Armas | Viernes más extraño | Freaky Friday (2003)

Sobre la verdad y las películas esta semana, discutimos las nuevas armas y los viernes más fanáticos y revisamos Freaky Friday para Film Club.

Se unen a la presentadora Leila Latif son Hannah Strong y Billie Walker.

Truth & Movies es el podcast de los expertos en cine de Little White Lies, donde junto con colegas y amigos seleccionados, discuten los últimos lanzamientos de películas. Truth & Movies tiene todas sus necesidades cinematográficas cubiertas, revisando los últimos lanzamientos grandes y pequeños, hablando con algunos de los cineastas más emocionantes, manteniéndolo en importantes noticias de la industria y reevaluando excelentes películas de Days Pase By With the Truth & Movies Film Club.

Correo electrónico: truthandmovies@tcolondon.com

Bluesky e Instagram: @lwlies

Producido por TCO