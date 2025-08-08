Revisión de armas: travesuras de terror divertidas pero familiares

Si has estado en el cine en los últimos meses, específicamente para ver una película de terror, es posible que hayas visto un teaser intrigante para la película de segundo año de Zach Cregger, Armas, en el que la voz de un niño recuerda la noche que 17 Los niños, todos de la misma clase de tercer grado, desaparecieron en la pequeña ciudad de Maybrook, Pensilvania. En 2.17AM, en silencio se levantaron de la cama, dejaron sus hogares, corrieron hacia la noche, ​“y nunca regresaron “dejando solo imágenes de seguridad ominosas y padres devastados a su paso. Warner Bros capitalizó esta premisa espeluznante (y el éxito de Cregger con Bárbaro) a través de una misteriosa campaña de marketing – de rigor para cualquier horror moderno que se respeta a sí mismo-escenario Arma hasta ser el susto del verano.

Con una clase de niños desaparecidos, la sospecha recae en su maestra, Justine Gandy (Julia Garner), una rubia sin pretensiones con grandes gafas que está tan perturbada por la desaparición como el resto de la ciudad. Liderando la caza de brujas contra ella está Archer (Josh Brolin), el padre de uno de los hijos desaparecidos, que está muerto, segura de que la maestra de Matthew sabe más de lo que está dejando a pesar de cualquier evidencia para apoyar esto (no tenemos razón para desconfiar de Gandy más allá de su alcoholismo funcional). Hay una ventaja, en forma de alumno de la clase que no desapareció, pero Alex (Cary Christopher) no está hablando, y los policías del pueblo pequeño están en camino sobre sus cabezas. El director bien intencionado, Marcus (Benedict Wong), aplica a los padres al dejar ir a Justine, y sin nada que perder, el maestro comienza a investigar la desaparición misma.

El mismo sentido del humor puntiagudo que se muestra en Bárbaro devolver Armas, Incluso pateó un poco: hay momentos sorprendentes de absurdo y comedia física que socavan parte de la desagradable más visceral (Cregger tiene un ojo para los inquietantes). La actuación agradablemente desanimada de Garner como mujer al borde de perder todo está bien igualada por el ardiente padre de Brolin preocupado a pesar de la delgadez de ambos roles, aunque es Amy Madigan quien roba el programa cuando aparece en el tercer acto, incluso si su personaje no está cocido. Esta falta de delicadeza habla de un problema que Cregger también exhibió en Bárbaro: Tiene estilo, sentido del humor y buenos instintos de casting, pero a menudo las ideas en sus películas son más interesantes que cómo logra realizarlas.

Por ejemplo: hubo especulaciones antes de Arma“ Lanzamiento de que la película podría ser una alegoría por el continuo fracaso de Estados Unidos en tener en cuenta la epidemia de tiroteos escolares que han afectado al país durante décadas. Mientras que hay algunos Evidencia para apoyar esto en la película (un intercambio entre Justine y Archer, una imagen sorprendente pero inexplicable que Archer ve en sus sueños) las imágenes son un gesto endeble en lugar de una declaración significativa, confundida con una pequeña caza de brujas y una trama lateral que involucra el encuentro de un policía local con una droga sin hogar. Los picos y canales de la narrativa son quizás un efecto secundario de su estructura de capítulos, que muestra la historia desde la perspectiva de varios personajes. Algunos son excelentes, como el del alumno a la izquierda, pero otros se sienten un poco como material de relleno.

El enfoque tiene método: en las entrevistas previas a la liberación, Cregger reveló que Paul Thomas Anderson Magnolia fue una gran influencia en Armaen ese momento, un elenco de personajes está obligado por un evento común, y vemos que la historia se desarrolla desde cada una de sus perspectivas. Una declaración tan audaz inevitablemente establece a un cineasta para el fracaso, y Cregger parece haber olvidado lo que hizo Magnolia Tan genial fue la originalidad de la visión de PTA. Bastante atrozmente, la gran revelación de Arma es increíblemente similar al de Bárbaro, Y una vez que notas que se vuelve a colocar, es imposible ignorar otros ecos dentro de la película que se sienten menos como sellos estilísticos y más como fallos perezosos. Su tendencia a dejar más preguntas que respuestas no ayuda en esa área, aunque a menudo no hay nada más desconcertante que lo desconocido, se convierte en una salida fácil cuando sus ideas ya son espeluznantes que las que vendiste la última vez.

Es una pena que la película recurra a viejas ideas, porque Armas La primera mitad es realmente intrigante y algunos de los sustos de la película son efectivos tanto en el valor de choque como en el desconcierto. Está claro que Cregger tiene una chispa cinematográfica, y su sentido del humor enfermo es bienvenido en estos tiempos difíciles, pero dos películas, es hora de encontrar un nuevo hombre de bogey.