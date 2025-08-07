Josh Larsen en el regreso de Cinema Interruptus | MZS

Durante muchos años, Roger Ebert organizó un evento anual en la Conferencia sobre Asuntos Mundiales en Boulder, Colorado, llamado Cinema Interruptus. Se extendió durante cuatro días. El primer día, la audiencia vería una película juntos de la manera habitual. En los siguientes tres días consecutivos, se reunirían nuevamente y harían un reexaminación exhaustiva de esa misma película, con Roger a cargo de la reproducción. Cualquiera que quisiera hacer una pregunta o hacer una observación sobre cualquier aspecto de la película podría gritar, “parar” y levantar la mano, con lo cual Roger detendría la película y el espectador tendría su opinión, a veces provocando comentarios adicionales de otros espectadores, o incluso una discusión completa.

Cinema Interruptus cayó inactivo después de la muerte de Roger, pero el crítico de cine con sede en Chicago Josh Larsen lo revivió en 2017 y lo ha sido anfitrión desde entonces. De 2017-2023, fue en Boulder. Pero el año pasado, por primera vez, Larsen trajo cine interruptus a Chicago, en el Siskel Film Center. Está sucediendo de nuevo en el Siskel 11-14 de agosto. La película de este año es la clásica sátira de la industria del crimen de 1991 de Robert Altman en 1991 “The Player”.

Hablé con Josh sobre la serie en su conjunto, las diferentes capas de la experiencia visual, las diversas películas que ha mostrado y la idea de que la crítica cinematográfica es algo que cualquiera puede hacer con el entrenamiento correcto, y que algunas personas ya sí sin darse cuenta.

¿Cómo terminaste organizando Cinema Interruptus?

Todo fue gracias a Michael J Casey, un crítico de cine para el Boulder Weekly quien también estuvo en el Comité de Cine para la Conferencia sobre Asuntos Mundiales durante muchos años, que es donde Roger Ebert lo organizó durante décadas y también participó en cualquier otro panel que los organizadores le pidieron que hiciera, lo cual es algo que Roger era capaz de hacer porque era muy interesante, entretenido e inteligente. Michael había estado en el comité en los años después de que Roger dejó de hacer el cine interruptus debido a su enfermedad, y luego, después de su muerte, Michael estaba en el comité que trajo a los críticos de vez en cuando para continuar con la tradición. Michael me conoció a través de mi trabajo en El podcast Filmspotting y extendió la invitación. Chaz y yo habíamos conversado un poco a lo largo de los años, por lo que cuando surgió esta oportunidad, la corrí por ella.

¿Estaba familiarizado con el cine interruptus antes de esto?

Había estado siguiendo el cine interruptus desde lejos desde que estaba en la escuela secundaria, leyendo Roger religiosamente. Siempre compartía despachos de la experiencia de cada año. Y solo pensé “algún día algún díaVoy a ir a ese evento de alguna manera “, pero nunca logré hacerlo.

Entonces, ¿la primera vez que organizó el evento también fue su primer año yendo al evento? Eso es salvaje.

Siempre esperaba ir como asistente, no como el moderador, ¿verdad? Michael fue fundamental para ayudarme ese primer año. Él dijo: “Bueno, así es como solía ir”, pero también fue muy solidario al alentarme a probar algunas cosas diferentes. Hubo personas allí en mi primer año que habían asistido al cine interruptus con Roger, algunos de los cuales lo habían estado haciendo desde la década de 1970. La idea era servir a la audiencia original y existente al tiempo que intentaba atraer a nuevas personas.

¿Cuál fue la primera película que elegiste para Cinema Interruptus?

Quería mostrar algo que ya conocía íntimamente y que amaba y que sabía que resistiría el escrutinio. Así que fuimos con “Rushmore” de Wes Anderson.

¡Oh, esa es una buena opción!

Como saben por su trabajo, está hecho a medida para este tipo de evento. Y probablemente sea mi cineasta laboral favorito. También pensé que sería interesante seguir la ruta de la comedia. Hay mucho pathos y más que una comedia en esa película, pero si miras las películas que se han elegido a lo largo de los años, hubo muchos clásicos que podrías llamar “trabajo pesado”.

¿Podría describir el evento con más detalle para aquellos que están teniendo dificultades para imaginar cómo funciona?

