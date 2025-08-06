Netflix trae “Miércoles” de regreso a Nevermore para una temporada 2 de más espeluznante y extraños | TV/transmisión

El Logline para el “Miércoles” de Netflix es, apropiado para su IP, extraña, pero no totalmente sin mérito: tome una de las unidades familiares más entendidas de la cultura pop de la cultura pop, previamente adaptada de las tiras de cómic de Charles Addams en una popular comedia de situación de los años 60 y una pareja de películas más sólidas de Barry Sonnenfeld (y un esfuerzo animado de 2019 que, bueno, bien, nos olvidamos) y sólidos y sólidos, sólidos, sólidos, sólidos, su membres, sólidos, su membres, sólidos, su membresía, un esfuerzo de 2019) y un esfuerzo animado de 2019 que, bueno, nos olvidamos de) y nos olvidamos) y un par de membres, sólidos, sólidos, sólidos. Misterio de asesinato de mayoría de edad adecuadamente sobrenatural. Piense en una mezcla macabra de “aventuras escalofriantes de Sabrina” y “Veronica Mars”. Tan tibio como yo estaba en la primera temporadalos resultados hablan por sí mismos: “Wednesday” se convirtió en la serie en inglés más vista de Netflix en su historia, y catapultó el miércoles a la conciencia cultural con locuras de baile, Tiktoks, todo el shebang.

Una segunda temporada fue inevitable, y aquí está, aunque dividido en dos trozos para adaptarse a los caprichos del algoritmo de Netflix. (No quieren que nadie se registre, se atribuye toda la temporada, luego cancele nuevamente). Y aunque todavía tengo mis colgadores sobre qué tan bien la familia Addams se ajusta a este tipo de entorno de asesinato-mytería, la temporada 2 parece haber enderezado el barco y le ha dado la última mascota de Netflix una comida más deliciosa para marcar …. hasta ahora.

Uno de los movimientos más inteligentes de los showrunners Alfred Gough y Miles Millar (junto con el director Tim Burton, quien ha vuelto a dirigir la mayor parte de la temporada) fue encontrar nuevas formas de complicar las “Outensas” (Gorgons, Sirens, Sirens, y Other Beesties). Su papel en la resolución de la crisis que enfrentó su primer año la ha convertido en una celebridad entre los nunca más fieles; Además, el error de resolución de asesinatos la ha mordido, y ha estado pasando sus vacaciones de verano rastreando asesinos en serie con la ayuda de las habilidades psíquicas que le regaló su antepasado, Moody (también Ortega), la temporada pasada. Pero esas habilidades parecen estar sobrecargándola, y cuanto más las usa, más daño psíquico toma.

Miércoles. Jenna Ortega como miércoles en el episodio 206 del miércoles. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2024

Ahora está de vuelta en Nevermore para su segundo año, y la escuela (así como su ciudad cercana de “Normies”, Jericho) todavía está tratando de reconstruir y reinventarse. La burbujeante sala de hombres lobo Enid (Emma Myers) ha encontrado una nueva confianza; Hay un nuevo director intrigante (Steve Buscemi) con un gran ojo de recaudación de fondos para la escuela de marcas; Y lo que es peor, el niño Addams más joven, el joven Pugsley (Isaac Ordonez), finalmente está inscrito en Nevermore. El miércoles, nunca uno para conformarse, se eriza contra su nueva notoriedad, especialmente cuando atrae a sus ligas de fanáticos y acosadores ansiosos por ayudar o ser asesinados por ella. Y además de todo eso, hay un nuevo Misterio para resolver: muertes misteriosas aparentemente causadas por un asesinato literal de cuervos, dirigido por un pájaro tuerto que el miércoles ve en sus visiones.

