Los académicos de pantalla se reúnen en Chicago a pesar de los guerreros culturales universidades de desglose | Características

Presentando investigaciones interdisciplinarias y compartir preocupaciones sobre su disciplina, los miembros de la Sociedad de Estudios de Cine y Medios se reunieron en Chicago del 3 al 6 de abril de 2025.

Esta conferencia internacional anual siempre se intriga con su POV imaginativo sobre el cine y el fenómeno cinematográfico en la cultura mundial. Los sujetos incluyeron cámaras de cuerpo COP, podcasts, chistes generados por IA y caras falsas generadas por IA para anonimizar a los entrevistados en los documentales, y la historia del mito de que las salas de cine una vez prohibieron las palomitas de maíz porque el ruidoso masticación distraería al público de leer intertítulos y diálogos auditivos.

La membresía de la organización sin fines de lucro cuenta con 3,148 de 39 países. Destacado en la lista de 1.688 presentadores fueron académicos de origen local de la Universidad de Chicago y la Universidad del Noroeste. Un panel muy gratificante que vale la pena fue ver a Saic: The School of the Art Institute of Chicago e Historia de películas/ videos experimentales. Subrayendo el enfoque global, conté “Hollywood” en solo 25 títulos de presentaciones. Las obras experimentales y de vanguardia estaban bien representadas.

Un taller oportuno fue sobre la “integración e implementación de Deai: abordar la colaboración en proyectos de archivo audiovisuales”. Dos mesas redondas consecutivas el sábado fueron “pedagogía politizada” y “organizaciones académicas durante tiempos cada vez más precarios”. ¡Algunos de los registrantes se saltaron el segundo para asistir a las manos! Rally y marchar para levantarse y luchar contra Trump/Musk Attacks Protest. Las señales allí incluían “Capitán América me enseñó a luchar contra los fascistas” y “¡Toma tus pata de apestosa de nuestro país, maldito simio sucio!”

El día después de que cerrara la conferencia, albergada en el hotel de Fairmont y Swissotel, el Washington Post reportado: “Según una coalición, se estima que más de 1,200 subvenciones que apoyan los programas de cultura e historia en todo el país fueron reducidos por la dotación nacional de las humanidades. [National Humanities Alliance] que aboga por la agencia atacada la semana pasada en los esfuerzos de la administración Trump para revisar el gobierno federal y remodelar la cultura estadounidense “.

Una fuente que preferiría recibir un correo electrónico sin nombre: “En este momento, dada lo precarias que se sienten las cosas en toda la academia y el mundo sin fines de lucro, preferiría ser anonimizado … ¡tan triste de estar tan guardado en estos días!” Un presentador, me dijeron, suplicó a los asistentes que no tomen fotos de teléfono inteligente de una diapositiva que, si se publica, podría poner en peligro su trabajo.

Cuando cubrimos la Conferencia SCMS en 2017, a raíz de las prohibiciones de viaje de Trump, la última línea decía: “El próximo año en Toronto, apuesto a que más de los 3025 miembros de SCMS de 46 países teorizarán sobre Trump sus tweets y su observación de televisión, con problemas de pasaporte para los académicos de los Estados Unidos”.

Los miembros de SCMS han interpretado a Trump a través de la teoría de los medios desde el principio.

En 2017 había documentos titulados “American Idol: reality shows y candidato Trump” y “blancura precaria en el tiempo de Trump: irreal, antiheroinas y enfermedades mentales”.

El año siguiente en las sesiones de Toronto 2018 proliferó: “Llegando a conocer el momento actual”, “superó a los medios de comunicación en la era de Trump”, “Media y crisis política estadounidense”, “El género, el afecto y la agencia de los medios de comunicación estadounidenses de Trump en la cultura de los medios estadounidenses”, “resistencia anti-trompa en las culturas de los medios feminizadas”. Un profesor de Dublín discursó sobre “Ivanka Trump y el nuevo feminismo plutocrático (posterior)”.

En Seattle, en 2019, los documentos incluyeron “Trumpismo y la retórica de la patología de los medios”, “F para noticias falsas: Orson Welles, Donald Trump y los poderes de los falsos” y “Vigilantes de Twitter: el cuidado y la alimentación de MSNBC en la era de Trump”.

En Denver en 2020 había paneles en “culturas de medios en la era de Trump”, “cine negro en la era de Trump” y “poderes de las falsas alegorías de los medios de la edad de Trump”.

