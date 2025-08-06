Rotten Tomatoes renueva el apoyo a la iniciativa de inclusión de prensa de Sundance para el festival 2026

Rotten Tomatoes volverá a apoyar la Iniciativa de inclusión de prensa de Sundance (PII) en el Festival 2026: las solicitudes deben presentarse el 18 de agosto a las 6 p.m. ET. Estamos orgullosos de apoyar este programa esencial para un octavo año consecutivo.

Sundance Film Festival describe la Iniciativa de inclusión de prensa (PII) como proporcionar “apoyo multifacético a periodistas independientes y con personal de diversas perspectivasincluidos los críticos que se identifican como bipoc, mujeres, LGBTQ+y/o personas con discapacidades “.

Para la prensa elegible e interesada, complete Esta forma para la iniciativa de inclusión de prensa – Después de haber presentado el formulario, se le enviará un enlace único para solicitar la acreditación del festival. Ambas solicitudes deben presentarse antes del 18 de agosto a las 6 pm ET para ser considerados para un estipendio de iniciativa de inclusión de prensa. No se considerará cualquier solicitud incompleta.

Presione aplicaciones de acreditación para una credencial para cubrir el festival sin un estipendio de PII Abrirá el 18 de agosto. Cualquier prensa que no solicite ser considerada para un estipendio de la Iniciativa de inclusión de prensa debe solicitar la acreditación del festival a partir del 18 de agosto o después para su consideración para recibir credenciales. Como en años pasados, habrá un número limitado de credenciales disponibles y un número especialmente limitado de credenciales en línea.

Al enviar su formulario de iniciativa de inclusión de prensa (PII) y su solicitud de acreditación de prensa, se lo considera dos cosas separadas. Independientemente de si es seleccionado para recibir un estipendio para su uso para asistir al festival, se lo considerará independientemente para una credencial de prensa en el festival.

Si tiene alguna pregunta sobre el PII o la acreditación para cubrir el Festival de Cine de Sundance 2026, comuníquese con: press@sundance.org. Puede unirse a la lista de comunicaciones de prensa del Instituto Sundance aquí.

Acerca del programa Rotten Tomatoes Grant

Desde su inicio en 2018, el programa Rotten Tomatoes Grant ha apoyado programas de inclusión de medios en festivales de cine clave, Incluyendo el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival de Cine de Sundance, SXSW, el Festival de Cine de Critics de Chicago y el Festival de Cine de Nueva York. El apoyo de Rotten Tomatoes para estos programas ha proporcionado estipendios para periodistas independientes y/o prometedores, a menudo asistiendo a estos festivales por primera vez.

Se alienta a los destinatarios anteriores a solicitar la aprobación del tomatómetro, apoyando nuestra misión en curso para reflejar mejor la audiencia del entretenimiento global.