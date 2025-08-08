“Alien: Earth” de FX destroza las expectativas ya altas | TV/transmisión

Cada episodio del brillante “Alien: Earth” de Noah Hawley comienza con lo que podría llamarse obertura. A medida que el título toma forma (al igual que la innovadora película de Ridley Scott) original), las imágenes flantan en la pantalla como una especie de retorcido “anteriormente encendido”. Pero a veces también contienen nuevos datos, al igual que un compositor que integra temas anteriores al mismo tiempo que previsece lo que vendrá. Con una puntuación atonal e inquietante, estas oberturas están diseñadas para llamar su atención. Pon el teléfono hacia abajo. Conformarse con algo que no es lo que está acostumbrado a ver en la televisión o los servicios de transmisión. Algo que se siente un poco ajeno.

Hawley, el creador de “Fargo” y “Legion”, ha hecho lo que solo unos pocos creadores antes han sido capaces de hacer: expandir una propiedad bien conocida de una manera que lo hace sentir nuevo nuevamente sin traicionar lo que los fanáticos ya saben y aman. El trabajo de Tony Gilroy en “Andor” se siente como una comparación lógica, y ese es el nivel de calidad en el que este espectáculo también reside. Trabajando con un equipo de escritores y artesanos afilados, Hawley ofrece una primera temporada de 8 episodios que de alguna manera se casa con la profundidad filosófica que los fanáticos de “Prometheus” admiraban con la intensa acción e imágenes escalofriantes de los “Aliens” de James Cameron. Toma la esencia de tres formas de arte: el mundo del cine de una de las mayores franquicias de ciencia ficción de todos los tiempos, la estructura de la televisión episódica e incluso la base literaria de, lo creas o no, Peter Pan—Se hace algo que no se siente como nada más en la televisión. Este es un espectáculo que toma tal masivo Swings que las primeras horas son casi desorientadoras. Pero una vez que se ponga en su longitud de onda, no querrá que termine.

Alien de FX: Tierra – Foto: Timothy Olyphant como Kirsh. CR: Patrick Brown/FX

El Peter Pan La conexión viene en la forma de una joven llamada Marci, que acepta ser parte de un programa innovador en el que la conciencia de un humano puede ponerse en una forma de vida sintética. Antes de morir de cáncer, es “transferida” a la forma de Wendy (Sydney Chandler), unida por un grupo de otros niños que recibió el mismo tratamiento, cada uno lleva el nombre de los miembros de los niños perdidos del JM Barrie Classic. Después de todo, estos niños realmente nunca crecerán.

Los híbridos incluyen ligeramente (adarsh goursav), tootles (kit young), smee (jonathan ajayi), curly (erana james) y nibs (liry newmark), la mayoría de ellos recibieron grandes arcos en la primera temporada (especialmente las nibes). Sin embargo, el CEO de la corporación a cargo del programa tiene un favorito, un hermano tecnológico sonriente llamado Boy Kavalier (Samuel Blenkin). Su hombre a la derecha es un sintético llamado Kirsh (Timothy Olyphant), mientras que la amable Dame Silvia (Essie Davis) y su esposo Arthur (David Rysdahl) ayudan a administrar las dificultades técnicas y emocionales del proyecto.

En este avance tecnológico cae a los extraterrestres. Literalmente. La temporada se abre con escenas que se sienten en una pieza con el original de Scott, que representa lo que se siente como viajeros espaciales de clase trabajadora en un barco en un espacio profundo a medida que emergen de Hyper-Sleep. Hawley los elimina principalmente fuera de la pantalla (hasta la mitad de la temporada, cuando hace vuelas y entrega lo que es básicamente una película corta de “alienígena” que se encuentra entre los mejores episodios de la televisión en años). Aún así, nos enteramos de que el barco está en una trayectoria para chocar contra la Tierra cuando un cyborg llamado Morrow (Babou Ceesay) se bloquea en un compartimento seguro justo antes del impacto. Sobrevive a la colisión, al igual que su carga, incluidos extraterrestres familiares y nuevos. Antes de que te des cuenta, los soldados están investigando la escena del choque, incluido Hermit (Alex Lawther), el hermano de, lo adivinaste, Marci/Wendy. Sintiendo una forma para que su compañía se acerque a la competencia en Weyland-Yutani, el niño Kavalier envía a sus niños perdidos a recuperar la carga ellos mismos. Y esas son solo las primeras dos horas. No tendrás forma de predecir a dónde van los próximos seis. Confía en mí.

