stephanie Beatriz as Quiet, Johnno Wilson as Dave, Anthony Mackie as John Doe, Mike Mitchell as Stu, Tyler Johnston as Deacon, Patty Guggenheim Como Raven, Joe Seanoa como golosinas –— (Foto de: Pief Weyman/Peacock)

Dividir a John y tranquilo para los episodios iniciales de la segunda temporada de Smartly permite a Mackie y Beatriz forjar a estos personajes de manera que no se relacione únicamente con cómo interactúan entre sí. Beatriz es especialmente fuerte en sus escenas con Dollface y sus secuaces, que rápidamente incluyen una nueva cara llamada Mayhem (el MVP de la temporada Saylor Bell Curda). Mientras tanto, los golosos (retratados físicamente por Joe Seanoa y con la voz de Will Arnett) y Stu (con la voz de Mike Mitchell) están deambulando por el campo, causando caos, esencialmente esperando que comience el torneo. En el camino, finalmente obtenemos la participación de algunos favoritos de los fanáticos del juego, incluidos Axel (Michael James Shaw), el Sr. Grimm (Richard de Klerk) y el hombre a cargo del torneo de metal retorcido, Calypso (un maravilloso Anthony Carrigan). Y, lo más importante, podemos verlos luchar contra el estilo “Fury Road” en episodios que se centran en de qué se trataba el juego en primer lugar.

La segunda temporada de “Metal Twisted” se inclina en la naturaleza humorística de todo su elenco en lugar de dejar que los golosos tengan la mayoría de los chistes malos. Si bien la primera temporada a menudo parecía temerosa de volverse raras, los escritores abrazan su locura esta vez, mezclando humor juguetón en la carnicería. Pensando en ello después de una docena de episodios, no hay exactamente una gran cantidad de detalles del personaje o giros narrativos, pero todos simplemente parecen estar más divertidos este año, y eso puede ser infeccioso. Si la primera temporada se sintió como una obligación de montar una ola de adaptaciones de videojuegos, la segunda se siente como un esfuerzo honesto para satisfacer a los fanáticos de los juegos y a aquellos que nunca los jugaron. El resultado es una temporada que encuentra su tono de manera que el primero nunca lo hizo.

Metal Twisted – Episodio 211 – Foto: Anthony Carrigan como Calypso – (Foto de: Peacock)

Ayuda a tener un elenco que todo parece estar en la misma página con respecto al sangriento sentido del humor del maldito metal “Twisted”. Carrigan se inclina en su lado viscoso, dibujando un calipso que lo preferirá si nadie gana su torneo en absoluto, mientras el público se entretenga. Uno puede ver a su Noho Hank de “Barry” llevando una trayectoria similar a un oportunista sociópata. El tiempo cómico de Mackie parece más estricto; Los ritmos emocionales de Beatriz son más arraigados en el carácter; Mitchell es más que el compañero de golosinas. Involucrar al recién llegado Curda se convierte en el MVP de la sección media de la temporada, utilizando a Mayhem para darle al programa una explosión de energía juvenil que necesitaba seriamente en la primera salida monótona. Lo más importante, dejar que personajes como Dollface, Mayhem, Stu, Axel y Grimm Get Get Arcs permitan que Mackie y Beatriz no tengan que hacer tanto trabajo pesado por su cuenta, convirtiendo el espectáculo en un conjunto más de un conjunto, que es lo que debería haber sido de la primera vuelta.

Hace tiempo que sugerí que las comedias necesitan una temporada para encontrar su equilibrio. Mire las primeras temporadas de “Parques y Recreación” e incluso “30 Rock” para espectáculos que no están cerca de los picos cómicos que alcanzarían en años posteriores. Creo que es un producto de escritores que necesitan experimentar mientras encuentran el momento cómico de sus personajes, jugando con las fortalezas de su conjunto mientras los exploran juntos. Tal vez es debido a todas las explosiones y asesinatos que no apliqué esta teoría al “metal retorcido”, una comedia que temía tener que volver a visitar. La vida está llena de sorpresas.

Los primeros tres episodios ahora están en Peacock, con un nuevo episodio cada semana.