Apple TV+, Seth Rogen continúa con rachas calientes con segunda temporada de “Platonic” | TV/transmisión

Si Seth Rogen quiere marcar el metadereador a 11, tal vez veamos el personaje de Rogen de voluntad de “Platonic” cruzando para aparecer en un episodio de “The Studio”, donde puede organizar una fiesta de estreno en una cervecería en el Distrito de las Artes del Centro de Los Ángeles para una nueva película de Continental Studios, con el personaje de Rogen de Matt Hosting. Será el mejor emparejamiento de su tipo ya que la Ursula Buffay de Lisa Kudrow de “Mad About You” apareció con Phoebe Buffay de Lisa Kudrow, la hermana gemela de Ursula, en “¡Amigos!”

O tal vez no.

Durante décadas, Rogen ha creado una imagen del último Pothead Hipster que a menudo proyecta una actitud de “podría dar dos mierda”, pero el tipo siempre ha trabajado duro como actor/escritor/director/productor. Está montando una de las rachas más prolíficas y productivas de su carrera en los últimos años, como productor ejecutivo de “The Boys” de Amazon Prime y “Pam & Tommy” de Hulu, y una fuerza de guión en el aclamado Apple TV+ Comedy Hit “The Studio”, que vinculó el registro de la comedia con 23 nominaciones al emy en su primer año, y “Platonic”, también tiene su studio de la comedia. eeeesh Momentos pero es una comedia de marca más amable y suave. Rogen y la invaluable Rose Byrne crean una química natural y fácil como los mejores amigos que siempre están allí el uno para el otro, excepto cuando no lo están, porque se metieron en otra gran pelea, o uno de ellos ha arruinado la vida del otro de manera épica e horrible (e hilarante).

La primera temporada de “Platonic” se realizó de mayo a julio de 2023, terminando con múltiples notas de cierre después de la Voluntad de Byrne y la voluntad de Rogen se habían vuelto a conectar a principios de la mediana edad después de un período prolongado de alejamiento y se convirtió en mejores amigos nuevamente. No hubo acantilados importantes y, francamente, no había razón convincente para una segunda temporada; De hecho, el programa originalmente se pretendía como una serie limitada única. Aún así, gracias a la visión creativa de los showrunners y la pareja casada de la vida real, Nicholas Stoller y Francesca Delbanco (que también tiene un papel recurrente en la serie como Diane, la agente inmobiliaria), la relación casual de Rogen y Byrne, y un excelente reparto de la temporada 2 es el clásico del siglo XXI, el siglo XXI, el consuelo de la visión. Con esta excursión, “Ted Lasso”, “Connectando”, “Loot”, “Palm Royale”, “Acapulco” y el recientemente lanzado “Stick”, Apple TV+ se ha convertido en el líder de la industria en comedias de corazón cálido y bienvenido puntuados por el ritmo dramático ocasional.

Rogen y Byrne fueron excelentes como una pareja casada en los “vecinos” dirigidos por Stoller (2014) y “Neighbours 2: Sorority Rising” (2016), pero es refrescante verlos jugar verdaderos amigos platónicos aquí; Aunque Will y Sylvia son geniales juntos, son lo suficientemente inteligentes como para saber que serían desastrosos juntos; Nunca hay una pista de un “cuando Harry conoció a Sally …” ¿Serán/no serán dinámicos?

La temporada 2 se acelera con cada uno de ellos instalado en el próximo capítulo de sus vidas. Will ahora está trabajando como ejecutivo de la cadena de gastropubs Johnny 66, que se ha renombrado inseguamente como J-6 después de que su fundador fue expulsado, y está comprometido con su jefe, Jenna (Rachel Rosenbloom). Esto encaja muy bien con la naciente carrera de Sylvia como planificador de fiestas; Naturalmente, ella está a cargo de reunir todos los eventos concomitantes para las nupcias. Por supuesto, las cosas no van exactamente a los que cualquiera de ellos; Si lo fueran, no tendríamos una temporada 2. Will es tener serios dudas sobre gastar el resto de su vida con Jenna, mientras que el negocio de Sylvia está luchando, y su abogado de buen hombre Charlie (Luke Macfarlane) está pasando por una crisis de la vida media que lo hace contemplar dejando a la firma y persiguiendo su sueño de convertirse en el próximo Scott Turow.

Con la duración de los episodios que van de 24 a 40 minutos, “Platonic” se establece en un ritmo de comedia de una sola cámara sin esfuerzo. Byrne y Rogen hacen la mayor parte del trabajo pesado, pero el elenco de apoyo también tiene un juego. MacFarlane tiene algunos momentos de exhibición excelentes como Charlie, que está obsesionado con “¡Jeopardy!” Y sueña con obtener un lugar en el programa, mientras que Carla Gallo mata como la amiga de Sylvia, Katie, que tiene un podcast “Boss Mama” donde habla con “Vocal Fry” y vende mercancías “para crear conciencia”. (Cuando Sylvia dice: “¿Cree conciencia sobre qué?”, Katie Deadpans, “Lo que sea”.) Andrew López es un singular, ya que el socio comercial de Will, Reggie, mientras que los alumnos de “SNL” Aidy Bryant, Beck Bennett y Kyle Mooney tienen turnos de estrella invitados memorables.

Hay una dieta constante de referencias de la cultura pop, desde la “atracción fatal” hasta una toma merecida en Russell Brand hasta “Avatar” y el Dr. Melfi desde “The Sopranos”, pero los gotas de nombre y título nunca se sienten forzados o sobrescribidos. También me encanta la atención al detalle, desde las opciones de vestuario hipster de la tienda de segunda mano de Will (se viste como la idea de un niño de 13 años de lo que usaría una joven de 43 años), hasta pequeños momentos que expresan la dinámica familiar de Sylvia, por ejemplo, cuando lleva a sus tres hijos a la escuela, y solo la más joven le da un abrazo de buen abrazo, porque todavía no está en sí mismo sin ser coverscioso. “Platonic” es dulce y ligero y es una visión perfecta de fines del verano.

Los 10 episodios de la segunda temporada fueron proyectados para su revisión. Los dos primeros episodios de la temporada 2 de “Platonic” se estrenan en Apple TV+ el 6 de agosto, con un nuevo episodio cada semana después de eso.