Caza de fin de semana: las armas acumulan otra gran victoria para Warner Bros.

Más de 36 fines de semana en 2025, solo seis han tenido un guión original liderado por el camino. Tres de esos fines de semana fueron dominados por Ryan Coogler’s Pecadores. Novocaína Tuve una breve temporada con la cuenta número 1 más baja del año. Riesgo de vuelo fue el primero, y F1: la película fue el último. (Mickey 17 y Un hombre trabajador se basaron en libros, para aquellos que buscaban). Este fin de semana tuvimos el séptimo, con Zach Cregger atrayendo más interés en su misteriosa nueva película de terror que Disney trotando una secuela después de 22 años.

Rey de la cosecha: Arma Backs en otra gran victoria para Warner Bros.

Zach Cregger, el comediante de boceto convertido en director de terror, tuvo un pequeño éxito de boca en boca con Bárbaro En 2022 para los estudios del siglo XX. Se abrió a $ 10.5 millones en septiembre y pasó a recaudar más de $ 40 millones. Su segundo esfuerzo ahora para Warner Bros., Armasimplemente lo supere abiertamente abriéndose a $ 42.5 millones. Después de preguntarse dónde estaban los fanáticos del horror para nuevos títulos nuevos, se está convirtiendo en un año bastante, especialmente para WB, que tenía a Ryan Coogler’s Pecadores Y ahora esto (y no olvidemos traer de vuelta Destino final: líneas de sangreque se convirtió en una de las películas más exitosas del año). Junto con Una película de Minecraft, F1y SuperhombreEsto hace seis aperturas consecutivas de más de $ 40 millones para el estudio, la primera vez que ha sucedido.

Los $ 38 millones presupuestados Arma se une a una serie de aperturas exitosas de agosto para el horror a lo largo de los años, incluyendo Letreros ($ 60.1 millones), El meg ($ 47 millones), Alien: Romulus ($ 42 millones), Alien vs. Depredador ($ 38.2 millones), Freddy vs. Jason ($ 36.4 millones), Annabelle: Creación (#5 millones), y Meg 2: La trinchera ($ 30 millones). Arma es igual de impresionante, si no más, dado que no es parte de una serie o se basa en una propiedad existente. Tres de esas películas se dieron un chapuzón y no alcanzaron $ 100 millones, pero todas alcanzaron al menos $ 80 millones. Arma lo tendré el próximo fin de semana. El público internacional solo gastó $ 4.5 millones en Bárbaros. Partieron en $ 27.5 millones para Arma Este fin de semana, dándole un lanzamiento de $ 70 millones. Los críticos también han escuchado sus voces, haciendo Arma Certificado de nuevo en 95% para que sea una de las películas mejor revisadas del año.

Cuentos del Top 10: Viernes más extraño Asegura un sólido debut, Renacimiento mundial jurásico ojos $ 800 millones en todo el mundo

Viernes más extraño – (respiración profunda) La secuela de la exitosa nueva versión de 2003 de la exitosa adaptación de 1976 Jodie Foster/Barbara Harris de la novela infantil de 1972 de Mary Rodgers, se abrió a $ 29 millones este fin de semana. Sin embargo, eso no menciona las versiones de televisión en 1995 y 2018. Sin embargo, apegando al universo Jamie Lee Curtis/Lindsay Lohan, su versión de 2003 se abrió a $ 22.2 millones (aproximadamente $ 38.9 millones con inflación), por lo que este es un comienzo sólido, si no, si no un comienzo. Disney debe estar pensando: “Si solo abriéramos Hocus Pocus 2 teatralmente “. Que tal Feliz Gilmore 2Netflix?

Es curioso cómo Disney no ha tenido una presencia sólida en el mes de agosto a lo largo de los años, aparte del primero Guardianes de la galaxiaambos M. Night Shyamalan’s Letreros y El sexto sentidoy La ayuda. Esos son sus mejores abridores. Sin embargo, en el lado de la familia, han tenido ambos Diarios de princesas Las películas abren este mes y de 2003 Viernes extrañopor supuesto. Aviones es una de las raras películas animadas exitosas de agosto, así como el recuento criminalmente subestimado de David Lowery de Dragón de Pete. La película de 2003 de Curtis y Lohan asumió $ 110 millones, que ha sido el techo para sus películas familiares de agosto (o $ 193 millones, para jugar el juego de inflación). Viernes más extraño Me encantaría llegar al menos uno de esos números, y con un presupuesto de $ 42 millones, eso sería más que un éxito. La versión de 2003 costó solo $ 20 millones y agregó otros $ 50 millones en todo el mundo. Viernes más extraño Comenzó con $ 15.5 millones internacionalmente para una apertura global de $ 44.5 millones.

Hubo mucho enfoque la semana pasada en la caída de (inserte su propio adjetivo de sonido negativo) de Los cuatro fantásticos: primeros pasos. A pesar de eso, todavía solo tardó 11 días en pasar Capitán América: Brave New World (y menos para vencer Rayos*). Sin embargo, sostenga el teléfono, ya que la película tomó otro 60% de inmersión este fin de semana a $ 15.5 millones. Esa es solo la tercera vez que una película en el MCU ha caído un 60% o más en su tercer fin de semana, las otras dos veces son Thor: Ragnarok (62% a $ 21.6 millones) y Thor: The Dark World (61.2% a $ 14.1 millones). Pinitos está muy por delante de este último ahora con $ 230.4 millones, pero está claro que no alcanzará los $ 300 millones nacionales. La matriz recargada Tuve un tercer fin de semana de $ 15.6 millones y $ 228.2 millones después de 17 días, por lo tanto Pinitos Probablemente se dirige en algún lugar entre $ 270-280 millones. Eso se ubicaría octavo en el post-Juego final MCU de 15 películas. Las matemáticas internacionales combinadas que ponen la película ahora en $ 434 millones aún deberían convertirla en la 27ª película de MCU en recaudar medio mil millones en todo el mundo, contra 11 que no lo han hecho. Sigue siendo un promedio de bateo bastante bueno, incluso si ocho de esas películas son post-pandemias.

