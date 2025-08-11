La “mariposa” de Prime Video a veces fluta, a veces chocando | TV/transmisión

Basado en el boom! Las novelas gráficas de Studios de Arash Amel y Marguerite Bennett (ilustrada por Antonio Fuso y Stefano Simeone), la “Mariposa” de Prime Video ve a Daniel Dae Kim enfrentarse a las operaciones encubiertas, la dinámica de la hija del padre X y la traición inspirada por K-Drama. Pero primero, podemos verlo flexionar sus músculos de karaoke en el “Mr. Brightside” de los asesinos, una canción que demuestra que no tiene miedo de bloquear su fiesta. Aquí está el Intel: la División Seúl de una compañía de Ops Dark llamada Caddis Private Intelligence está en una misión, y sus motivos no son nada agradables. Mientras los empresarios se entregan al alcohol y al Noraebang (karaoke de sala privada coreana), un asesino inteligente comienza su trabajo. Esta es Rebecca (Reina Hardesty), y ella es quién está buscando David de DDK cuando se abre la serie, “Creo que la encontré”. Este es personal porque ella es su hija.

Al principio, la serie tiene las RPM y el sentido del humor de un thriller espía de Corea del Sur mezclados con las emociones de gatos y ratones de estilo estadounidense, todo subrayado por una banda sonora pop K-pop / global (HI, ABBA). Desearía que mantuviera esa energía.

David tiene una oportunidad para encontrar a Rebecca y convencerla de que abandone Caddis o una retribución de riesgos, pero un disparo no es suficiente. Han pasado 9 años desde que vio a su hija, y no puede alejarse, haciendo de “Butterfly” un espectáculo sobre los padres y sus hijos adultos en un juego sucio y clandestino. El primer par son David y Rebecca, el segundo es Juno (Piper Perabo) y su hijo Oliver (Louis Landau). Irónicamente, no es David ese niño que quiere complacer; Es Juno. Perabo tiene una historia con Spy Entertainment desde sus días como Annie en “Asuntos encubiertos”. Esta nueva serie tiene un estilo similar y se siente un poco como los espectáculos de esa época de USA Network, pero desearía que tuviera los niveles de encanto como algo así como “Burn Notte” o la bondad K-Drama que alcanza, como “el K2” o un “hombre a hombre”.

Daniel Dae Kim

Curiosamente, la mayoría de los episodios llevan el nombre de las ciudades de Corea del Sur: Daegu, Busan, Pohang, pero el primero se llama “Piloto” y la final es “Annyeong”, un término que podría significar “Hi” o “Adiós” dependiendo del contexto. Estar a la altura de ese título, “Butterfly” nos hace esperar hasta el último segundo para ver si este es un comienzo, un final o algo intermedio. Mientras tanto, Rebecca tiene sentimientos no resueltos sobre quedarse a los 14 años, y no está segura de que se preocupe por las razones de David. Las emociones en espiral a menudo conducen a malas decisiones, y sabemos lo que eso significa para una historia como esta. Las cosas están a punto de ponerse muy feas, muy rápido.

Mientras que David y Rebecca tienen vibraciones de Buddy Cop, también voltean el paradigma de “lobo solitario y cachorro”, un tropo que es tan confiable como “enemigos para los amantes”, rara vez falla. Como Buddy Cops, David es el reservado y medido, mientras que Rebecca es salvaje e imprudente, pero debido a que son padre e hija, su solitario lobo se sale y protege a su cachorro. Aquí es donde voltea: Rebecca es un cachorro mayor que tiene objetivos fuera de los establecidos por el anciano lobo. Ella también es capaz de operar y resolver problemas sin él. Entonces, en lugar de un mandaloriano y un Grogu, o un Leon y Matilda (“el profesional”) en escenas fundamentales, obtenemos un Batman y Robin que se parecen más a Batman y Nightwing.

