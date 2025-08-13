La segunda temporada de “Sausage Party: Foodtopia” es mucho más sabrosa que la primera | TV/transmisión

La comida sensible y mal bocada de la “fiesta de salchicha: Foodtopia” de Prime Video regresa esta semana para una segunda porción de ferocidad animada. La temporada de primer año de 2024 nunca justificó su existencia, ya que deambulaba a través de una trama agotadora y cargada políticamente. Sin embargo, el programa llegó a un cliffhanger intrigante cuando Frank (Seth Rogen) ascendió a la posición del líder totalitario de Foodtopia con su Jack humano (Will Forte) como su ejecutor. Para sorpresa de todos, los showrunners de “Foodtopia” redirigen a Frank y a la pandilla en una segunda temporada sorprendentemente superior, elevando todo a la parte más alta de la nevera.

La segunda temporada comienza con un número musical pegadizo y lleno de bromo sexual que imagina la visión de Frank de Foodtopia que florece como un paraíso bullicioso. Pero rápidamente le recuerda que está lejos de la realidad una vez que se despierta de su pesadilla: Foodtopia se ha vuelto agria desde su adquisición hostil. Frank, que está afligiendo por la muerte de su bun amor a Brenda, usa su dolor para controlar a Jack, y sus amigos Barry (Michael Cera) y Sammy Bagel Jr. (Edward Norton). Los habitantes de Foodtopia deciden que han tenido suficiente de la salchicha hambrienta de poder, y algunos de ellos planean un intento de asesinato. Sammy y Barry sabotan el esquema e intentan negociar una sanción justa: el destierro. A su vez, Frank es exiliado, junto con sus amigos. Sin ningún lugar a donde ir y no muchas sales de baño para que Jack se comunique con ellas, la tripulación está al final de su ingenio. Después de abandonar Jack a lo largo de su viaje, se topan con Newfoodland, una utopía avanzada donde las personas y la comida viven juntas en armonía.

A su llegada, los marginados se celebran por su revolución de la comida inicial e se integran instantáneamente en esta nueva comunidad. Frank se convierte en parte de un consejo de las Naciones Unidas encabezado por una nogal llamada Trish (Jillian Bell); Barry es enviado a unirse a su escuadrón de acción y se enamora de Dijon (Marion Cotillard), una mostaza guerrera; Sammy descubre el cine y se convierte en director. Jack, quien finalmente llega a Newfoodland, se une al programa Human-Jaeger y desarrolla un interés romántico en Jill (Patti Harrison). Pronto, Frank y Barry se enteran de que el consejo usa sus dispositivos humanos como Jaeger para consumir alimentos en otras comunidades como un medio de juegos de poder o “misiones de combustible”, y su idea del paraíso se cuestiona. Cuando Foodtopia es el siguiente en su mapa, deben reunirse para salvar a la ciudad que una vez fue para matarlo.

A diferencia de la alegoría política mal concebida de la primera temporada, la segunda temporada se da cuenta hábilmente de su potencial post-apocalíptico de ciencia ficción, expandiéndose inteligentemente en la construcción mundial de un mundo dominado por los alimentos. En gran parte debido a su entorno tecnológicamente avanzado, los personajes de Foodtopia se han convertido en peces fuera del agua. Para ilustrar aún más esto, la temporada de ocho episodios demuestra cuán devueltos están en comparación con sus homólogos de Newfoodland, ya que Frank es analfabeto y el estilo de Barry de pilotear a los humanos es más primitivo como “Ratatouille” que sus métodos similares a “Pacific Rim”. Cada inconveniente de su predecesor (compensación, caracterización, gags y alcance) mejoró significativamente como resultado de Newfoodland, lo que hace que sea realmente entretenido ver cuántos elementos frescos los escritores y el director de la serie que regresa, Conrad Vernon, sirve, en lugar de solo repetir lo que fue rurado la última vez.

Muchos de los actores de voz, antiguos y nuevos, ofrecen actuaciones sólidas. Aún así, Cera, bien en su “ceraissance” con raves para el trabajo como “El esquema fenicio”, supera el grupo a través de lecturas de línea carismáticas y cómicamente fuertes que producen se ríen cada episodio. Sin embargo, hay un agujero en ausencia de Kristen Wiig. La muerte de Brenda en la primera temporada fue un paso en falso impactante, convirtiendo la “fiesta de salchichas”, por falta de mejores palabras, en una fiesta de salchichas. La temporada intenta rectificar esto al incluir tantos personajes femeninos de apoyo posible. Sin embargo, Dijon y Jill, que funcionan principalmente como intereses amorosos para Barry y Jack, no están tan dimensionales o tienen el mismo peso que Brenda.

Sobre todo, la temporada tiene un sentido del humor seguro que faltaba en su excursión. La moral es el tema que ha planeado este giro, particularmente del concepto de alimentos armado humanos para afirmar el dominio. Extraen una sustancia importante de la premisa desordenada con respecto a los pioneros de la revolución alimentaria que se encuentran con el colonialismo de los alimentos. ¿Qué cambios morales induce en ellos y entre sí cuando están en desacuerdo? Casi olvidarás que estás viendo salchichas hablando. Casi.

Estera completa proyectada para su revisión. La segunda temporada comienza hoy en Prime Video.