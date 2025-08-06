Miércoles: Primera revisión de la temporada 2: “Mayhem de la mejor manera posible”

Jenna Ortega está de regreso como la hija de la familia Addams homónima en Miércoles: Temporada 2y las primeras revisiones afirman que su regreso valió la pena la espera. Tres años después del debut de Netflix del programa, Ortega sigue siendo la razón principal para ver, mientras que Tim Burton Los fanáticos continúan recibiendo las mejores marcas del cineasta en la pantalla pequeña. Sin embargo, los críticos están divididos sobre si ciertos cambios y uniformidades son favorables o no, y la decisión de dividir la temporada en dos partes suena terriblemente frustrante.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Miércoles: Temporada 2:

¿Es genial volver a Nevermore?

Por mucho que dolor el miércoles, addams me escuche decirlo, la temporada 2 de Netflix’s Miércoles Me trajo una gran alegría.

– Belen Edwards, Mashable

Un retraso de casi tres años habría matado un espectáculo menor, pero MiércolesLa segunda temporada asesina y asesinada demuestra que vale la pena la espera.

– Ed Power, Daily Telegraph

Si te gustó [season 1]también te gustará la segunda temporada … porque en muchos sentidos es más de lo mismo.

– Bill Goodykoontz, República de Arizona

Este espectáculo es de la mejor manera posible, finalmente está a la altura de la popularidad incomparable que la temporada 1 (quizás injustamente) ganó.

– David Opie, Radio Times

Miércoles No es lo que era, y eso está bien. Todavía funciona como una comedia espeluznante sobre una niña y su mano cortada.

– Lorraine Ali, Los Angeles Times

Aquellos entusiasmados con el regreso a Nevermore solo deberían prepararse para una estadía corta ahora, y una espera molesta por el resto.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

¿Cómo se compara con la primera temporada?

La temporada sigue siendo tan emocionante como la primera … El programa sigue siendo tan retorcido, atractivo y devorable como lo fue cuando debutó por primera vez hace tres años.

– Aramide Tinubu, variedad

Se siente mucho menos que su primera temporada, con más tiempo para pasar con el resto de la familia Addams.

– Michel Ghanem, Thewrap

Miércoles Temporada 2, Parte 1 es una mejora más segura y atrevida de su primera temporada que aprovecha el margen de maniobra que se ha otorgado.

– Daniel Kurland, sangriento repugnante

La temporada 2 hace exactamente lo que debería una segunda temporada. Se basa en lo que hizo que el primero sea tan popular mientras mejoraba lo que no funcionaba.

– David Opie, Radio Times

Es más de lo mismo, solo más enrevesado y menos Ortega, lo cual, supongo, era lo que el joven y concurrido teatro quería, pero no lo que este espectador esperaba.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

Es imposible recuperar la magia de la primera temporada, y Miércoles La temporada 2 no es tan nítida o sorprendente.

– Lorraine Ali, Los Angeles Times

En general, parece un seguimiento realizado con la mitad del presupuesto de la temporada 1.

– Carla Meyer, San Francisco Chronicle

¿Esta temporada tiene algún momento para rivalizar la escena de baile de la temporada 1?

La primera mitad de la temporada 2 sigue siendo muy memible.

– Sherin Nicole, Riotus

Puede que no haya momentos esta temporada que coincidan con la icónica escena de baile del miércoles desde la primera temporada, pero hay una pelea de espada con Morticia en el bosque que se acerca.

– Daniel Kurland, sangriento repugnante

Todavía no hay signos de un gran momento de baile viral, pero hay una caída de agujas de Bruce Springsteen de Bruce y el compositor Chris Bacon cuelga algunas cubiertas de pop-rock en la banda sonora orquestal.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

La segunda temporada no intenta reproducir inmediatamente la escena de baile y agradecer a Heavens por eso. Pero nada hasta ahora ha contado como el equivalente de esa escena o un intento de unir esa escena.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

¿Esto todavía atraerá a los fanáticos de Tim Burton?