Sus roles como dúo dinámico y sus momentos sinceros juntos son magnéticos. Como cuando los dos beben “artesanal” makgeolli juntos en lugar de Soju, titulando la nueva vida que David ha construido para sí mismo y espera compartir con Rebecca. Si pueden salir de este desastre. O cuando ella salta para defenderlo en una enorme estación de tren en una pelea de Daegu a Busan. Cuando explora la ternura o explota en grandes piezas de set de acción, es cuando las chispas de “mariposa”. Y, sin embargo, hay una química desigual entre nuestros dos clientes potenciales que no catalizan del todo, y cuando estás volviendo a entrar en la dinámica del lobo solitario y el cachorro, necesitas encendido y escalada. Entonces, a pesar de esos máximos entre el padre y la hija, un opuesto para madre e hijo, Juno y Oliver, no estaba completamente comprometido mientras miraba. Si parece que voy a ir y venir en él, me atrapaste. A lo largo de la ejecución de seis episodios, seguí preguntando si esta serie funciona o no. Todavía no estoy seguro. Sin embargo, al unir las señales culturales de Corea del Sur y Americana, con el patrimonio de la artesanía coreana, yuxtapuesta contra el mundo actual, “mariposa” adquiere más profundidad. Las ciudades en los títulos de episodios no son solo lugares importantes, sino una señal de que la serie quiere llevar al público a algún lado.

Reina Hardesty

Para los fanáticos de K-drama, Kim Tae Hee (“My Princess”, “Iris”, “Hola Bye, Mama”) aparece como la esposa de David, Eunju, y hay algunos besos humeantes. Sung Dong Il (“Lista de reproducción del Hospital”) está aquí como Doo Tae, su padre, pero si eso no fuera lo suficientemente flexible, toda la familia es una lista de estrellas, incluida Mom (Lee Il Hwa de “My Love From Otra Star”) y Little Brother (Sung Joon de “Madame Antoine”). En el lado siniestro, Kim Jihun, nuestro amado emperador de “The Haunted Place”, ahora es un asesino despiadado que hace que comer caquis se sienta como una amenaza de muerte, porque es así. Se le llama Gun, y aunque ese nombre podría estar demasiado en la nariz, no es una mentira. Este actor es desarmadamente versátil, capaz de pasar de ser adorable a malo a vicioso sin ninguna duda sobre la veracidad de sus personajes. Y esas son solo algunas caras que reconocerás, incluido Park Hae Soo de “Squid Game”.

En la segunda mitad de la temporada de seis episodios, las tensiones aumentan a medida que conocemos a la familia extendida y el enfoque en el mundo subterráneo que estamos jugando en Affens. El ex agente de la CIA, el senador Dawson (Charles Parnell) tiene un papel más importante que desempeñar al desentrañar múltiples conspiraciones; Big Appa, mi apodo para el suegro de David, es un jugador mucho más grande de lo que nos dimos cuenta, y Rebecca se convierte en la pelota en juego, bateó de ida y vuelta entre Juno y David.

A pesar de combinar varios tropos, géneros y subgéneros que amo, incluido K-drama, espía, intriga, gran acción y mujeres con personajes plenamente realizados, “mariposa” no se incendia. La química no está allí, a pesar de que los actores son fuertes. Si bien la escritura es en su mayoría sólida, no tiene esa salsa especial que busco en una serie de acción o thriller, ese gancho que me lleva a través de la historia, ya sea para el viaje, para ver cómo termina o la necesidad de entender a los personajes; A veces porque la acción es tan buena. “Butterfly” no exude el crujido de la tensión que nos obliga a seguir mirando. Aunque podrías encontrarme viéndolo en una noche de insomnio o un domingo perezoso. Al final, “Butterfly” se ve bien y nunca deja de moverse, pero no hace que mi corazón revolotee. Por otra parte, mira tu paso; Ese final es mortal.

Estera completa proyectada para su revisión. Se estrena el 13 de agosto en Prime Video.