Alien de FX: Tierra – En la foto: Babou Ceesay como Morrow. CR: Patrick Brown/FX

“Alien: Earth” alterna las corrientes subterráneas profundamente filosóficas que uno esperaría de Hawley con una acción intensa y gore que no se puede ver venir. Digamos que obtendrá una acción Xenomorph real en estas ocho horas que las últimas varias películas combinadas, aliviando cualquier preocupación de que una versión televisiva de una franquicia masiva se sentiría pequeña en comparación. Hawley utiliza conjuntos limitados, no espere que la “Tierra” signifique que muchos extraterrestres deambulan por un centro comercial abarrotado, con un efecto significativo, ofreciendo un espectáculo que de alguna manera se siente claustrofóbico y extendido al mismo tiempo. Presenta nuevas formas de vida alienígenas, incluido un pequeño monstruo inolvidable que trata el ojo como el estómago de John Hurt. Aún así, nunca pierde de vista las variaciones humanas y humanas en el centro de su historia. Constantemente asume riesgos en términos de lenguaje visual, ya sea doble exposición, diopter dividido, ángulos inclinados, cambios de ritmo u otros trucos para amplificar la tensión. Es un programa que está constantemente fuera de centro de una manera que aumenta la atmósfera, combinando el extraño sentido del humor de Hawley con algunas de las imágenes de ciencia ficción más retorcidas que haya visto.

Es importante destacar que Hawley no deja que las criaturas roben el espectáculo. Hay actuaciones destacadas en todo “Alien: Earth”, pero los destacados incluyen la ascensión de Chandler de una niña ingenua a la heroína del estilo Ripley, el impulso de Ceesay para completar su misión a cualquier costo y, sobre todo, la capacidad de Blenkin para hacer su Jerk tecnológico que usa el pijama en alguien que está cautivando de alguna manera y relajándose al mismo tiempo. Sobre todo, es un conjunto que todo parece estar vigorizado por la producción a su alrededor, sumergirse en los extremos profundos y confiar en que Hawley no los dejará ahogarse.

Alien de FX: Tierra – En la foto: Samuel Blenkin como niño Kavalier. CR: FX

“Alien: Earth” es “sobre” demasiadas cosas para recapitular en una revisión, pero el corazón del programa a este espectador es algo que la serie ha estado explorando durante medio siglo: ¿qué sucede cuando los seres humanos ya no son la parte superior de la cadena alimentaria depredadora? Y, tanto en películas posteriores como aquí, ¿qué significa ser algo entre humanos y extraterrestres? Wendy no es carne ni sangre ni un robot; No es un niño o un adulto. Ella no es nada y todo al mismo tiempo.

Las películas “alienígenas” también han explorado durante mucho tiempo los extremos lógicos de la evolución y cómo la tecnología puede distorsionarla, priorizando los intereses corporativos sobre los humanos. Hacer los héroes de este cuento de niños en cuerpos adultos amplifica muchos de los temas de la franquicia, haciendo que los adultos que los rodean se sientan aún más depredadores, como soldados del mundo de los negocios que están dispuestos a vender la próxima generación para promover sus propios intereses. Hawley gira y gira su cuento cautivador de una manera diseñada para hacerte preguntarte quién es el verdadero enemigo en esta historia y quién ha sido todo el tiempo. Tal vez los monstruos ya están aquí.

Estera completa proyectada para su revisión. Comienza en FX el 12 de agostoth.