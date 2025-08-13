Revisión sin amarre – Jars su propio estilo

Un gran suspiro se libera desde lo profundo dentro de María (Mirja Turestedt) mientras es recibida por una multitud de fotógrafos y periodistas en su puerta preguntando ​“¿Son las acusaciones verdaderas María? ” Su esposo, Magnus, ha sido acusado de violar a una joven que conoció en un bar.

El estudio atmosférico y discreto de personaje británico de polvo británico de la directora Caroline Ingvarsson inicia las cosas fuertes, alimentándonos lentamente los detalles que rodean el incidente a través del comportamiento de Magnus hacia María y otras mujeres. La película es mejor cuando se centra en los elementos psicológicos más íntimos de la narrativa y los matices peligrosos y destructivos de la agresión sexual y sus efectos de dominio. Sin embargo, los guionistas Michelle Marshall y Håkan Nesser dependen tristemente de dispositivos de trama torpes en lugar de optar por una investigación más sutil entre el cuerpo físico de María y su conexión con los páramos evocativamente azotados por el viento. Hay una gran exposición a pesar de Ingvarsson y el director de fotografía Michal Dymek logrando capturar la naturaleza sombría pero serena del paisaje.

Sin embargo, Turesttt es silenciosamente excelente a la cabeza y lleva los temas de la película sobre sus hombros con tensión de Jack in-the-Box, su chapa como una exitosa presentadora de televisión sueca que imita la represión que enfrenta en su vida. En una escena, ella valientemente se enfrenta a un presunto hombre abusivo en su programa de entrevistas antes de admitir a un colega, ​“No pude evitarlo “. Es este tipo de visión sutil que es muy escasa en Desapercibido – Una película que promete un viaje melancólico a los Moorlands, pero en cambio se siente como un descanso de la ciudad opresivo.