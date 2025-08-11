Conoce a los escritores: Peyton Robinson | Características

Nota del editor: para darle la oportunidad de conocer mejor a nuestros escritores, les hemos pedido que respondan a algunas preguntas. Aquí está Peyton Robinson. Lea su trabajo aquí.

1. ¿Dónde creciste y cómo era?

Crecí en Naperville, IL. Es un suburbio bastante estereotípico de muchas maneras, por lo que es bastante infame entre la gente de la ciudad. Es un medio oeste, casas hermanas intercaladas por campos de maíz, pero me gustó en su mayor parte (no es el lugar más diverso de la Tierra). Cuando tenía unos 14 o 15 años, mis padres comenzaron a dejarme llevar el tren a la ciudad con amigos para pequeñas excursiones o conciertos. La proximidad a Chicago es algo que siempre he valorado sobre mi educación. El lado de la familia de mi padre es del lado sur, así que pasé mucho tiempo rebotando allí para visitar a mis abuelos. Muchos buenos recuerdos de mi infancia los pasaron en la antigua casa de mis abuelos el 95 y Halsted.

2. ¿Alguien más en su familia estaba en películas? Si es así, ¿qué efecto tuvieron en sus gustos de películas?

Definitivamente lideré la manada, pero mi interés aún nació en casa. Al crecer, mis hermanos mayores estaban en los clásicos slashers, por lo que ser cuidador involucró una prueba por fuego en el género de terror. Mi madre y yo también haríamos días dobles en el AMC en nuestra casa solo para ver lo que fuera. A mi papá también le gustan las películas, pero me gusta llamarlo un cinéfilo accidental porque él se lanzará cualquier cosa. Ha construido un catálogo bastante diverso de esa manera.

3. ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto y qué impresión le causó?

El primero que puedo recordar conscientemente haber visto fue “la película de SpongeBob Squarepants”. Recuerdo sentarse en un montón de mantas en el piso y verlo con uno de mis hermanos, que me transmitió su amor por la caricatura. Todavía me encanta esa película y la vi recientemente en 35 mm, que fue una explosión total. Fue un espectáculo tan formativo para mí cuando era niño y definitivamente ha informado mi sentido del humor hasta el día de hoy.

4. ¿Cuál es la primera película que te hizo pensar: “Oye, algunas personas hicieron esto. No solo existió? Hay una personalidad humana detrás de esto”.

“The Master” realmente cambió la forma en que vi películas. Lo vi en el primer año de mi dormitorio de la universidad y estaba completamente fuera del ámbito de lo que normalmente arrojaría. Inmediatamente me paralizaron. Fue la primera película que realmente me hizo notar la cinematografía y el poder de un elenco de conjunto que opera en la cima de sus poderes. Es oscuro, divertido y completamente humano, y fue la película la que me motivó a difundir mis alas de una dieta de terror bastante estricta.

5. ¿Cuál es la primera película de la que saliste?

Nunca he salido de una película. Lo más cercano que estuve fue cuando fui a ver “Vice”. Demasiado pretencioso y autograndizante para mis gustos. Fue difícil ver a mi chica Amy en esa. McKay debería haber dejado que “The Big Short” viva y mentir en la singularidad. Al menos esa película se mueve.

6. ¿Cuál es la película más divertida que has visto?

Por predecible que sea, “The Hangover” es una de las comedias más reevistibles que he visto, y le doy crédito a Zach Galifianakis y Ed Helms con eso. Sin embargo, si vamos por proporción de risas por minuto, “The Jerk” es definitivamente la parte superior de la lista. Steve Martin es un comediante para mí.

7. ¿Cuál es la película más triste que has visto?

No soy un gran crero, pero estaba llorando por “Blue Jay”. Esa película es tan tierna pero tan desgarradora, y saber cuánto de ella fue improvisada es solo un testimonio de Sarah Paulson y Mark Duplass como artistas. A veces me rompo si lo pienso durante demasiado tiempo.

8. ¿Cuál es la película más aterradora que has visto?

Como fanático del horror, estoy obligado a hacer la distinción entre aterrador y perturbador, y responderé a ambos. Para el factor de miedo puro, “siniestro” y “noroi: la maldición” siempre harán que mi corazón sea carrera. Sin embargo, nunca he estado más perturbado que ver la “angustia” de Gerald Kargl. No volveré a visitarlo.