Miércoles Temporada 2, Parte 1 ofrece las mismas delicias visuales que han hecho que todos los mundos de Burton sean tan fascinantes.

– Aramide Tinubu, variedad

Los esfuerzos de Burton esta temporada indican que tiene mucho más gasolina en el tanque aquí que en Beetlejuice, Beetlejuice.

– Daniel Kurland, sangriento repugnante

En ninguna parte su estética característica más clara de lo que es en esta continuación amorosa de la animación que celebró en clásicos como La novia del cadáver.

– David Opie, Radio Times

Se cuenta una breve historia de fantasma sobre un niño con un corazón de reloj enterrado debajo del árbol de cráneo a través de Burton Claymation, en blanco y negro, en el espíritu de Frankenweenie. Es hermoso, dulce y lleno de tristeza.

– Lorraine Ali, Los Angeles Times

Burton dirige los episodios 1 y 4, pero aparte de una secuencia de stop-motion en blanco y negro con su estilo animado característico, hay poca evidencia de que el maestro de la melancolía gótica se inspira en este material.

– Ben Travers, Indiewire

¿Es algo diferente esta temporada?

El miércoles de esta temporada se centra en el láser en mejorar sus habilidades psíquicas, salvando la vida de su amiga de un final inoportuno y descubrir un misterio de asesinato relacionado con el pájaro que parece prácticamente insoluble, no tiene tiempo para nada más.

– Lauren Milici, Gamesradar+

[Wednesday is] Mucho más centrada en sus misiones personales esta temporada que en el romance. (Los escritores estaban prestando atención a las notas de Ortega sobre ese aspecto de la temporada 1, parece).

– Liz Shannon Miller, consecuencia

Definitivamente hay más gore esta vez. Es posible que desee evitar los alimentos blandos mientras se agota.

– Michel Ghanem, Thewrap

Hay menos enfoque en el elenco adolescente en general, lo que podría no pasar bien con los espectadores más jóvenes, aunque esto significa que hay un cambio bienvenido hacia más de la familia Addams.

– David Opie, Radio Times

Mientras que mi revisión original de la primera temporada elogió Miércoles por tener la moderación y el enfoque no simplemente convertirse en La familia addams… Miércoles Simplemente se ha convertido La familia addams.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

¿Cómo es esta vez la actuación de Jenna Ortega?

La actuación de Ortega en la temporada 1 ya era una razón fundamental por la cual el programa funciona tan bien como lo hace, y aquí la ha perfeccionado a la perfección, especialmente cuando se trata de cambios minuciosos en la fisicalidad increíblemente estoica del personaje.

– David Opie, Radio Times

La serie es transportada por Ortega, quien continúa prosperando en un papel que muestra expertos en sus talentos … Es el giro sardónico y acústicamente entretenido de Ortega que salvó la primera temporada y entregó un segundo aún mejor.

– MN Miller, Geek Vibes Nation

Jenna Ortega continúa siendo el ingrediente secreto del programa, que encarna el personaje icónico con una frase inexpresiva y hilarante y sardónica.

– Michel Ghanem, Thewrap

Ortega sigue siendo el único punto destacado del programa, dando una actuación tan precisa como su personaje es flexible.

– Ben Travers, Indiewire

En un nivel de rendimiento, Jenna Ortega es aún más cómoda y segura en este papel. Ella lo hace suyo, pero de la mejor manera posible.

– Daniel Kurland, sangriento repugnante

El inexpresivo de Ortega sigue siendo impecable y su mirada triste permite la proyección de espectadores que va más allá de cualquier cosa en la página, pero el miércoles con demasiada frecuencia aparece como un conjunto en este momento.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

¿Su diálogo sigue siendo divertido?

Las frases secas y secas del miércoles siguen siendo lo más destacado, pisando su absurdo emo.

– David Opie, Radio Times

Los Zingers del miércoles no son tan malvados como antes.

