Festival de cine de Locarno 2025: Vista previa | Festivales y premios

Es agosto, por lo que el leopardo está listo para rugir nuevamente. En su 78 ° año, el Festival de Cine de Locarno, ubicado en Suiza por el feliz lago Maggiore, regresa con una pizarra que hace tanto calor como el sol suizo de verano. Será mi segundo año asistiendo al festival, que rápidamente se disparó a la parte superior de mi lista de destinos cinematográficos favoritos después de que el año pasado presentara películas de Radu Jude y Hong Sang-soo, y una celebración del 100 aniversario de Columbia Pictures. También me presentó a un pintoresco pueblo cuyas muchas calles de adoquines de río y edificios de estilo lombardo convergente convergen en la Piazza Grande, una plaza al aire libre que alberga proyecciones de 8000 asientos.

De hecho, no hay nada mejor que tropezar con una película a altas horas de la noche, en el aire húmedo y humano, y ver el brillo de una pantalla más grande que la mayoría de los edificios que iluminan el cielo.

Este año, varios títulos y celebraciones ya me han llamado la atención. Aquí hay algunas golosinas que Locarno 2025 tiene para ofrecer.

Lucy Liu, Premio de logro profesional 2025

Un homenaje a Lucy Liu

Liu ha pasado la mayor parte de tres décadas tallando un lugar en Hollywood como un héroe de acción más grande que la vida. Primero encontró el éxito en “Ally McBeal”, donde ganó nominaciones a Emmy and Sag interpretando al feroz abogado Ling Woo, antes de lanzarse a películas como “Kill Bill”, “Charlie’s Angels” y “Kung Fu Panda”. Ahora con “Rosmead”, un drama íntimo que ve a Liu interpretar a una viuda inmigrante, Liu se está acercando a roles más tranquilos. La película de Erin Lin no solo tendrá su estreno internacional en Locarno, Liu también recibirá el Premio al Logro Lifetime del Festival. Es un reconocimiento que, considerando la ilustre carrera de Liu, se siente atrasada.

Grandes expectativas: British Postwar Cinema 1945-1960

El año pasado, la sección Retrospettiva de Locarno rindió homenaje a Columbia Pictures. Este año, es el cine británico de la posguerra. Comisariada por el cineasta y crítico Ehsan Khoshbakht, la celebración mostrará 40 clásicos principales y rarezas poco conocidas de las estrellas y directores más imperativos de la época. Algunos de mis favoritos personales que se proyectarán incluyen “Peeping Tom” de Michael Powell, “Night and the City” de Jules Dassin, y “The Passionated Friends” de David Lean. Algunas de las rarezas que más espero con ansias son “The Shop at Sly Corner” de George King, “The Stranger No Left Not Card” de Wendy Toye, “Las tres hermanas extrañas” de Daniel Brit, y mucho más. Este programa es tan profundo que será difícil alejarme para ver cualquier película nueva.

Concorso internazionale

La principal competencia del festival, que otorgará el leopardo dorado a la mejor película, está llena de algunas obras intrigantes. Por un lado, está la película de Drácula del autor rumano Radu Jude. Por el contrario, el maestro japonés Naomi Kawase ha vuelto con “la ilusión de Yakushima”. Es su primera película desde el drama melancólico “True Mothers”, y está protagonizada por Vicky Krieps.

Sho Miyake, a quien personalmente creo que se encuentra entre los mejores directores de menores de Japón, también tiene “dos temporadas, dos extraños”, protagonizada por Shim Eun-Kyung. Además, Abdellatif Kechiche, el cineasta detrás de “Blue Is the Warmest Color”, llegará a Locarno con la tercera entrega en su serie Mektoub, My Love, “Mektoub, My Love: Canto Due”.

Con estas películas y más, ya se perfila como una competencia profunda.

Mantente un ojo abierto

Arriba y abajo de la alineación, hay algunas otras menciones notables. El debut característico del director canadiense Sophy Romvari, “Blue Heron”, tendrá su estreno mundial en Locarno antes de dirigirse al Festival Internacional de Cine de Toronto. Teniendo en cuenta que varios de sus pantalones cortos han aparecido en Criterion Channel, uno se pregunta si su historia de la mayoría de edad podría ser la ruptura del festival.

El ex colaborador de David Lynch, Duwayne Dunham, que se desempeñó como editor de “Blue Velvet” y “Wild At Heart”, también tiene una nueva película producida por el propio Lynch: “Legend of the Happy Worker”. Protagonizada por la Iglesia de Thomas Haden y Colm Meaney, este occidental fuera de lo común podría tener suficiente poder de estrella y pasión para llegar más allá de Locarno, de regreso a América.

Finalmente, tengo que gritar la “Megalopolis” de Francis Ford Coppola. Sí, es un título “antiguo”. Por lo tanto, por qué se está reproduciendo en el Histoire (S) du Cinéma como parte de un homenaje al premio de vestuario ganador del Premio de la Academia, Milena Canonero (“The Grand Budapest Hotel” y “Barry Lyndon”), que recibe el premio de visión del festival. Solo quería mencionarlo porque Coppola fue llevado recientemente a un hospital en Roma para un procedimiento cardíaco. Aunque el autor detrás de “Apocalypse Now” y “The Godfather” anunciaron rápidamente que estaba bien, si estás caminando por el Palacinema el 10 de agosto, entonces intenta colarse en una vigilancia del swing salvaje autoproducido de Coppola como se veía que se veía, en una pantalla grande rodeada por los patrocinadores en su mayoría italianos.