Documentos variados cubiertos “El buen lugar: Imaginar el ‘imaginario moral’ de la televisión estadounidense en la era de Trump “y” ABC’s Negruzco y la política cultural de la comedia de situación de la red en la era de Trump “,” (ex) ídolos adolescentes para Trump: la celebridad grotesca de los ídolos de la comedia de los 80 “y” exorcizando los demonios de los hombres: películas de posesión y extremismo de Obama a Trump “.

De vuelta en Denver, en 2023, el programa SCMS tenía solo un artículo: “La broma que fue elegida: el espectáculo mediado de Donald Trump en la cultura de la pantalla de 1980 y 1990”. Y en la conferencia de 2024 de Boston, solo una presentación citó a Trump: “Mediando la crisis nacional: representaciones de noticias por cable de la post-presidencia de Trump”.

Este año también solo hubo una: una charla excepcional de Kathleen McHugh de la Universidad de California, Los Ángeles, titulada “De DW Griffith a Donald Trump: las escenas histéricas que los hombres hacen con la ira de las mujeres”, inspirada por la presentación de Karen Cooper de las actuaciones en línea de Trump registradas en las conferencias de la prensa, los debates, las mochilas, etc. Mchugh vinculada una escena con la escena con la escena con la escena con la escena de la biracial de la prensa “. a Ataque de Trump 2020 En la senadora Kamala Harris: “Una especie de loca, la llamo, porque estaba muy enojada y ese odio con el juez Kavanaugh”.

Si el propio Trump se analiza menos en esta conferencia, el impacto de sus políticas de viaje es aún más preocupante para los académicos de pantalla en 2025 que en 2017. Un representante de SCMS enviado por correo electrónico: “Sabemos que la incertidumbre en torno a la inmigración de los Estados Unidos y las políticas fronterizas continúan creando ansiedad real, los asistentes a los que los asisten a los asistentes internacionales son graves.

“Somos conscientes de que algunos miembros de los países que se enfrentan actualmente a las tensas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos decidieron no asistir a la conferencia de este año como una cuestión de principios”.

“[O]Los miembros de UR ya se han visto significativamente afectados por una variedad de problemas apremiantes, desde desafíos continuos en la educación superior, hasta cambios en la financiación de museos y bibliotecas, hasta la incertidumbre sobre las subvenciones y cambios de NEH dentro del Departamento de Educación. Estos desarrollos no son abstractos; Afectan directamente las estructuras de enseñanza, investigación y apoyo institucional en las que nuestros miembros confían “.

SCMS emite declaraciones en ocasiones, típicamente co-firmar con organizaciones nacionales como el Consejo Americano de Sociedades Logradas. El primer día de la conferencia de este año, el grupo al corriente Una declaración conjunta sobre los recortes a la dotación nacional de las humanidades que instaron: “El pensamiento crítico, la memoria cultural y la sabiduría fomentada por las humanidades siguen siendo cruciales para una democracia vibrante”. Hace dos años, se opuso al esfuerzo para socavar la libertad académica en el proyecto de ley 999 de la Cámara de Representantes de Florida. “La libertad académica significa libertad de pensamiento, no la producción de historias ordenadas por el estado editada para adaptarse a la agenda de una parte en las guerras culturales actuales”, argumentó los profesores.

Las subvenciones de NEH son críticas para los profesores y estudiantes de posgrado en todas las humanidades, no solo para los estudios de cine y medios. En su guerra unilateral contra la cultura, los Aparatchiks de Trump apuntan a temas políticamente incorrectos de manera dispersa.

La presidenta de SCMS, Victoria E. Johnson, de la Universidad de Estudios de Cine y Medios de Medios de California, Irvine, señaló en una entrevista telefónica que, “Este año, una de las áreas que realmente vemos que se desarrolla dentro de la organización y en todo el campo es un enfoque en los estudios de discapacidad. Por lo tanto, diría que eso es una tendencia emergente realmente fuerte dentro de la beca. Una charla que me perdí fue “¿El yoga medios? La reimaginación tecnocrática del yoga nacional”.

El Proyecto 2025 en sí, mucho antes de la segunda inauguración de Trump, amenazó con fondos incluso indirectamente para viajar a conferencias académicas. En teoría, esa política podría afectar la asistencia a la próxima reunión de SCMS.

“Regresaremos a Chicago el próximo año”, afirma la oficina de SCMS. “Esa decisión se remonta a nuestras negociaciones de cancelación de la conferencia en el sitio de la era Covid, los aceptaciones que hicimos durante un período de tremenda incertidumbre para ayudar a proteger la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad”.

La sociedad estadounidense y esta sociedad organizacional enfrentan un nuevo período de tremenda incertidumbre. Sin duda, las nuevas imágenes en movimiento en nuestras pantallas proporcionarán a los miembros de SCMS cosas nuevas para discutir.