Sí, he caído en la frase más simple “Cuatro días de crítica de cine comunales”, porque lo que me he dado cuenta es que eso es realmente lo que el moderador debe hacer: ayudar a las personas que no son críticas, pero quiero pensar en las películas como un crítico, una oportunidad para ejercer esos músculos. Traen sus instintos naturales para eso, pero también aprenden un poco sobre qué buscar, cómo notarlo, cómo hablar sobre eso y cómo ponerla en el contexto de la película en general y la carrera de un cineasta.

¿Todavía haces lo que hizo Roger, donde cualquiera puede llamar “¡Detente!” ¿Y hacer una pregunta o hacer una observación?

Ese sigue siendo el corazón. Por eso es comunal. Todavía vemos la película en su totalidad el primer día para poder experimentarla como una película, y luego volvemos el segundo día y comenzamos desde el principio. Ahí es donde alguien puede gritar “¡Detente!” En el primer segundo si quieren.

¿La gente realmente hace eso?

¡Oh sí! Algunos años sucede. Por lo general, es alguien que, durante años, se ha estado muriendo por decir algo sobre la tarjeta de título o el tiro de apertura. En otros años, la gente está un poco tentativa, y tengo que ser la primera en decir: “¡Detente!” Y luego generalmente digo: “¡Sí, realmente vamos a hacer esto!”

¿Puede darnos un ejemplo de algo que podría decirse después de que un miembro de la audiencia grita “parar”?

Lo divertido es que cuando se convierte en un proyecto grupal, nos aferramos a algo que tal vez nunca se ha escrito o hablado antes, pero con lo que nos hemos obsesionado. ¿Recuerdas al perro Pippet en “Jaws”?

Oh, sí, su dueño arroja un juguete al agua para que él busque, entonces una vez que no vuelve a salir, y así es como sabes que el tiburón está ahí afuera.

Nos obsesionamos con el seguimiento cada vez que el perro aparecía en la pantalla, y preguntamos: “¿Podría haber razones para eso? ¿Cuál era el nivel de peligro para el pobre perro?” Ese se queda en mi mente.

Otro que siempre se queda fue cuando mostramos “Mad Max: Fury Road”. Siempre realizo una investigación exhaustiva y vengo preparado para contribuir tanto como sea posible a la experiencia y sin dejar de espacio para los demás. Una joven asistió al evento que sabía todo Acerca de Mad Max Lore, de las películas y también de cualquier medio periférico que había sido producido. Ya sea Fanzines o Fan Fiction, ¡lo había leído todo! Ella lo devoró todo. Y así se convirtió en nuestra experta loca de Max. Si hubiera una pregunta sobre la construcción del mundo por la que no tenía respuestas, iríamos a ella, y llegamos al punto en que la gente gritaba “¡Detente!” Y no me preguntarían. Simplemente irían a ella con una pregunta como: “¿Ese auto apareció alguna vez en el universo Mad Max?”

¿Puedes darme un ejemplo de algo que nunca has notado en una película que pensaste que sabías muy bien, pero que alguien más llamó a tu atención por primera vez en uno de estos eventos?

“Phantom Thread” fue la película que mostramos el año pasado, y resultó ser el primer cine que se mostró aquí en Chicago, en el Gene Siskel Film Center en diciembre pasado. En el primer reloj, alguien había notado las pinturas en el fondo de la casa de la familia, donde Reynolds Woodcock va a recuperarse y revitalizarse. Identificamos las pinturas en el fondo de estas escenas y hablamos sobre lo que podrían reflejar sobre su familia, su personaje, su educación y su arte.

La proyección “Phantom Thread” es un buen ejemplo de una película que es bueno mostrar en un evento como este. Tiene muchas cosas en todos los diferentes aspectos, como la dirección del arte, el diseño de sets y el diseño de producción. Estas no son cosas en las que las revisiones estándar necesariamente pasan mucho tiempo, pero las personas pasan sus carreras pensando en estas cosas para las películas en las que trabajan, ¿verdad? Tomemos 10 minutos para discutir qué hace que el diseño de producción y el diseño de arte de la producción, o por qué se eligió una pintura y lo que podría revelar sobre un personaje.

¿Qué es lo más sorprendente que te ha enseñado ser el maestro de ceremonias de este evento?

Diría que me sorprende cuántas personas pueden ser buenas críticas. Sabes, creo que nos gusta pensar en una pasión muy particular y tal vez incluso en un conjunto de habilidades, y lo es. Pero realmente, si le das a alguien el espacio, el tiempo y la comunidad para ver una película de cerca, sale el crítico de cine interior. Y por “crítico”, me refiero a apreciador. Realmente se trata de dar a las personas la oportunidad de ejercer músculos que tal vez no sabían que tenían.