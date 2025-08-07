Nuevas películas y programas transmitiendo en agosto: qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y más

Este mes, los servicios de transmisión agregan una gran cantidad de nuevos programas y películas originales, así como clásicos de catálogo. Eche un vistazo a nuestro calendario de títulos que se estrenan en los mejores servicios de transmisión en mayo. Netflix, Prime Video, Hulu, Peacock, HBO Max, Disney+, Paramount+y Apple TV+obtienen sus propias páginas, con algunas más en la última página.

Consulte los aspectos más destacados, pero puede encontrar el horario completo de cada streamer, incluida una lista de películas que están agregando a sus bibliotecas en el mes, en sus respectivas páginas a continuación.

reflejos

Alien: Tierra

Por qué deberías ver: Si eres un Extranjero fan o un Fargo Fan, la versión de Noah Hawley de Extranjero Debe ver televisión.

Descripción: Una nave espacial que transporta un xenomorfo y otras cuatro muestras se estrella en la Tierra justo antes de la fatídica misión del Nostromo.

Fecha de estreno: 12 de agosto

Pacificador: Temporada 2

Por qué deberías ver: Ver si tienen un nuevo baile de título de apertura es la razón más importante, pero también para continuar la historia del universo DC de James Gunn.

Descripción: Todavía luchando por redimirse, el pacificador (John Cena) descubre una dimensión paralela, con Rick Flagg Sr. (Frank Grillo) en su cola.

Fecha de estreno: 21 de agosto

Outlander: sangre de mi sangre

Por qué deberías ver: Esto no solo te va a pasar hasta el Forrazo Finale, pero la historia de los padres de Claire y Jamie probablemente continuará siendo un romance convincente de viajes en el tiempo.

Descripción: La madre de Claire, Julia (Hermione Corfield) también viajó a Escocia del siglo XVIII. Uno pensaría que le habría mencionado eso a su hija.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Apple TV+

* – original

Viernes 1 de agosto

Jefe de guerra*

Agua sin gas Temporada 4*

Lunes 4 de agosto

platónico Temporada 2*

Viernes 15 de agosto

Más alto 2 más bajo [MOVIE]*

Snoopy Presents: un musical de verano

Viernes 22 de agosto

Invasión Temporada 3*

Viernes 29 de agosto

Forma Isla*

