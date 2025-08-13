Nadie 2 primeras reseñas: una película de verano perfecta llena de acción

Bob Odenkirk está de vuelta como uno de los héroes de acción más improbables de la historia con Nadie 2y las primeras revisiones de la secuela ahora están en línea. Esta vez, el asesino de John Wick solo está tratando de tomar unas vacaciones con su familia cuando se cruza con un jefe del crimen local. Dirigido por Timo tjahjanto (La noche llega para nosotros), Nadie 2 se llama un seguimiento entretenido que es tan bueno o incluso mejor que el original, principalmente gracias a la actuación de Odenkirk y las piezas de acción de la película.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Nadie 2:

¿Cómo se compara con el original?

Con Nadie 2obtenemos una de esas secuelas raras que se siente como una actualización.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

Nadie 2 [is] Una secuela que eclipsa el entretenimiento pero cínico original.

– William Bibbiani, Thewrap

Como con la mayoría de las secuelas, no es tan bueno como la película original … pero no es una película horrible.

– Allison Rose, FlickDirect

¿Intenta algo nuevo?

La secuela no se aleja lejos de lo que hizo el trabajo original, pero Tjahjanto se rocía en una serie de piezas de set horribles y agradables que mantienen los golpes aterrizando.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

Tjahjanto agrega su propio estilo a esta franquicia mientras abraza la tontería que lo hace sentir muy diferente de tantas películas similares.

– William Bibbiani, Thewrap

Timo Tjahjanto tiende a inclinarse más hacia el género de terror, lo que explica el nivel de gore infundido en esta secuela.

– Allison Rose, FlickDirect

Hay algo refrescante en una película que no pretende ser más profunda de lo que es. Tjahjanto resiste el impulso de inflar la mitología o nos saca una historia de fondo innecesaria de casquillo.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

¿Cómo es la acción?

Tjahjanto orquesta el caos como una sinfonía de acción crujiente, pesada en bolas de fuego, dientes destrozados y fu de armas.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

La habilidad de Tjahjanto en la acción de organización no se opila por la escritura genérica. Encuentra formas creativas de usar entornos al máximo.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

¿El guión importa esta vez?

La trama de Nadie 2 es irrelevante, lo cual es algo bueno porque también está trillado.

– William Bibbiani, Thewrap

La trama existe principalmente para sacar a Hutch de los suburbios y dejarlo en una casa de diversión literal, donde él y sus aliados se dirigen Solo en casa-Tapas de muerte al estilo para una ola infinita de asaltantes anónimos.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

¿Cómo es la actuación de Bob Odenkirk?

Odenkirk sigue siendo el mayor activo de la franquicia. No ha perdido un paso, y cada golpe, patada y mueca aterriza con una arena creíble.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

Su capacidad para vender tanto eficiencia letal como “¿cómo me metí en esto?” La exasperación sigue siendo el arma secreta de la franquicia.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

Es un testimonio de la habilidad de Odenkirk como actor que nos hace comprar esta dualidad de dibujos animados.

– Owen Gleiberman, variedad

¿Tiene algún problema importante?

Nadie 2 No puede sacudir la sensación de que es reciclaje de reciclaje. John WickEl ADN es tan dominante aquí que a veces se siente como la idea de un algoritmo de “más de lo mismo”.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

El drama familiar se siente menos fresco y subdesarrollado.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

¿Es esta la película perfecta para terminar el verano?

Es el equivalente cinematográfico de un hot dog, perfecto para el verano, sabroso en el momento, pero nutricionalmente vacío y salido de su mente tan pronto como termine. Pero mientras disfrutara el sabor mientras duró, el hot dog es una comida perfectamente útil.

– Matt Oakes, Silver Screen Riot

Es una película útil que puede ayudarlo a olvidar sus problemas durante aproximadamente una hora y media.

– Allison Rose, FlickDirect

Vamos a querer un Nadie 3?

Mientras el elenco permanezca esto comprometido y los escritores no pierdan la noción de ese conflicto interno, esta gran secuela podría tener muchas grandes secuelas propias.

– William Bibbiani, Thewrap

Para mí, Nadie 2 Cierra el capítulo sobre querer más de la familia Mansell, aunque no diría que no a Tjahjanto trayendo su toque a una secuela para El apicultor en cambio.

– Giovanni Lago, siguiente mejor foto

Nadie 2 Abre los cines el 15 de agosto de 2025.