9. ¿Cuál es la película más romántica que has visto?

Cualquiera que me conozca sabe que las películas románticas son complicadas para mí. Pueden ser mi género menos favorito. Pero cuando esté bien, felizmente me haré débil en las rodillas. “Titanic” fue una película formativa para mí, y el impacto de eso todavía se queda. También me encanta el “hilo fantasma”, “todo lo que el cielo permite” y “antes del amanecer”.

10. ¿Cuál es el primer programa de televisión que viste que te hizo pensar que la televisión podría ser más que entretenimiento?

Comencé a ver “Siempre está soleado en Filadelfia” en una edad demasiado joven (nuevamente, gracias a mis hermanos por eso). Durante un tiempo, mucho pasó sobre mi cabeza, pero con el tiempo me di cuenta de que la comedia no siempre es solo para reír sino también por crítica. Eso fue revelador para mí. Ver “Atlanta” era el mismo, y de manera similar, ver “Fleabag” en la universidad me mostró cuánto corazón puede desangrarse.

11. ¿En qué libro piensas o revisas más?

Lentamente me estoy abriendo camino a través de la bibliografía de Toni Morrison, y hasta ahora Sula es una novela que no puedo escapar. Pienso todo el tiempo. Es tan compacto en cuanto a página pero tan complejo en ese momento. El retrato pintado del fondo y sus ciudadanos es uno de los mejores ejemplos de narración cultural holística que he leído. Recuerdo a esos personajes a menudo.

12. ¿Qué álbum o artista de grabación ha escuchado más y por qué?

Mi álbum favorito de todos los tiempos es Volver al negro por Amy Winehouse, aunque El muelle de la bahía Por Otis Redding es un segundo cercano. Soy un fanático de las ricas voces con una corriente subterránea de actitud. Esos son ambos para una T. Algunos otros artistas favoritos son Vince Staples, Willow, SZA, Frank Ocean, St. Vincent, Denzel Curry y Slayyyter (durante mis horas de diva).

13. ¿Hay una película que creas que es genial, poderosa o perfecta, pero que nunca quieres volver especialmente a ver y por qué?

“Piel misteriosa” y “ven a ver” me vienen a la mente. Ambas son algunas de las películas más poderosas que he visto, pero también algunas de las más desgarradoras. Aprecio el hecho de que los he visto; Soy una persona más profunda debido a eso. Pero ponerme a través de esas emociones nuevamente no es algo que deseo. He pagado esos peajes una vez y he recibido un regreso con el que estoy feliz.

14. ¿Qué película has visto más veces que cualquier otra?

Según mis estadísticas de buzón, las películas que más he visto están atadas entre “vicio inherente”, “Ahora me ves” y “la curva de Dead Man” (la Matthew Lillard One). Todas estas son películas de confort mía, y películas que me encanta mostrar a la gente por primera vez. “The Double” y “Strangers on a Train” también están allí. Días previos al Letterboxd Sé que también he acumulado al menos una docena de relojes de “los otros chicos”. Era mi película favorita en la escuela secundaria.

15. ¿Cuál fue tu primera película con clasificación R, y te gustó?

Esta es una pregunta difícil de responder debido al factor de niños de mis hermanos mayores en mis primeros años. Estoy casi seguro de que fue una película de terror que me dejaron ver. Si estoy estimando, “una pesadilla en Elm Street” es una de las primeras que puedo recordar y en ese momento me sacudió. Ciertamente no ayudó que tuvieran una máscara de Freddy que armaban contra mí. Sin embargo, hoy en día, es una de mis películas de terror favoritas.

16. ¿Cuál es la película más hermosa visualmente que has visto?

Como mencioné, “The Master” fue un punto de inflexión en mi amor por el cine. A fines del año pasado lo vi en una hermosa impresión de 70 mm en una excursión en solitario a la caja de música, y fue una experiencia cinematográfica bastante espiritual. Ver el retrato y los paisajes tan grandes y claros era inolvidable. Algunas otras películas visualmente impresionantes que me encantaría ver en la pantalla grande son “monos”, “hacer lo correcto” y “mamá”.

17. ¿Quiénes son tus protagonistas favoritos, pasados y presentes?

Soy una gran cabeza de Eisenberg. También me encanta Joaquin Phoenix, Willem Dafoe, Denzel Washington, Donald Sutherland, Sam Jackson, Robert Pattinson y Philip Seymour Hoffman. Jamie Foxx está subestimado y Eddie Murphy me recuerda a mi infancia.

