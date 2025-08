San Diego Comic-Con 2025: Aliens y activaciones | Festivales y premios

Cuando asistí a SDCC por primera vez, era fanático, pero no me había unido al fandom de cosplay. Este año, inspirado en una venta en su universo, compré dos vestidos de Star Trek que preparé varios tamaños para usar los miércoles y viernes. El domingo por la mañana, estaba terminando tres disfraces para celebrar una nueva película y oler como un héroe.

En 2013, escribí sobre consejos que Morgan Spurlock había dado en su documental “Comic-Con Episodio IV: A Fan’s Hope”. Spurlock no fue el único que aconsejó a los asistentes que usaran el desodorante (y se alejaran de los que no lo hacen). También en 2013, cuatro expertos en SDCC aconsejaron a los asistentes que adoptaran el desodorante y este año, eso fue más fácil de hacer porque Old Spice era un patrocinador de SDCC y la compañía tenía una activación familiar frente a Hilton San Diego Bayfront. Podría tener un nuevo lanzamiento ingresando una pequeña cápsula y recibiendo una barra de desodorante de tamaño completo y dos fotos. Esa fue divertida la primera vez, pero caótica la segunda vez el domingo cuando, después de obtener el permiso del personal de activación, vine con mis versiones de SuperDog y una supervisa de Asia Oriental Americana.

El miércoles por la noche, me vestí con Star Trek Command Yellow cuando visité el Lodge de Paramount+para lo que era realmente una misión imposible, siendo demasiado corta para llegar a la mayoría de las llaves de la computadora y una experiencia de Star Trek Bar. Los fanáticos de Star Trek mayores de 21 años podrían asistir a una noche especial de trivia para conmemorar el vigésimo aniversario de Memory Alpha: la icónica Wiki de Star Trek de Fandom. La noche fue organizada por Fandom y Roddenberry Entertainment en el barrio de Gaslamp (barril de Knotty) e incluyó lecturas de correo de odio que se enviaron después de la “Star Trek: The Wrath of Khan de 1982 debido a la muerte de Spock. ¿Hay Star Trek sin Spock fue una de las preguntas en la década de 1980? Desde entonces, hay mucho más Star Trek, pero los fanáticos de TOS no tuvieron que preocuparse. Mi esposo fanático de TOS obtuvo respuestas correctas (títulos de episodios) a algunas de las sugerencias de Haiku, pero debido a que tuvimos una madrugada el sábado, nos fuimos antes del concurso de trivia que combinó a los expertos en podcasts de Star Trek contra la multitud.

Sin embargo, ese no fue el final de mi conexión con Star Trek. El sábado por la noche, seguí una directiva de relaciones públicas y esperé frente al albergue (feliz Doe Bar). Una multitud de fanáticos vestidos con su mejor mejor lugar estaba allí (estaba vestido como el dragón sin dientes con un títere sin dientes). Poco después de las seis, se delineó en la calle un cuadrado de espacio vacío en la calle que siempre está cerrado para SDCC y una compañía de bailarines vestidos con uniformes de “Star Trek: Strange New Worlds” llenó el espacio, llevando a través de un baile que aludió a los episodios de la temporada 3, incluida una boda y un misterio de asesinato. Un espectador de Lucky Star Trek vestido fue arrancado de la audiencia para interpretar a la novia.

Gran parte de la multitud de Star Trek se fue después de la primera actuación, pero me quedé para ver la segunda actuación. Los que se quedaron o completaron más tarde fueron recompensados por la presencia del showrunner y algunas de las estrellas que formaron una pared de la primera fila. Mi recompensa como camarógrafo fue un clip de Rebecca Romijn y Christiana Chong uniéndose al baile hacia el final de la actuación solo para obtener severamente aconsejado que regrese a su espacio asignado por el Capitán Pike Dancer.

Además de celebrar Star Trek, también celebramos el 70 aniversario de la exportación más famosa de Japón: Godzilla. Super7 tenía una tienda emergente en los bordes exteriores del barrio de Gaslamp que retrataba la escena de los vagones de los autos de la “Godzilla menos” ganadora del Oscar “. Dentro había algunas camisetas con señales de advertencia alegremente optimistas y muchas mercancías geniales de Godzilla. Más adelante en la convención (sábado), la ventana emergente organizó una firma de autógrafos del director de “Shin Godzilla”, Shinji Higuchi. Den del geek también organizó un sorteo de productos con temática de Godzilla.

