El miércoles eligió nuevas amistades, arcos de personajes y más

El miércoles Ha regresó a la escena del crimen. El siguiente capítulo de la popular serie, protagonizada por Jenna Ortega, ha caído en Netflix, y el elenco de la temporada 2 está compartiendo todos los detalles con la corresponsal de RT, Perri Nemiroff. Echa un vistazo a la entrevista completa anterior y asegúrate de sintonizar el 3 de septiembre para atrapar los próximos cuatro episodios.

Perri Nemiroff Para los tomates Rotten: ¿Qué puede ganar el miércoles al escuchar a su madre? Pero luego, por otro lado, ¿de qué manera puedes burlarte de ese miércoles tendrá que tallar su propio camino?

Jenna Ortega: Creo que es increíblemente importante que cualquier persona joven caiga un poco de lado. Creo que es bueno para ti. Tienes que cometer esos errores y para ti. Creo que eso es muy importante. Pero también creo que, hasta cierto punto, hay algunas lecciones en la vida que solo pueden tener la edad y que la sabiduría es necesaria. Creo que a veces la terquedad del miércoles es uno de los rasgos más admirables sobre ella, pero también uno de los más frustrantes. Y creo que se está interponiendo en el camino de su propio misterio y solución porque es demasiado orgullosa.

Miércoles: la temporada 2 ahora está transmitiendo en Netflix.

¡Encuentra algo fresco! Descubra qué ver, leer reseñas, dejar calificaciones y construir listas de vigilancia. Descargue la aplicación Rotten Tomatoes.