18. ¿Quiénes son sus principales damas favoritas, pasado y presente?

Cuando Amy Adams está encendida, ella está encendida. También soy un gran admirador de Kristen Stewart, Viola Davis, Pam Grier, Emma Stone, Nicole Kidman, Angela Bassett y Tilda Swinton. No tanto una protagonista cinematográfica, pero también tengo el último punto débil para Lucille Ball. Crecí viendo “I Love Lucy” con mi madre los sábados por la mañana.

19. ¿Quién es tu cineasta moderno favorito?

Paul Thomas Anderson nunca me ha decepcionado. Uno de mis favoritos de todos los tiempos es el “vicio inherente” … ¡una película perfecta se refiere!

20. ¿Quién es tu cineasta moderno menos favorito?

Sir Wes, el Anderson menor.

21. ¿Qué película amas que la mayoría de la gente parece odiar?

Supongo que “ahora me ves”. Lo he escuchado todo: está filmado como un comercial de autos, la magia no tiene sentido, es demasiado tonto, etc. No puedo ofrecer necesariamente contrapuntos, ¡pero ciertamente puedo decirte que no me importa! Me encanta esa película. Es uno de los pocos que rutinariamente me puede recoger en un mal día.

22. ¿Qué película odias que la mayoría de la gente ama?

Me han caído la mayoría de las mandíbulas ante el hecho de que desprecio bastante “La La Land”. Tampoco puedo respaldar el “hombre del ejército suizo”, lo cual es bastante querido. Encontré que un límite no emprendible.

23. Cuéntame sobre una experiencia cinematográfica que nunca olvidarás, no solo por la película, sino por las circunstancias en las que la viste.

“Crepúsculo” para mí, como muchas mujeres de Gen-Z, fue una piedra angular de mi abrefleza. Es una película que he visto muchas veces y todavía adoro por la nostalgia y Muse perfectamente curada Needledrop (entre otros bangers en la banda sonora).

Un gran grupo de mis amigos y yo fuimos a verlo en una proyección de 35 mm con calificación agotada en la caja de música. De las formas más alegres y descaradamente desvergonzadas, se sintió como tener trece años nuevamente. Las actuaciones de arrastre fueron increíbles e hilarantes, la multitud era estridente, y la película fue el amado Campfest que todos recordamos que es. Se sintió muy puro compartir una habitación con personas que adoran “Crepúsculo” para el lugar que ha tenido en sus biografías cinematográficas; Se sentía como estar en un espacio con cientos de viejos amigos.

24. ¿Qué aspecto de la película teatral moderna te gusta menos?

Qué tan cómodas las personas se han convertido en los remolques. Volumen completo. Sé que a algunas personas no se preocupan por ellos, pero no soy esa dama.

25. ¿Qué aspecto de la película durante su infancia extraña más?

Un verdadero estreno. Cuando era más joven, hacía cola con amigos detrás de la cinta en los pasillos de una sala de cine para ser el primero en la fila. Recuerdo haber comido nuestras concesiones mientras esperábamos la entrada a “Jonas Brothers: The Concert Experience”, cualquiera de las películas de “Crepúsculo”, y naturalmente, la película de conciertos de One Direction.

26. ¿Alguna vez has dañado una amistad, o has pensado dos veces en una relación, porque no estés de acuerdo sobre si una película era buena o mala?

Nunca. Pero soy fanático del debate enérgico y no me importa cuando hace un poco de calor. Pero al final del día, sabes lo que dicen sobre la basura y el tesoro.

27. ¿Con qué películas has soñado?

Ojalá pudiera contar los caprichos caprichosos de películas apreciadas probadas y verdaderas, pero principalmente puedo enumerar películas que me dieron una pausa cuando me acostaron: “siniestro”, “hereditario”, “Navidad negra” y “Play Child’s” (cuando también era un niño).

28. ¿Qué artículo de soporte de concesión no puedes vivir?

Me considero un conocedor de Mozzarella Stick, y los AMC evidentemente no están mal. Los consigo casi cada vez que estoy allí. Como tiendo a ver películas en torno a la hora de la comida, tampoco estoy por encima de escabullirse en un sándwich de L&M, son los mejores de Chicago.