Higuchi (樋口 真嗣) ganó el Premio del Cine de la Academia Japonesa como Director del Año (con Hideaki Anno 庵野 秀明 秀明) en 2017 por su contribución a la tradición de Godzilla con “Shin Godzilla”. Más recientemente, Higuchi dirigió la película de Netflix de este año “Bullet Train Explosion” (新幹線大爆破), pero la pregunta que todos hicieron (se prohibió a la mitad de las mesas de reducción de la prensa) fue: ¿Habrá una “Shin Godzilla 2”? Durante las entrevistas en la sala de prensa, Higuchi dijo a través de un intérprete que hacer una película de Godzilla es mucho trabajo y prefiere relajarse, pero también señaló que Godzilla no es solo una mutación, es mutatable. Obtenemos la Godzilla que necesitamos para cada época. Cuando pregunté cuál fue su primer recuerdo relacionado con Godzilla, Higuchi dijo: “Mi primer recuerdo se remonta al jardín de infantes cuando vi la primera película de Godzilla en los cines. En realidad fue ‘Godzilla contra Mothra’. Más que la película fue la forma en que los carteles representaban a Mothra.

Higuchi fue el último orador en un panel exagerado, “Godzilla a las 70: siete décadas del Rey de los Monstruos”, que fue dos tercios que anunciaba los nuevos productos relacionados con Godzilla (IDW Publishing, Super &, Bandai Namco y Mondo) y la audiencia se le preguntó a la audiencia. La película japonesa original salió en 1954, pero la versión americanizada reeditada que agregó Raymond Burr como reportero, salió en 1956 en los Estados Unidos.

“Shin Godzilla” ha sido remasterizado y tendrá un relanzamiento teatral el 14 de agosto de 2025 por GKIDS en los cines norteamericanos, después de lo cual un remaster 4K estará disponible en Blu-ray.

La sala de prensa para “Futurama” incluía una intensa conversación sobre el café. En 2003, nuestro repartidor de pizza que termina en el futuro, Fry, se encontró con $ 300 y lo gastó en 100 tazas de café de $ 3 (“Trescientos grandes niños”). En 2024, el episodio “Planet Espresso” aprendimos que el café fue traído a la tierra por una raza alienígena del planeta Thermos. El productor ejecutivo y jefe de escritor David X. Cohen admitió que “mi propia vida es alimentada con café, por lo que fue profundamente personal inventar eso y luego aprender la historia del café”.

Disney Entertainment tuvo cuatro activaciones: “A Muy Abbott Block Party” de ABC que incluía una rueda de la fortuna para fantásticas vistas de la bahía, la comida al aire libre “King of the Hill” de Hulu con juegos divertidos, “Alien: Earth” de FX, dejó que los invitados exploren los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos de los restos. USCSS Maginot, Y “La experiencia de Percy Jackson” te dio una prueba para ver lo que Dios te reclamará. Ian consiguió Athena. Tengo Poseidón. Todos eran gratuitos, sin requerido SDCC-Pass, pero las esperas eran largas. Pensé que las fotografías en la fiesta de Block Abbott eran las mejores. Tienes que convertirte en un personaje de dibujos animados en un póster en uno y en el otro, si lo jugaste bien, podrías convertirte en un héroe de acción en un video GIF de cuatro fotos. Felicitaciones al fotógrafo que tiene los logros de un director de cine.

Asistí a paneles donde, además de saber que Godzilla se ha enfrentado a enemigos de diferentes géneros (por ejemplo, Ghidorah versus Batman y Godzilla versus Superman), aprendí que todos los que tienen un teléfono celular pueden convertirse en cineasta y hay un Festival Internacional de Cine Mobil con sede en San Diego.

Dentro de la sala de exposiciones, la exhibición más emocionante fue el diorama de San Diego Lego-Con en LEGO, donde una construcción masiva mostró la fachada del Centro de Convenciones de San Diego en un lado y al otro el piso de exhibición. Pasé a mirarlo más de una vez y cada vez que notaba algo diferente. Contiene más de 200,000 ladrillos LEGO y tardó más de 1,500 horas en diseñar y construir. Hay más de 8,000 mini figuras LEGO.

Terminamos nuestro fin de semana en una pizza local (Barrio Logan): Pizza Kaiju. Esta comida occidental de Yoshoku (洋食), al estilo japonés, presenta pizza al estilo de Nueva York con un toque asiático. ¿Qué significa eso? Además de la pizza de pepperoni habitual, puede pedir el (coreano) Bulgogi Supremo, el (japonés) Mentaiko Royale o el (filipino) sisig, entero o por la porción. Esperábamos un lugar más caracterizado de Kaiju, pero la pizza era buena.

Probablemente tomamos más de 100 videos y fotos que se publicarán en mi Instagram (@janamonji) y una cobertura más detallada en mi blog (AgeOftheGeek.org) a finales de esta semana. Viva mucho y prospere y esperamos con ansias el SDCC del próximo año y no olvides oler como un héroe.