Festival de cine de Locarno 2025: Heron Blue, Drácula, Legend of the Happy Worker | Festivales y premios

El festival de cine de Locarno nunca deja de sorprenderme. La programación ecléctica lo hace para que nunca vea dos películas que son completamente iguales. En este despacho, por ejemplo, hay tres obras que no podrían ser más diferentes: una película conmovedora de la mayoría de edad, una crítica abrasadora de la IA y un retroceso de Western. Y aunque recomiendo todas estas imágenes en diversos grados, no estoy seguro de recomendar a cualquiera que las vea de forma consecutiva por temor a experimentar demasiados latigazos laterales tonales extremos. La característica solitaria que los une a todos, de hecho, es lo ambiciosos que son dentro de los respectivos sandboxes.

Hay un dolor palpitante en el corazón del escritor/director Sophy, el debut seguro de Romvari “Garza azul“Eso golpea con tanta precisión, podría abrirlo desde adentro. Mira, hay una fina línea entre la ira y el arrepentimiento, lo que hace que uno se disfraque como el otro. La película fractal de Romvari, actualiza aguda la diapositiva entre ambos polacos a través de una estructura de reproducción de memoria ingeniosa y una vulnerabilidad inicial y cruda. También es una película que tan hábilmente ejerce las mejores cualidades del cine para sacudir las emociones apretadas, uno apenas puede escapar sin exponer su propio dolor personal.

Romvari comienza su película con una confesión. “Es cierto que pasé la mayor parte de mi vida enojado con él”, explica la narradora (Amy Zimmer) mientras señala su teléfono con cámara desde un acantilado hacia un automóvil que se enrolla a través de un camino del bosque. “Cuanto más envejezco, más siento que nunca lo conocía en absoluto”. Pronto nos enteramos de que en este vehículo hay una familia canadiense-húngara compuesta por tres hijos, una hija, una madre (Iringó Réti) y un padre (Ádám Tompa). El hijo mayor, Jeremy (Erik Beddoes), suele estar de mal humor y distante. El padre y la madre a menudo se preocupan por la ruina de Jeremy, que se deriva de una enfermedad mental que nadie puede nombrar. Aunque Sasha (Eylul Guven) es nuestra protagonista, no siempre estamos mirando directamente el mundo a través de su perspectiva joven. A veces lo vemos desde la videocámara del padre o reflejado en Windows. La cámara a veces se alejará y se alejará a través de sartenes elaborados, manteniendo un punto de vista que a menudo recuerda a Max Ophüls, particularmente durante la escena de apertura de “Los pendientes de Madame de …”

Al principio, parece bastante claro hacia dónde se dirige la película de Romvari, lo que podría hacer que un espectador simplista equipara hurzando esta intensa película de la mayoría de edad con obras que combinan memoria y dolor como “Aftersun” o “todos los extraños”. Pero tal como sentimos que hemos aprendido mucho sobre la rebeldía de Jeremy y las posibles ideaciones suicidas, Mrovari saca la alfombra de debajo de nosotros. La segunda mitad de la “Heron” Blue “se vuelve menos estable narrativamente, mordisqueando el pasado y el presente hasta que son casi indistinguibles.

El documental de Romvari Short “Still Processing”, que examina el dolor causado por la muerte de los hermanos del cineasta, es un precursor temático de la “Heron azul”. Y, sin embargo, esta película no sugiere una reelaboración de terreno anteriormente explorado, pero la captura de nuevas revelaciones extraída de un mayor paso de tiempo. El lenguaje estético inspirado en el documental es de manera similar pero subvertida, objetiva pero evocadora. Al final, lo que se encuentra no es una comprensión de lo que sucedió, sino una aceptación de la persona que la vivió.

Voy a tratar de describir el “Radu Jude”Drácula“De la manera más sencilla posible: es bastante jodidamente loco. Por uno, si llegas a su película esperando una adaptación fiel del material de Bram Stoker, bueno, no estoy seguro de por qué esperarías eso del director que hizo” Bad Luck Golling o Looney Porn “. Más bien, la película sirve como una continuación de la falsa crítica de News-Tiktok del cineasta rumano “No espere demasiado del fin del mundo”. Al igual que esa película, el escritor/director elimina el buen gusto al interrogar a la política, la economía, la historia y su cultura local para un tratado de estudios de medios que no deja a nadie ileso, en lugar de usar Tiktok como su herramienta principal para la sátira, aquí, aquí Jude se inclina en la AI generativa.

