Alien: Earth First Reviews: un thriller atmosférico de quemaduras lentas que se hace eco de lo mejor de la franquicia

Por primera vez desde su debut en 1979, el Extranjero La franquicia se ha girado en la pantalla pequeña, y las primeras revisiones de la serie son en su mayoría positivas. Creado por Fargo ‘S Noah Hawley, Alien: Tierra abre el Extranjero Universo y trae su horror Xenomorph a nuestro planeta, aunque una versión establecida en un futuro lejano. El programa presenta muchos elementos nuevos mientras aún atiende a lo que los fanáticos quieren, pero muchas de las críticas señalan que se lleva su tiempo llegar a las cosas realmente buenas.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Alien: Tierra:

¿Satisfará los fanáticos de la franquicia alienígena acérrima?

Alien: Tierra es la mejor serie de ciencia ficción para los fanáticos de Extranjero.

– Jamie Parker, CBR

La serie FX de ocho partes es el sueño de un fanático dedicado hecho realidad.

– Nick Schager, The Daily Beast

Alien: Tierra es el mejor que ha sido la franquicia desde Aislamiento… Para un fanático de la vida, esto es de lo que están hechos los sueños (y las pesadillas).

– Cameron Frew, dexerto

Alien: Tierraes el tipo de proyecto en el que puedes sentir el amor por la franquicia que se filtra en cada cuadro. – Ross Bonaime, colider

Alien: TierraSe las arregla no solo para “dar a los fanáticos lo que quieren”, sino también agregar parámetros completamente nuevos a la mitología que Ridley Scott inventó hace años.

– Eric Díaz, nerdist

¿Cómo se compara con las películas?

Es demasiado pronto para decir si Alien: TierraSe puede clasificar como uno de los mejores de la serie, pero ciertamente parece que podría ser.

– Gavin Spoors, Filmhounds Magazine

¿Es esta la mejor historia de Xenomorph desde James Cameron’s Extraterrestres? Sobre la base de los primeros seis episodios, seguro que se siente así.

– Salmon, gamesradar+

La serie de Hawley nos da el horror de Extranjerolas ideas más profundas de Prometeo y Alien: Pacto la disección de la codicia corporativa en Extraterrestres y Alien: Romuluse incluso algunos de los ridiculez más divertidos de los momentos más absurdos de esta serie.

– Ross Bonaime, colider

Alien: Tierra [scratches] Esa picazón asustada de la oscuridad, quizás mejor que cualquier entrada en la franquicia fuera de la primera película.

– Clint Gage, Películas de IGN

Alien: Tierra Se las arregla para ser una mejor versión de la historia centrada en el adulto joven Alien: Romulus intentó decirlo.

– Ron Hilliard, discutiendo el cine

Alien: Tierra queda tan atrapado en simular las imágenes icónicas y las tensas emociones de terror de Ridley Scott’s Extranjero que nunca sigue sus ideas más interesantes.

– Hoai-Tran Bui, inverso

¿Es una nueva adición a la franquicia?

Es una extensión fascinante y aterradora de un espacio a menudo confinado.

– Ben Travers, Indiewire

Hawley se expande en el mundo de Extranjerollevándolo a nuevos lugares fascinantes y secuencias de elaboración de la creación tan apasionantes como un facehugger.

– Belen Edwards, Mashable

Hawley ha tomado un concepto que no tiene negocios trabajando para la televisión y lo ha moldeado en algo emocionante, extraño y sorprendente … encuentra formas fascinantes de ampliar los conceptos introducidos en el fondo de las películas.

– Alan Sepinwall, piedra rodante

Alien: TierraA menudo, las ideas y temas de recauchutado que ya han sido explorados en las … películas y con un efecto menor.

– Ron Hilliard, discutiendo el cine

Se desvía demasiado del Extranjero¿Canon de franquicia?

La decisión de Hawley de negar el anterior de Ridley Scott Extranjero Films lidera la narrativa principal, que seguramente dividirá al público solo del primer episodio.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

Es una elección admirable que, ciertamente, conduce a ciertos elementos que se sienten frescos y atractivos.

– Ron Hilliard, discutiendo el cine

No hay nada aquí hasta ahora que contradice explícitamente las películas posteriores, o las precuelas divisivas de Scott, pero Alien: Tierra Restaura con éxito una sensación de misterio para este universo.

