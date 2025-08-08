Votación de 2025 Emmys: Completa con puntajes de tomatómetro y palomitas de maíz

El 77º Premios EMMY anuales es el próximo mes, y mejor cree que RT está entregando otra votación de premios, completa con puntajes de tomatómetro y palomitas de maíz para cada serie nominada. Will Seth Rogen y Evan Goldberg’s El estudio barrer la competencia después de atrapar 23 noms? ¿Jean Smart mantendrá la corona a la mejor actriz principal en una serie de comedia? ¿O Kristen Bell se llevará a casa su primer Emmy para Nadie quiere esto? Y hablando de los primeros, veamos si Tramell Tillman tomará el hardware después de su desempeño de Breakout como Seth Milchick en Ruptura. ¡Descargue e imprima la boleta a continuación y marca quién crees que dominará la noche más grande de la televisión!

El 77 ° premios en horario estelar Emmy La ceremonia se transmite en vivo el domingo 14 de septiembre, en vivo en CBS a las 8:00 p.m. ET/ 5:00 PM PT

Hacer clic aquí Para descargar la boleta completa.

