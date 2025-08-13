Revisión de los materialistas: seriedad pero infractor ...

Cuando Elizabeth Bennet por primera vez vio por primera vez a Pemberley, el enorme patrimonio de Darcy, experimenta una punzada fugaz de ​“algo así como arrepentimiento “por la propuesta de matrimonio que rechazó y la pérdida de la casa que habría sido suya. En su seguimiento de Vidas pasadas. Celine Song no actualiza a Jane Austen à la Despistadopero le preocupa la antigua pelea entre el matrimonio y el dinero, la mercantilización de las relaciones románticas y lo que creemos que queremos versus lo que realmente necesitamos.

Después de un prólogo bastante dulce y sabio de un hombre de la cueva que propone a su novia de la cueva, conocemos a Lucy (Dakota Johnson), la empleada estrella de un servicio de emparejamiento de élite de Nueva York que se ha acostumbrado a las cosas más finas. Ella ve el matrimonio exclusivamente como una proposición comercial, una fórmula matemática a seguir. En la lujosa boda de dos de sus clientes se encuentra con el soltero rico y eminentemente elegible Harry (Pedro Pascal), A ​“La candidata de unicornio “para emparejarse que solo está interesada en perseguirla. Mientras tanto, se siente atraída por su ex novio, John (Chris Evans), un actor luchador que recoge turnos de atazamiento y aún vive con sus compañeros de piso brutos en sus últimos treinta años.

Pero lo que ha sido vendido por A24 Y Sony como un espumoso triángulo amoroso de la que va a elegir (completo con el Team Pedro y el equipo Chris T-Sishs) es inicialmente más cínico de lo que su marketing le haría creer. Inspirada por su propio tiempo como emparejador de la ciudad de Nueva York, Song está más preocupada por la invasión del capitalismo sobre el amor que las convenciones de comedia romántica. Vemos montajes de los clientes de Lucy que enumeran sus no negociables: cierta altura, peso, salario, edad o incluso raza. Se sienten con derecho a tallar a sus posibles socios de vida en activos deshumanizados, y tan divertidas que son estas secuencias, en una tambalización tonal también vemos el peligro muy real de aplanar a las personas a los productos.

Dakota Johnson, con su cabello increíblemente brillante y su estilo de actuación afecta, es convincente como una chica genial emocionalmente reprimida en la búsqueda de un marido rico, pero tiene más dificultades para vender la vulnerabilidad de Lucy. Evans y Pascal son lo suficientemente encantadores, pero ninguno tiene mucho que hacer, ni un miembro de este trío dolorosamente atractivo está especialmente bien dibujado, cada uno se siente más como una idea que un individuo.

Y sin embargo, a pesar de estos fallas no insignificantes, Materialistadisparado en hermosa 35MM, logra capturar algo del milagro inexplicable del romance en un mundo que quiere que nos veamos como desechables. Su mensaje principal de amor sobre el lujo puede sonar trillado, pero la proliferación en las redes sociales de las ideas regresivas sobre los hombres que proporcionan a las mujeres financieramente (vea la astuta respuesta de la canción a una revisión de buzón que describe la película como ​“propaganda de hombre roto“) Indica que esta es una noción que vale la pena repetir.

La visión de la canción de Nueva York refleja su visión del amor romántico: todo es lucha y esperanza, con sueños desordenados repetidamente pero no abandonados. A veces se comunica torpemente, pero hay algo que afecta el recordatorio de que todo vale la pena el riesgo, o tal vez es solo que este escritor ha asistido a cuatro bodas este verano.