– Salmon, gamesradar+

No estoy totalmente vendido en Hawley presentando cyborgs en la mezcla, ya que nunca han sido realmente parte de Extranjero Lore, pero el rendimiento de Ceesay es fuerte.

– Chris Bumbray, la red de películas de JoBlo

También hay varios eventos y lecciones aprendidas sobre las criaturas, que causan grandes franjas de Extraterrestrespara tener sustancialmente menos sentido.

– Alan Sepinwall, piedra rodante

¿Cómo se ve el programa?

Este es un espectáculo magnífico … incluso en configuraciones caseras, Alien: TierraSe siente épico gracias a las imágenes ricas y el diseño de sonido.

– Gavin Spoors, Filmhounds Magazine

Técnicamente, el espectáculo es de primer nivel. Sale de su camino para emular el aspecto del clásico de 1979 de Scott.

– Chris Bumbray, la red de películas de JoBlo

El disfraz y el diseño de producción son de primera categoría.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

El espectáculo se ve fenomenal de arriba a abajo; crédito a los diseñadores de producción, cinematógrafos (si te gustan los diopters divididos, estarás satisfecho) y Hawley por hacer que la pantalla pequeña se sienta tan inmersiva e intrincadamente detallada.

– Cameron Frew, dexerto

Muy parecido a Andornos recordó que Star Wars‘Los diseños de producción originales de Ralph McQuarrie fueron Peak en 1977, Alien: Tierranos recuerda que la estética original de ExtranjeroTodavía funciona perfectamente décadas después. Si no está roto, etc.

– Eric Díaz, nerdist

¿Da miedo?

No hay escasez de efectos de Goopy y violencia despiadada para apaciguar a los fanáticos del terror, y es muy útil para mantener la atmósfera del espectáculo palpablemente tensa.

– Christopher Cross, medios asíncronos

El Xenomorfo sigue siendo aterrador, cuando se maneja con hábilmente.

– Ben Travers, Indiewire

¿Qué pasa si te dijimos lo más aterrador de Noah Hawley’s? Alien: Tierra¿No era el Xenomorph, sino una oveja con la mirada más espeluznante que has visto? … Confía en nosotros, es un combustible de pesadilla.

– Eric Díaz, nerdist

Los nuevos extraterrestres se representan de manera convincente lo suficiente como para inducir miedos completamente nuevos, incluido un globo ocular parásito que secuestra el sistema nervioso.

– Alison Herman, variedad

Un extraterrestre temático de globo ocular es tan espeluznante, y tan creativamente desplegado, que con mucho gusto vería una película independiente sobre la tripulación de un barco minero.

– Alan Sepinwall, piedra rodante

El ExtranjeroLa franquicia ha encontrado que es Grogu. Simplemente, ya sabes, aterrador en lugar de adorable.

– Clint Gage, Películas de IGN

Alien: TierraCon éxito, trae el horror de la franquicia a la pequeña pantalla, pero utiliza el formato para dar al público más que solo sus miedo.

– Gavin Spoors, Filmhounds Magazine

¿Podría haber más escenas del alienígena en este ExtranjeroPrograma de televisión?

Los fanáticos de la franquicia que están después de Alien Carnage no se sentirán decepcionados.

– Gavin Spoors, Filmhounds Magazine

La serie parece casi reacia a darnos mucho material xenomorfo, en lugar de elegir centrarse en literalmente en todo y en cualquier otra cosa.

– Chris Evangelista, SlashFilm

Al final de la temporada, el alienígena titular es casi una idea de último momento, para bien, ciertamente (empujar hacia adelante, aunque incómodo, a menudo es necesario cuando se trata de nostalgia), pero lo que es peor es innecesariamente.

– Ben Travers, Indiewire

ElExtranjeroLos xenomorfos de Films son, en mi opinión, los mejores monstruos de películas jamás creados. Es impactante, entonces, que sean la parte menos interesante de FX’sAlien: Tierra.

– Belen Edwards, Mashable

El problema principal es, irónicamente, el xenomorfo en sí. Este puede ser el resultado de VFX inacabado en los episodios que se proporcionaron a los críticos para su revisión, peroAlien: TierraLas secuencias de acción frecuentemente se casan a través de la edición entrecortada.

– Zachary Lee, Movieweb

¿Cómo son los nuevos personajes?