Jude, sin embargo, podría no pensar que está en peligro. Después de todo, la broma es bastante evidente: la película sigue a un director (Adonis Tanța) cuya falta de talento lo hace recurrir a IA para fabricar una versión de “Drácula” que le ganará la adulación de Hollywood. Aunque hay una trama A, que involucra un espectáculo de Drácula rumano nocturna protagonizada por un actor impotente (Gabriel Spahiu) y su vivaz vampira (Oana Maria Zaharia) que también sale terriblemente incorrecta, también hay trazadas de Bur de las Bastas. Estos están inspirados en las indicaciones que el Director le pide a AI que rinde. Nos burlamos y nos reímos, ya que la computadora no está remotamente cerca de lograr técnicas de cine estándar, conciencia tonal o incluso géneros específicos. Cuando el director le pregunta al Dr. Ai Juddex 0.0 Para hacer una película sexy de vampiros lesbianas, admite no tener funciones para la diversidad porque fue fabricada en el mercado europeo. En otro momento, intenta rehacer el “Nosferatu” de Fw Murnau solo para que la computadora reinvienta el clásico como comerciales de vitaminas, turismo y porno. Más tarde cuando quiere al Dr. Ai Juddex 0.0 Para hacer una película muda, solo la mitad de la película está en silencio.

Ninguna de las Draculas es interpretada por la misma persona, los disparos a veces están fuera de foco, y los extras están tan poco renderizados que a menudo aparecen como Standees de cartón. A veces, la película es abrumadoramente grotesca, especialmente cada vez que una ráfaga de imágenes de IA generativas pasan con la desagradable del rábano picante en el pastel de cereza. El punto es claro: Jude odia a Ai. Y así ha hecho una película completa para mostrar lo malo que es realmente.

Muchos probablemente se opondrán al método de Jude Lampoonish porque podría sugerir a las personas pro-AI que es posible hacer una película de tres horas como la de Jude con la misma tecnología. Pero incluso con “Drácula” que posee las características del enfoque tonal de Jude: mucho sexo (hay una sección en la que un agricultor hace una cosecha de pollas), mucha maldición y humor a sabor grueso: sus argumentos políticos más graves carecen de refinamiento, que parecen ser laxos y casi inacabados. Y tal vez para esta película esa es una característica, no una falla. Jude intentó la IA, y hizo una película peor para ello, que podría estar entre los raros ejemplos de un director que tome varios pasos hacia atrás para hacer una película que se estudiará durante décadas.

Una de las películas de Odder en Locarno podría ser el fantástico occidental de Duwayne Dunham “Leyenda del Happy Worker. ” Es un trabajo de kitsches a sabiendas cuyo enfoque de dibujos animados sobresale de las películas más experimentales que se presentan aquí. Si bien “Legend of the Happy Worker” no alcanza esas alturas, su estado de ánimo juguetón y su estética forzada no son totalmente ajenas a los “picos gemelos” o los esfuerzos de dirección de directorios anteriores de Dunham como “Halloweentown” (si te entrecierras, prometo que hay una línea a través de la línea).

El trabajo mítico serpenteante se refiere a una ciudad excavada fundada por la familia de la Iglesia de Thomas Haden), un líder y incluso de quilla resuelto y un vaquero que identifica a la maravillosamente ingenua excavadora Joe (Josh Whitehouse) como alguien que podría convertirse potencialmente en un capataz de los muchos trabajadores del área. Aunque estos trabajadores pasan sus días cavando un hoyo por razones que realmente no podemos comprender, no parecen estar agraviados. De hecho, realmente les encanta arar la tierra. Sin embargo, su existencia utópica se ve interrumpida por el retorno del clete medio (Colm Meaney), que quiere usar tractores para profundizar en el suelo. Depende del amable y con los ojos muy abiertos, Joe, el sobrino de Clete, para detenerlo.

La película de Dunham se encuentra en una especie de área gris, a la vez no es tan linda como sugiere el material o tan pesadilla posible. Para cada escena con una carrera o pala de tortugas que se convierte en una especie de excalibur, también hay asesinato con sangre fría. La esposa de Joe, Joanne (Megan Holder), está seriamente subdesarrollada, y los aspectos de la fábula obviamente son demasiado renderizados para ser totalmente transportados. Sin embargo, la iglesia es simplemente asombrosa, trayendo una gravita poco probable mezclada con un momento cómico tranquilo para una calidad hechicional. Whitehouse, cuya actuación es rejillas deliberadamente, sigue ágilmente el arco de su personaje, convirtiéndose en un héroe asqueroso que vale la pena seguir.

Incluso cuando lucha “Legend of the Happy Worker”, me encontré algo indulgente. Este tipo de trabajo demasiado sentimental contado con un toque alegre era común en la década de 1990, particularmente en películas deportivas para niños como “Angels in the Outfield” o los “pequeños gigantes” dirigidos por Dunham. Por lo tanto, es algo conmovedor ver una película como esta en la naturaleza en algún lugar, incluso si la película en sí no es tan salvaje como el material promete que será.