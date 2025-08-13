Revisión juntos: Franco y Brie intentan consciente ...

Cuando David Cronenberg escribió La cría al final 1970S, el maestro de terror del cuerpo estaba pasando por una amarga batalla de divorcio y custodia. Es una película profundamente personal llena de rabia que se manifiesta como un entrelazamiento grosero de lo físico y psicológico. Es un horror enormemente influyente en su representación de las relaciones y las ansiedades que conlleva conectarse con otro ser humano. El escritor y director australiano Michael Shanks adopta un enfoque personal y asqueroso del tema de la co-dependencia como Alison Brie y Dave Franco (que son juntos en la vida real) estrella como pareja con problemas importantes.

Tim (Franco) es un músico sin trabajo que parece que no puede tener su gran descanso. También está llorando la reciente muerte de sus padres en las circunstancias de pesadilla. A Millie (Brie) se le ha ofrecido una oportunidad de enseñanza en el país, por lo que se despiden de su vida en la ciudad y se lanzarán. A partir de entonces, son solo los dos. Después de una caminata al bosque, donde pasan una noche en una cueva abandonada, las cosas dan un giro extraño. Una misteriosa sustancia literalmente los une en las piernas y, a pesar de que logran destrozar su piel, una fuerza extraña sigue atrayéndolos entre sí de las maneras más incómodas, violentas y vergonzosas.

Shanks utiliza una combinación de efectos prácticos y visuales para dar vida a los miedos de la pareja, pero también en la creación de un gran organismo que recuerda a Ridley Scott’s ExtranjeroJohn Carpenter’s La cosa y más recientemente Amat Escalante’s El. El cineasta arroja demasiados asentimientos de terror reconocibles en la mezcla, pero desarrolla su propia tradición cuando se trata de los misterios que se desarrollan. El compañero maestro Jamie (Damon Herriman) cita a Platón y habla de almas gemelas con Millie cuando está pasando por un momento difícil con Tim y todo se alimenta perfectamente en el final, incluso si la metáfora se vuelve ligeramente tensa.

Brie y Franco son previsiblemente grandes en sus roles, adoptando completamente el fisicalidad de las actuaciones y la voluntad de ir a lugares inesperados y de aspecto doloroso. Lo que realmente funciona a favor de la película es que no es solo un enojado de ida y vuelta entre los dos; Hay un humor negro brillantemente escrito que se desarrolla en sus interacciones. Ambos actores disfrutan en la comedia con una entrega de línea magníficamente lanzada. Los juguetes de Shanks con el susto de salto y las conversaciones pasivas agresivas de manera hilarante y ofrecen una caída de aguja perfecta con una canción de Spice Girls. Es una pena Juntos no se inclina más en el humor, ya que eso es lo que realmente lo distingue de otro horror del cuerpo inquietante con similares ADN.