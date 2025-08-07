El elenco de armas comparten el momento “pellizcándome” que tuvieron mientras filmaban

La película de misterio-horror Arma ya está generando un zumbido serio, incluso ganando un estatus nuevo certificado en nuestro tomatómetro antes de su lanzamiento teatral el viernes 8 de agosto. El corresponsal de Rotten Tomatoes, Perri Nemiroff, se sentó con estrellas Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreichy escritor y director Zach Cregger Para hablar sobre la película que está programada para sacudir el paisaje de terror.

La historia escalofriante comienza cuando una clase entera de niños, con la excepción de uno, desaparece inexplicablemente en el mismo momento, dejando a una comunidad aturdida de una pequeña ciudad desesperada por respuestas.

Durante la conversación, Brolin reveló una nueva visión de la historia de fondo en capas de su personaje, mientras que el elenco reflejó sus momentos surrealistas de “pellizcos” durante la producción. Compartieron historias sobre la atmósfera en el set, construyendo confianza como un elenco y cómo se apoyaron mutuamente para dar vida a una historia tan intensa.

Mientras tanto, Cregger discutió cómo llegó a ser la película por primera vez, su enfoque para el reparto y cómo incluso el marketing de Arma jugó un papel importante antes de su lanzamiento.

Con un elenco repleto de estrellas y la mente creativa detrás Bárbaro al timón Arma Se perfila para ser uno de los eventos de terror más comentados del año.

Perri Nemiroff Para Rotten Tomatoes: Quería comenzar con una pregunta sobre trabajar con Zach [Cregger] Porque una de mis cosas favoritas sobre sus películas es que cada vez que salgo de una, sé que, hasta mi núcleo, nadie en este planeta podría haber hecho esa película más que él. ¿Qué es algo que ustedes dos lo vieron hacer en este set que tal vez habla de esa singularidad?

Alden Ehrenreich: Sí. Bueno, creo que es una buena manera de decirlo. Para mí, ese es el núcleo de eso. Leí este guión y dije: “Nunca he leído algo como esto”. Este podría ser uno de los mejores guiones que he leído. Y cuando lo conocí, lo que llegué a entender es que él hace estas cosas en un lugar tan personal y tan real para él, a pesar de que no es su historia. Y solo todo el mundo puede sentir que, ya sabes, y eso es solo un testimonio de un artista que hace algo que es fiel a quienes son.

Julia Garner: Sí. Quiero decir, ese es un gran punto. No todos los días puedes tener directores brillantes, pero es muy raro cuando tienen una identidad y punto de vista tan clara que no puedes replicarlo. Y definitivamente es uno de esos directores, lo cual es muy emocionante tener la oportunidad de que podamos trabajar con él. Pero creo que eso es lo que lo hace súper humano y súper extremo, pero también se siente muy íntimo y identificable, lo que lo hace realmente aterrador.

