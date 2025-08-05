Freakier Friday First Reviews: A Laugh Out Loud Sequel llena de nostalgia

Han pasado más de dos décadas desde Viernes extraño Primero llegó a los cines en 2003, ¡pero la espera finalmente ha terminado! Viernes más extraño llega a los cines el 8 de agosto con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan repitiendo sus icónicos papeles madre-hija. La secuela recoge años después de la crisis de identidad original de Tess y Anna, ahora con Anna navegando la vida como madre misma. Esta vez, una nueva generación queda atrapada en la locura del cuerpo. Uniéndose al elenco son Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Julia Buttersy Sophia Hammonsjunto con los favoritos de regreso que incluyen Chad Michael Murray y Mark Harmon.

Entonces lo hice Viernes más extraño ¿Tener la magia del original de 2003? Los críticos dicen que es un tributo nostálgico bien risueño, riéndose y nostálgico a la primera entrega. Consulte a continuación algunas primeras reseñas de la película, que se lanza en los cines el 8 de agosto:

El doble intercambio se presta Viernes más extraño Una calidad de malabarismo en el aire que emite un zumbido agradable. Es divertido montar las complicaciones de la película; Sigue su propia lógica lo suficiente como para crear un paisaje de Disney amable y amable.

– Owen Gleiberman, variedad

Para su crédito, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a sus personajes con facilidad e incluso son convincentes en sus roles de “cuerpo conmutado” como Harper y Lily. La pareja se siente cómoda entre sí y está flexionando sus habilidades de comedia perfeccionadas.

– Tyler Taing, discusión

Es Curtis quien encarna el espíritu loco de la historia.

– Peter Bradshaw, The Guardian

Jacinto también aporta calidez tranquila y una pizca de conmoción a su papel como prometido del póster-boy.

– David Rooney, The Hollywood Reporter

Butters y Hammons son cálidos y ganadores como mujeres mayores atrapadas en sus cuerpos jóvenes. Obtienen muchas bromas sobre tener una buena densidad ósea, y un montaje tonto y frolíaco donde disfrutan de comer comida chatarra que sus cuerpos mayores ya no pueden soportar. Sin embargo, el evento principal es ver a Lohan y Curtis reunidos, y aún mejor, de manera elegante.

– Maureen Lee Lanker, entretenimiento semanal

Felicitaciones, entonces, a Butters, por hacer un trabajo encomiable de capturar el tono y los gestos de Lohan.

– Clarisse Loughery, The Independent

Más convoluciones narrativas, más subtramas, más personajes de apoyo, más frases, más bofetadas, interludios más musicales e incluso más finales de lágrimas.

– Kevin Maher, The Times

Si disfrutó el primero, encontrará el compromiso casi obsesivo de su secuela de proporcionar más de la misma alegría reconfortantemente nostálgica.

– Francesca Steele, el papel

Déjelo a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan para descifrar el código sobre lo que hace un buen Legacyquel, que han hecho bastante fácilmente con sus gestos largos Viernes extraño secuela, la encantadora y divertida y divertida de Nisha Ganatra Viernes más extraño. El secreto? Solidamente, se remonta a exactamente lo que Curtis y Lohan trajeron a Mark Waters 2003 Viernes extraño: Verve real, alegría obvia y actuaciones que son aproximadamente tres veces mejores de lo que necesitan ser.

– Kate Erbland, Indiewire

Accesorios para Chad Michael Murray, quien repite su Viernes extraño papel de Jake, el enamoramiento de la escuela secundaria de Anna; Su sorprendentemente dulce renacimiento del personaje recibe una excelente recompensa en el final. Pero además, la química entre Murray y un Curtis nervioso es lo suficientemente caliente como para que no me enoje si alguien hiciera una comedia romántica de mayo-diciembre con los dos.

– Kristy Puchko, Mashable

Viernes más extraño es el mejor tipo de secuela heredada. Se remonta a lo que hizo el trabajo original sin literalmente hacer lo mismo de nuevo. Reune a un gran elenco y les da a las nuevas estrellas tanto tiempo para brillar. Está lleno de huevos de Pascua del original, pero no está en deuda con la nostalgia perezosa, y en su mayoría funciona por sí sola, ya sea que haya visto la versión de 2003 de Viernes extraño O no.

– William Bibbiani, la envoltura

Viernes más extrañologró ser una secuela de nostalgia rara que era, en una palabra, efervescente. Tanto delicioso y dulce, el Viernes extraño La secuela usó inteligentemente su punto de partida de nostalgia para burbujear en una película que brilla por sí sola.

– Rusak Rusak, nerdist

La película es una limpieza de limpieza de Etch-A-Sketch; Diversión inquietable, si un poco anodino.

– Tim Robey, The Telegraph

No es un golpeador del mundo, pero Viernes más extraño tiene sus encantos, se mueve con ritmo y tiene un guión que te hará reír a carcajadas.

– James Mottram, Post de la mañana del sur de China

Viernes más extraño Abre los cines el 8 de agosto de 2025.

