El día en que las películas de James Bond murieron | Fantasmas lejanas

Se puede hacer un caso que el anuncio reciente de Amazon ganando control creativo de la serie James Bond de los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, sus cuidadores de los últimos treinta años, deberían ser una buena noticia. Después de todo, no ha habido una nueva película desde que “No Time to Die” se inauguró en 2021, y solo ha habido dos en los últimos diez años. Esta es una serie que una vez arrojó una nueva entrada tras otra cada dos años como un reloj, incluidos algunos de los mejores. A veces, se siente como si el signo habitual de “James Bond regresará” que aparece al final de cada película debería haber sido sustituido con algo más preciso como “James Bond regresará … más probable que no … tal vez”.

En retrospectiva, no parece una coincidencia que en “No Time to Die” los cineastas eliminaran no solo con dos de los personajes más memorables y más largos de la serie (Felix Leiter y Blofeld) sino también con 007 mismo, incluso cuando el MacGuffin a su vez proporcionó más alternativas para concluir la trama que en la mayoría de los demás ingresos en la historia de la serie. Mirando hacia atrás, Q, M y Moneypenny fueron más que un poco afortunados de superar esa película. Y, sin embargo, teniendo en cuenta cuánto tiempo y duro los productores habían luchado por asegurar los derechos exclusivos del personaje, así como los nombres Blofeld y Spectre, el anuncio aún fue un shock.

Al final del día, los únicos criterios para decidir si este cambio de dirección debe verse como una buena noticia sería identificar qué ha distinguido exactamente la serie de bonos y qué tan probable es que siga siendo la misma manera con este cambio de dirección. Seguramente ha habido una serie aún más exitosa financiera que 007, como la saga “Star Wars”, pero la longevidad y los estándares de calidad constantes de las películas de Bond a través de veinticinco características y más de sesenta años sigue sin igual. No creo que necesariamente haya venido del personaje de Ian Fleming o sus muchas cualidades. En cambio, proviene de los cuidadores de la serie que adquieren el producto más raro y valioso en cualquier ocupación: un comercio personal, un conocimiento sobre un tema muy específico y la forma en que hicieron sus películas fue el equivalente cinematográfico de hacer algo a mano. Llevaron a ver las películas de Bond como algo propio, lo cual fue evidente durante la filmación de “Spectre”, en la que la productora Barbara Brócoli trataba personalmente con cada departamento de producción (dirección, efectos especiales, relaciones públicas). Estos productores fueron el equivalente del personaje de Christian Bale en “Ford v. Ferrari”, que simplemente había llegado a saber más sobre los automóviles que la mayoría de cualquiera que cualquiera sea viva e hizo que toda la compañía Ford “Yes Men Men” pareciera ni idea.

Esto no quiere decir que Broccoli y Wilson no cometieran su parte de errores durante su mandato. Solo recuerde la ola CGI digital de “Die Otro Day” (seguramente el momento más insoportable en la historia de la serie). También estaba el guión de “Quantum of Solace” que se filmó mucho antes de terminar debido a la amenaza de la huelga de un escritor, lo que resultó en una película casi imperdible en la serie. ¿Y qué tal la cinematografía amarilla y gris de Hoyte Van Hoytema de “Spectre” que aplanó la sensación de esa película sin ninguna buena razón?

Más importante aún, parece que estaban empezando a pensar demasiado en su personaje. Desde el éxito de “Skyfall”, que desempaquetó las raíces de Bond (“los huérfanos hacen los mejores reclutas”), hicieron todo lo posible para proporcionar una gran sorpresa con cada película hasta el punto de que invacidamente terminaron imitando la sátira de Austin Powers de su propia serie sugiriendo que Bond y los villanos Blofeld eran hermanos. Más recientemente, fueron aún más lejos y decidieron “saltar al tiburón” proporcionando vínculo con una hija.