La maldición de la animación de agosto no parece estar disminuyendo Los malos 2aunque la película se verá mejor que la mayoría de los lanzamientos familiares del mes. Cayó un 51% a $ 10.4 millones en su segundo fin de semana en comparación con el 32% del original a $ 16.2 millones en abril/mayo de 2022. Los niños aún no han regresado a la escuela, por lo que los dólares de los días de semana tienen la película en $ 43.4 millones después de 10 días, mientras que la primera película fue de $ 44.5 millones. Después de una tercera caída de fin de semana del 41%, el original Malos Tenía cinco caídas consecutivas entre 12-29%. Eso es lo que la Parte 2 necesitará tener alguna posibilidad de acercarse al bruto del original. En este momento, la película aparece debajo de la ruta de vuelo de Avionesque tuvo un segundo fin de semana de $ 13.3 millones y terminó con poco más de $ 90 millones. Los malos 2 Probablemente estará más cerca de $ 75 millones. A nivel mundial, la producción de $ 80 millones es de $ 83.9 millones.

La pistola desnuda Reboot tuvo un comienzo tibio el fin de semana pasado y le hubiera encantado haber permanecido en la categoría de ocho dígitos para el fin de semana dos, pero se conformará con $ 8.3 millones. Eso impulsa su carrera de 10 días hasta $ 33 millones y lo coloca en el camino de lanzamientos de agosto muy diferentes. Ellos incluyen La posesión ($ 9.31 millones segundo fin de semana, $ 33.16 millones 10 días total), Brian Depalma’s Ojos de serpiente ($ 8.63 millones, $ 31.6 millones) y la película de 2004 Jet Li Héroe ($ 8.8 millones, $ 32.5 millones). Que establece La pistola desnuda Para un final en la gama de $ 50-55 millones, como las recientes comedias de pantalla grande Uno de ellos días y Sin resentimientos.

James Gunn’s Superhombre Realiza más de $ 578 millones en todo el mundo, lo que, conservadoramente, debería ser suficiente para tener la película en ganancias. La mayor parte de eso es gracias a su audiencia norteamericana, que gastó otros $ 7.8 millones este fin de semana para llevar su total de 31 días a $ 331.2 millones. Eso es el 55º para los guardianes de los récords. Aunque el fin de semana es similar, Superhombre está detrás del ritmo de Mundo Jurassic: Dominion y Spider-Man 2reduciendo su aterrizaje final a alrededor de $ 355-365 millones. La película de Gunn se ha desmayado Shazam y Adán negro en el lado internacional pero parece poco probable que alcance Aquaman y el reino perdidoque superó los $ 302 millones, y ciertamente no Hombre de acero‘S $ 377 millones. Será solo la segunda película de cómics (Deadpool y Wolverine siendo el otro) para alcanzar $ 600 millones desde el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en 2023. Eso es dos de 13 películas, incluidas Los cuatro fantásticos: primeros pasos.

Los números pueden continuar cayendo dentro de la serie Jurassic, pero Mundo Jurassic: Rebirth ha tenido una línea constante en boletos este verano. Aquí estamos en el fin de semana seis, y ha recaudado otros $ 4.7 millones para llevar su total de 40 días a $ 326.8 millones. Eso ocupa el puesto 66 todo el tiempo. Mundo jurásico es sexto, Reino caído es 32 y Dominio es 48º. Esos son ciertamente números con los que Universal puede vivir, especialmente porque pasa $ 800 millones en todo el mundo el lunes, algo que solo otras 10 películas pueden decir que lograron desde 2023. La película parece terminar su carrera nacional en el reino de $ 340 millones.

Ha sido un gran viaje para F1: la película. Siete semanas en el top 10 con más de $ 178 millones. Otros $ 392 millones más en el extranjero representan el más altoir recorrido internacional de Brad Pitt de todos los tiempos. A nivel mundial, la película supera los $ 570 millones, y por sus informes de presupuesto más conservadores, debe considerarse un éxito. Estamos seguros de que Apple sobrevivirá si no es así. Con una competencia directa de terror esta semana, Juntos Tomó una caída a $ 2.6 millones. En 12 días ha recaudado $ 17.2 millones y se rascará y se convertirá en la quinta película en el repertorio de Neon para recaudar más de $ 20 millones.

La recolección de Angel Studios del estreno de Toronto Fest del año pasado de Seth Worley’s Bosquejo No cae exactamente en su marca de cine basado en la fe. Aunque, para ser justos, algunos de ellos son cuentos que afirman la vida, algunos incluso basados en eventos verdaderos. Bosquejo Encajaría en la última categoría como una película familiar sobre dolor e imaginación, y muchos críticos están de acuerdo, con la película actualmente en el 97% en el tomatómetro. Por desgracia, ganó solo $ 2.5 millones este fin de semana y $ 5 millones desde la apertura del miércoles, lo cual es una pena, ya que si alguna película en el canon de Angel merece tener un dinero de pago, es esta, es esta.

Lista completa de resultados de taquilla: 8-10 de agosto de 2025

Imagen de miniatura de © Warner Bros. Pictures