– Lorraine Ali, Los Angeles Times

El humor seco y mórbido del miércoles es, en el mejor de los casos, notable, pero con demasiada frecuencia olvidable y, a veces, activamente vago.

– Ben Travers, Indiewire

Tantos Bon Mots como el miércoles cae, la entrega de Ortega no es especialmente divertida.

– Carla Meyer, San Francisco Chronicle

¿Cómo son sus escenas con Catherine Zeta-Jones?

Ortega y Zeta-Jones son socios perfectos de justos, tanto dentro como fuera de la cancha.

– Whitney Friedlander, revista Paste

La relación más gratificante en exhibición esta temporada es entre Morticia y el miércoles, que chocan a menudo sobre el uso excesivo de sus habilidades psíquicas de este último.

– Belen Edwards, Mashable

El miércoles y la continua batalla de testamentos de Morticia es demasiado vaga y sin dientes para esperar algo más allá de una resolución amigable (al menos por los estándares familiares de Addams).

– Ben Travers, Indiewire

¿Hay alguna nueva adición de elenco que se destaque?

Steve Buscemi es instantáneamente un ajuste perfecto para esta serie, instalándose perfectamente en el entorno establecido y al mismo tiempo preservar su propia energía única.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

Lumley ofrece una clase magistral irreverente como la abuela traviesa del miércoles, Hester Frump, su acento estadounidense tan impecable como su peluca en blanco y negro.

– Ed Power, Daily Telegraph

Incluso si Burton aún no hubiera hecho una película celebrando su aprecio por los ojos grandes, sabrías que Templeton es la marca de ingenio preferida del director, y se destaca del elenco frenéticamente sobrecargado.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

¿Cómo es la historia?

Es casi lo mismo que la temporada pasada. Hay otro misterio que resolver, pero esta vez involucra cuervos de vigilancia asesina, un acosador con capucha y al menos algunas visitas a un asilo loco.

– Lorraine Ali, Los Angeles Times

Las apuestas son alto Esta temporada, y los escritores no están jugando. El misterio es complejo y es emocionante. Aún más emocionantes son los giros de la trama, que son sorprendentes y refrescantes.

– Lauren Milici, Gamesradar+

Afortunadamente, el pivote suave del programa te permite hundirte en la nueva temporada con relativa facilidad, sin tener que destruir tu cerebro demasiado para lo que sucedió en los primeros ocho episodios.

– Michel Ghanem, Thewrap

¿Hay algún problema importante?

Una crítica importante de esta temporada es que no había necesidad de dividir sus episodios a la mitad.

– Aramide Tinubu, variedad

No puedo pensar en más críticas condenatorios para estos cuatro nuevos episodios de Miércoles Eso, solo dos días después de verlos, legítimamente no recuerdo nada de lo que el miércoles está tratando de lograr esta temporada, ni ninguna línea de diálogo marchito.

– Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

Todavía no puede deshacerse de sus hábitos más torpes, como una piel demasiado ajustada que no puede arrojar y evolucionar.

– Daniel Kurland, sangriento repugnante

¿El Cliffhanger nos dejará entusiasmados por la Parte 2?

Dado cómo termina el cuarto episodio, estoy seguro de que hay mucho Más por venir, y la expectativa se ha establecido para apuestas aún más altas.

– Lauren Milici, Gamesradar+

Los primeros cuatro episodios continúan aumentando antes de culminar en un cerrador de mitad de temporada que es tan inesperado como desquiciado. No importa a dónde creas que va, no estás agregando suficiente locura y caos a tus predicciones.

– Sherin Nicole, Riotus

Es la rara división que realmente tiene sentido, y a Netflix haría bien en recordar esto para otros grandes originales de este tipo en el futuro.

– David Opie, Radio Times

Ese momento dramático, por sus propios méritos, no tiene el impacto necesario para hacer otra cosa que agravar al espectador.

– Liz Shannon Miller, consecuencia

Miércoles: Temporada 2 Actualmente está disponible para transmitir en Hulu.