Cualesquiera que sean sus errores, nadie puede decir que el brócoli, Wilson y sus predecesores no sabían su tema. Solo considere lo difícil que es lanzar la parte principal y cómo pudieron elegir seis enlaces diferentes que en diferentes niveles eran más que aceptables. Cualquiera puede interpretar a Bruce Wayne o Clark Kent, pero solo los actores más raros pueden interpretar a James Bond de manera convincente. Más importante aún, fue en gran parte debido a algunas decisiones aparentemente cuestionables que tomaron a lo largo de los años que la serie duró tanto tiempo. A pesar de todo su éxito financiero, en su mayoría evitaron la tentación de elegir ir más grande per se, de lo contrario, la serie se habría vuelto irrelevante hace mucho tiempo.

Piense, por ejemplo, cómo, después de completar algunas de sus entradas más grandes y exitosas como “Moonraker” y “Die Otro Day”, se dieron cuenta de que habían pasado por alto y procedieron a traer series de vuelta a la Tierra con la siguiente característica, ignorando lo que el público parecía querer en ese momento. Además, no tenía sentido dejar ir al actor después de la última entrada de Pierce Brosnan. Había hecho un vínculo más que adecuado, todas sus películas de Bond fueron extremadamente exitosas y todavía era relativamente joven. Agregue a esto el hecho de que la mayoría de todos los que originalmente parecían odiar la idea de que Daniel Craig se hiciera cargo del papel. Era difícil no creer que no cometieran un gran error, sin embargo, el resultado final fue una de las verdaderas entradas irremplazables en la serie (“Casino Royale”).

Es difícil decir por qué Broccoli y Wilson finalmente decidieron renunciar. Deben haber tenido sus razones, pero también deben haberse preguntado si podrían seguir proporcionando algo original. ¿Cuántas persecuciones más dignas a través de la tierra, el agua, la nieve y el aire podrían encontrar? Si hay otra serie similar que ha mantenido sus estándares en un período de tiempo muy extendido (si aún no a través de un número comparable de entradas) que probablemente serían las películas de “misión: imposible”, pero tan consistentemente excelentes como han sido, también han llegado a un punto en el que la mayoría de sus secuencias de acción se han basado en algo ya se han hecho en el pasado, incluso si se ha hecho con una tecnología más reciente y reciente.

No hay garantía de que Amazon tenga éxito o falle. Desafortunadamente, hay un precedente más que suficiente de que las corporaciones se hagan cargo de una seria de cine querida, y su objetivo principal es maximizar el retorno de la inversión, su visión no se extiende más que un cierto año fiscal. Seguramente contratarán a las mejores personas disponibles y producirán una película y spin-off tras otra, con la presunción de que iluminar en una botella es algo que el dinero comprará. Esto es exactamente lo que sucedió con una serie “Star Wars” que, en los siete años después de ser adquirido por Disney, lanzó más proyectos que George Lucas en los primeros treinta y cinco. Lo mismo se aplica a los remakes de acción en vivo de Disney de sus clásicos animados, que realmente merecen un estudio de caso propio. Excepto por unas pocas excepciones notables, invariablemente se han sentido repetitivos, poco originales e innecesarios, que carecen de un alma cinematográfica, si tal cosa existe.

Por su parte, la serie James Bond nunca se sintió cansada bajo la vigilancia de las dos generaciones de productores, incluso ante una competencia creciente como las películas de Bourne que algunos predijeron que se harían cargo, pero se quedó sin gasolina después de solo unas pocas entradas. Lo mismo sucedió cuando “Lethal Weapon 2” superó mucho a “License to Kill” cara a cara en el verano de 1989, pero estas características de Richard Donner tampoco duraron mucho. Incluso la magia de las películas de Indiana Jones que tomó al medio por asalto a principios de los años 80 no quedó por más de dos o tres entradas.

Cuando se trata de los lazos, no solo pudieron mantener sus estándares una década después de la década, sino que también alcanzaron algunos de sus máximos más altos en un par de sus entradas de veintitantos años (“Casino Royale” y “Skyfall”). Es difícil saber qué podemos esperar del 007 de Amazon en el futuro, pero si hay una cosa que parece segura, es que lo que venga será completamente diferente. Sus fabricantes seguramente tendrán todos los recursos necesarios para tener éxito. Aún así, con la reciente historia de las corporaciones que se hacen cargo de la querida serie de películas, sospecho que las películas de James Bond han recibido una fecha de vencimiento, incluso si aún no se desconoce.