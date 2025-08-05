Revisión del viernes más freak: nada se compara ...

Para muchos millennials y los cinéfilos de la Generación Z, Mark Waters ‘ Viernes extraño es una piedra angular de los primeros 2000s cine. La tercera adaptación de Mary Rodgers ‘ 1972 novela del mismo nombre, este Y2K Experiencia protagonizada por el ícono de Disney Lindsay Lohan y Scream, la reina Jamie Lee Curtis, utiliza su premisa central del cuerpo como un medio para explorar malentendidos generacionales y la visión del túnel que proviene de estar atrapado en su propia perspectiva. La película resonó tanto con madres como con hijas gracias a su representación inesperadamente matizada de las pruebas y tribulaciones que enfrentan ambas partes, sorprendente empatía y comedia astuta. Agregue a esto el respetable éxito de la taquilla de la película, es algo sorprendente que haya tomado 22 años para una secuela de materializar.

Viernes más extraño Encuentra a Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna (Lindsay Lohan) décadas en la línea desde donde los dejamos. Para Tess, no ha cambiado mucho, pero Anna está al otro lado de la cerca, ahora una madre que se ocupa de una hija adolescente rebelde. El ávido surfista Harper (Julia Butters) adora su estilo de vida californiano relajado: de hecho, la única interrupción del mundo de contenido de Harper es su nueva compañera de laboratorio Lily (Sophia Hammons), un trasplante reciente desde Londres junto a su padre Chef Eric (Manny Jacinto). Desde las opciones de moda hasta la personalidad, las dos chicas no podrían ser más diferentes, encontrando instantáneamente a la otra completamente insufrible.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

Después de un incidente en la escuela que involucra a sus hijas obliga a Anna y Eric a cruzarse, los padres solteros se enamoran. Un rápido seis meses después, pasaron solo unos días antes de su boda, y la peor pesadilla de los adolescentes está a punto de hacerse realidad, mientras se preparan para convertirse en hermanastras. Es decir, hasta que un psíquico gooky (Vanessa Bayer) en la fiesta de soltera de Anna desencadena un intercambio corporal (¡no otra vez!). Pero esta vez, no son solo Anna y Harper quienes intercambian lugares, sino también Tess y Lily. Ahora atrapado en los cuerpos de los adultos, los adolescentes se unen y eclosionan un plan tortuoso para descarrilar la boda antes de que sus vidas estén permanentemente entrelazadas.

Cortemos a la persecución, ¿es este cebo de nostalgia de la secuela? Hasta cierto punto, absolutamente. ¿Pero eso significa que carece de cualidades distintivas? … Está bien, a veces lo hace, en gran parte porque cualquier intento de recrear la magia del original a menudo se queda corto. Nada se compara bien con ese rugoso Flair, pero eso no significa que esta secuela esté completamente privada de momentos destacados, muchos de los cuales provienen de una comedia genuinamente bien oportuna, mientras que otros emergen de reflexiones sinceras sobre las dinámicas y motivaciones en capas dentro de las familias modernas.

Como era de esperar, una vez más, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, quienes dirigen el programa, ofreciendo actuaciones infundidas con adolescentes que casi te hacen olvidar el intercambio del cuerpo no es un fenómeno real (hasta donde sabemos). Sus escenas individuales, y especialmente sus momentos juntos, son completamente convincentes. En contraste, la trama secundaria que involucra a Julia Butters y Sophia Hammons interpretando a Tess y Anna se cae notablemente plana, obstaculizando el ritmo y sin la profundidad emocional o el encanto necesarios para mantener a sus coprotagonistas experimentados.

Luego, para una película que hace referencia a Inglaterra y Londres con tanta frecuencia, parece casi alérgico a la autenticidad. La pregunta más obvia después de la película no se trata de la ciencia de los cuerpos de intercambio: es ​‘¿Por qué seguimos dejando que los estadounidenses hagan acentos británicos si son malos? Manny Jacinto es un protagonista romántico capaz y encantador, se ha demostrado tan varias veces, pero tanto los acentos como los de Hammons son distraíblemente artificiales y, como decimos aquí en el Reino Unidobastante terrible.

Como un protagonista de Disney ligeramente rebelde, Viernes más extraño No es perfecto, pero le da una buena oportunidad. Ciertamente es más cliché que su predecesor y carece de algunos de los polacos y la ventaja del original, pero es innegablemente entretenido en su mayor parte, y a veces, ¡a veces! – Eso es todo lo que una película debe ser. Para los fanáticos del original, es posible que no recupere completamente los rayos en una botella, pero Viernes más extraño ofrece suficiente humor, nostalgia y actuaciones estelares de sus cables de regreso para que sea un reloj que valga la pena, especialmente si presenta una nueva generación a Viernes extraño fórmula.