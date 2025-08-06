Cortometrajes en foco: The Vacation | Cortometrajes en enfoque

“The Vacation” comienza con un barbero llamado Aaron (Drew Morris) sentado en su automóvil, que no comenzará. Hoy son sus vacaciones. Todo lo que quiere hacer es conducir a la playa, pasar el rato con sus amigos y olvidarse de sus problemas. Solo un día. Su auto no le permitirá cumplir con esta petición aparentemente pequeña del universo. Uno por uno, se le une sus amigos. Devin (Carrillo) usa un traje y tiene que ir a una entrevista de trabajo para una pasantía. Su amigo Freddie (Ohene Cornelius) salta en el asiento trasero, rueda una articulación y procede a apestar el auto con humo de marihuana. Finalmente, su amigo Trae (Trae Harris) entra y ofrece el único optimismo para los cuatro. “Me veo en el futuro”, dice ella, y se pierde en un breve sueño de una vida mejor. Los otros tres lo intentan, con resultados mixtos.

La película de Carrillo es la pequeña pieza perfecta de diez minutos para esta época del año, cuando muchos sienten el pellizco económico, y un simple viaje a la playa parece ser la respuesta a todos los problemas, mientras que entrevistar para una pasantía no remunerada parece una lógica atrasada. Los personajes aquí hablan mucho sobre la raza, la clase y la idea de vivir libre sin ser demasiado predicador o dura al respecto. Es un grupo muy agradable que Jarreau ha reunido aquí, lleno de ingenio y despacio de buen carácter unos de otros. Recordarán a los espectadores a sus propios amigos y los días que podrían haber sido maravillosos, pero que nunca estaban destinados a serlo.

Carrillo también rocía en otros personajes para caminar por el escenario, en su mayoría clientes que se preguntan si pueden obtener un corte de pelo. Aaron, después de saludarlos con un “!” Y cada vez más frustrado, tiene que decirles: “No, estoy de vacaciones”, a pesar de que no irá a ningún lado. Ese es el tema en pocas palabras: estos personajes no se mueven en el mundo, ni se están moviendo hacia abajo. Un día libre de esta existencia lateral se siente como un artículo de lujo, un ligero paso adelante del cojín de sofá usado que un tipo intenta vender a Aaron, un momento absurdo que encajaría en casa en “Atlanta”.

“The Vacation” es el tipo de cortometraje que logra mucho sin parecer que se está esforzando demasiado. Es un equilibrio difícil de lograr, pero Carrillo logra mantener la luz del aire mientras habla de algunos temas profundos, los que los personajes también dirían “continuar” en lugar de resolver el peso de los problemas en una sola tarde. ¿Por qué matar un buen ambiente, incluso cuando el maldito auto no comenzará?

“The Vacation” ganó el Premio del Gran Jurado 2023 por Dirección (EE. UU.) En el Festival de Cine de Sundance 2023, Mejor Narrative Short en el Festival de Cine de la Sidewalk 2023, y el mejor corto en el 2023 Aspen Shortsfest.