Incluso en sus primeros cuatro episodios, la temporada 2 de “Wednesday” se siente un poco sobrecargado, incluso cuando Burton y Gang encuentran algunas formas diarios de mantener el elenco del juego ocupado. Además de los nombres que enumeré antes, el resto de la familia Addams obtiene más tiempo de pantalla esta temporada: la morticia de Catherine Zeta-Jones se convierte en una silla de gala, Gomez Pals de Luis Guzmán con los niños como una acompañante de los padres en salidas de campo, y cosa sigue siendo el Watson a Sherlock del miércoles. (Fred Armisen también recibe un lote De enfoque como Fester en el cuarto episodio de la temporada ambientado en Willow Hill, la granja divertida local, que dependiendo de cómo se sienta sobre esa actuación, puede ser rejilla). Aparecen muchos otros grandes nombres para obtener un efectivo de Netflix agradablemente consistente, como Joanna Lumley como la abuela del miércoles, Thandiwe Newton y Heather Matarazzo como médicos y terapeutas en Willow Hill, y Billie Piper incluso aparece como el maestro de música cantante que seguramente tendrá un papel más importante para tocar en la Parte 2.

A veces, el robusto elenco de apoyo amenaza con eclipsar el enfoque del programa el miércoles ella misma, pero felizmente, el dominio del personaje centrado en el láser de Ortega gana. Se ha hecho mucho Ballyhoo de la protección del miércoles de Ortegadirectamente a hacer cambios de guión y dirección en el set mientras se dispara, y no puedo evitar sentir que vale la pena en espadas, especialmente en la segunda temporada. Su miércoles está más calibrado por expertos entre amenazantes e inquisitivos, dejando que sean suficientes empatías para hacerla invertida creíblemente en parada Asesinato sin dejarla perder su racha mala. Se destaca entre otros gumshoes de televisión en que resuelve misterios casi por despido o ego; No se trata de salvar vidas, sino de resolver sus propios acertijos personales o demostrar que alguien está equivocado. Ese es un giro novedoso que ayuda a complicar las relaciones con los personajes que la rodean.

Miércoles. Fred Armisen como tío Fester en el episodio 204 del miércoles. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Por supuesto, el sentido del humor macabro del programa permanece intacto, incluso cuando su ritmo sufre algo bajo la tensión del tiempo de ejecución de una hora de una hora de Netflix demasiado familiar. Muchas ruedas giran entre muchos autos diferentes, ya sea el triángulo amoroso de Enid entre el compañero Hunky Lycanthrope Bruno (Noah Taylor) y el triste Gorgon Ajax (Georgie Farmer) o el Dort Dort de Buscemi reclutando Siren Bianca (alegría del domingo) a Bamboozle Morticia para ayudarles a que recauden el dinero para mantener el dinero para mantener el dinero de la escuela. (Si pudiera cortar una trama secundaria, serían los intentos de Pugsley de levantar un zombie mecánico de entre los muertos; quiero decir, la diversión de Slurp y todo, pero él mata el impulso cerebral, y Ordonez se siente un poco más rígido que los otros compañeros de fundición).

Pero al menos, a diferencia de la mayoría de las temporadas de Netflix, cada episodio se siente centrado en una premisa central: un viaje a Camp Jericho para competir con una compañía de Normie Scout (dirigida por un santante Anthony Michael Hall canalizando a R. Lee Ermey en “Full Metal Jacket”), una excursión dentro de Willow Hill para encontrar más Clases, un “día de prank” que permite a los hijos a experimentar todo tipo de damas de damas de Da realidad.

Los problemas que permanecen con el “Miércoles” son parte integrante de la fórmula de Netflix, más que nada específico para la premisa o el excelente elenco. El programa todavía está encontrando su camino hacia la transferencia de una familia de comedias de terror en la estructura más procesal de un misterio de asesinato, y algunas de las bromas góticas llegan a una pequeña nota cuando la longitud de castigo de cada episodio llega a su fin. Dicho esto, tal vez sea apropiado que el miércoles quiera que nuestro placer se empape con un poco de dolor. Eso probablemente la haría sonreír al menos en algo de deleite. Y la Parte I prepara el espectáculo Gamely para una Parte II que debería, en un mundo perfecto, pegar el aterrizaje.

Los cuatro episodios de la Parte I proyecté para su revisión. La Parte 1 se está transmitiendo actualmente en Netflix.