No son tan llamativos como los monstruos voraz, pero demuestran una vena más rica para la mía.

– Alison Herman, variedad

Los niños perdidos en general, y Wendy en particular, demuestran tan interesante que cualquier hipo en otros lugares no importa tanto, especialmente después del primer puñado de episodios.

– Alan Sepinwall, piedra rodante

Wendy (Sydney Chandler), el primer prodigio híbrido, es uno de los protagonistas más interesantes desde el clon de Ripley enAlien: Resurrection.

– Cameron Frew, dexerto

La nueva invención más intrigante de la serie es su personaje principal, Wendy … Kirsh de Timothy Olyphant es un digno sucesor de David de Michael Fassbender y los otros androides que despiertan la chusma.

– Ben Travers, Indiewire

Kirsh es un espíritu afín de Michael Fassbender, despiadadoPrometeoyAlien: PactoRobot David, y sus maquinaciones clandestinas son uno de los muchos elementos queAlien: Tierramalabares con suspenso.

– Nick Schager, The Daily Beast

Hasta ahora, me gusta mucho Chandler, y Olyphant es adecuadamente misterioso como los sintéticos que pueden, o no, avanzar siendo un aliado.

– Chris Bumbray, la red de películas de JoBlo

Babou Ceesay, que interpreta a Morrow, un oficial de seguridad de Cyborg, es el MVP secreto. Estoico y firme, su conflicto interno y su agitación emocional se retiran lentamente en una actuación fascinante.

– Gavin Spoors, Filmhounds Magazine

¿Lleva un tiempo ser realmente bueno?

No es hasta el cuarto o quinto (de una temporada de ocho partes) que la serie llega al punto de inflexión al establecer las cosas para pagarlas … si las primeras horas de la temporada pueden parecer una quemadura lenta, los últimos dejan soltarse el infierno con un abandono glorioso y sangriento.

– Angie Han, The Hollywood Reporter

Temporada 1 deAlien: TierraToma una cantidad considerable de tiempo para encontrar su equilibrio. No gana impulso hasta la mitad, y para entonces, no puedes evitar preguntarte si es demasiado tarde.

– Ron Hilliard, discutiendo el cine

A medida que el programa reduce su enfoque en los episodios finales, comienza a sentirse un poco apresurado, terminando en un lugar menos satisfactorio de lo que podría haberlo hecho, pero no por mucho.

– Clint Gage, Películas de IGN

Después del impulso del prometedor comienzo del programa se rompe a la mitad de la temporada, la perspectiva de más de esta serie y sus personajes vacíos comienzan a sentirse como una tarea.

– Hoai-Tran Bui, inverso

¿Hay otros problemas importantes?

DóndeAlien: TierraSlips Up está en algunos pasos en falso tonales, un salto creativo preocupante y con el alienígena mismo.

– Ben Travers, Indiewire

El mas deslumbrante [problem] es posiblemente la música, en la que Jeff Russo proporciona una partitura adecuada que se ve socavada por cada episodio que termina con la integración más discordante del rock y el metal modernos de la herramienta. a Metallica a las calabazas de aplastamiento. Simplemente no encaja en una presentación consistente.

– Christopher Cross, medios asíncronos

En última instancia, el mayor pecadoAlien: TierraCompromisos es que termina siendo aburrido.

– Chris Evangelista, SlashFilm

¿Nos dejará queriendo otra temporada?

Dejará a los fanáticos anhelando más. Combinado con un maravilloso elenco de talento nuevo y conocido,Alien: TierraEs una prueba definitiva de que la franquicia todavía tiene muchas más historias que contar.

– Jamie Parker, CBR

[Hawley] hizo unExtranjeroPrequel que nos tiene completamente invertidos y con ganas de más. Con suerte, más viene en forma de segunda temporada, más temprano que tarde.

– Eric Díaz, nerdist

Muy parecido aAlien: PactoSe benefició de dejar que David fuera al Dr. Moreau, la temporada 2, si es Greenlit, se beneficiaría enormemente de desatar completamente a Kirsh.

– Ben Travers, Indiewire

SiAlien: TierraEs para continuar para otra temporada, Hawley deberá centrarse menos en los extraterrestres y devolver su mirada a la tierra.

– Hoai-Tran Bui, inverso

Alien: Tierra se estrena el 12 de agosto en FX y Hulu.

