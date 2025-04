El “queso gubernamental” de Apple TV es casi genial | TV/transmisión

El nuevo drama de comedia de Apple TV “Gobierno Cheese” cuenta con un elenco talentoso. La historia es ingeniosa, llena de referencias religiosas y comentarios sobre la cultura de los años sesenta. La banda sonora de Sprightly presenta alma bien elegida, Krautrock y Pop. ¿Por qué, entonces, esta serie no se encuentra entre las mejores cosas para emitir en la televisión este año?

El problema no es el actor principal (y el productor ejecutivo) David Oyelowo. Como inventor, padre, esposo, ex avance de cheque y ex convicto de Hampton Chambers, ancla el procedimiento con un optimismo hinchable y casi evangélico. Después de haber encontrado a Dios en prisión, Hampton está decidido a caminar por un camino justo a su regreso a su familia en Chatsworth, California, armado con su invención ensamblada por el trabajo en prisión: un simulacro de auto-asalto que revolucionará el mecanizado. Que un pequeño disturbio de la prisión cause un hipo en su plan de salvación económica y emocional no lo detiene; Tiene que ir a donde va.

Para su sorpresa desenfrenada, el regreso a Hampton a casa se encuentra con una indiferencia genial, que bordea la antipatía. Después de abrir la puerta a su esposo, Astoria (una ganadora Simone Missick) le niega un abrazo y rápidamente se vierte una bebida. De sus dos hijos, solo Einstein (Evan Ellison, hilarante) parece contento de verlo, aunque eso puede tener más que ver con su personalidad general de cabeza en las nubes, incluida la ignoración de becas completas a Harvard y MIT a favor de construir un grupo de patio trasero y unirse a un equipo de salto con pértiga en Oregon; Harrison (Jahi di’allo Winston) está visiblemente enojado, resentido tanto del abandono de su padre como de su extraño buen ánimo. En rápida sucesión, Hampton, que se dio cuenta de que el perdón familiar será difícil de conseguir, votos de preparar la cena todas las noches, ganarse la vida y mantenerse en la recta y estrecha.

Las complicaciones de estos objetivos se introducen en rápida sucesión: su amigo Juvie Boosie (escalador de escena Bokeem Woodbine) le informa que la liberación oportuna de Hampton de la prisión se debió a las cuerdas tiradas por los hermanos Prevost, una pandilla de los quebequía de siete hermanos criminales. El hermano menor Jean-Guy (Louis Cancelmi, haciendo mucho con muy poco) tiene diseños en el ejercicio y la lealtad de Hampton. Además de la amenaza existencial que representan los canadienses franceses, también exigen una remuneración financiera, lo que significa que Hampton tendrá que reanudar algunas actividades criminales ligeras. Ese camino recto y estrecho está empezando a parecer más sinuoso de lo que esperaba.

En este camino hay extraños extraños, entregando mensajes que pueden o no ser de un poder superior. Mientras persigue a su esposa y su nuevo novio Ronald, Hampton se encuentra con Edith (Sunita Mani), cuya mano está atrapada dentro de una ventilación. Su conversación es profunda, pero amigable, pero parece saber demasiado sobre él y su situación. Un hombre sin nombre advierte a Hampton que no tome lo que no es suyo.

Los estilos visuales y filosóficos del “queso gubernamental” están fuertemente influenciados por los hermanos Coen. Si la serie se redujera, podría pasar como una nueva versión de “un hombre serio”, completo con parábolas y presagios religiosos empapados en la comedia negra. Otros episodios que se centran en los personajes de apoyo se ven directamente del libro de jugadas de Wes Anderson, incluida una voz en off grave, movimiento de la cámara con látigo y el uso de la fuente Futura para el texto en pantalla.

También hay mucha textura en el diseño de producción de Warren Alan Young. Cada escenario, como la casa de las cámaras y la oficina donde Astoria trabaja como aspirante a asociado de diseño de interiores, posee una paleta de colores vibrante, muebles modernos de mediados de siglo. Y estoy agradecido por la priorización de la serie de la interioridad de personajes como Astoria, que una vez estuvo lleno de esperanza, pero ahora solo está viendo a otras personas vivir la vida que alguna vez imaginó para sí misma, mientras que varios electrodomésticos en su hogar, sin mencionar sus sueños, literalmente están cayendo en pedazos. El diseño de vestuario de Nancy Steiner también ayuda a contar su historia; En flashbacks, Astoria llevaba vestidos rojos brillantes, emocionados por la promesa de su nueva casa familiar en Chatsworth, mientras que Hampton se vistía con seguros de azul. En el presente, la eop

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué una serie con tantos ingredientes excelentes no da como resultado un plato delicioso? El “queso gubernamental” de ninguna manera es la exhibición de la mediocridad de alto presupuesto que hemos visto de otros proyectos de Apple de alto perfil. Hay mucho al respecto que me encantó y disfruté, pero sufre del mismo problema que muchos otros programas de televisión de prestigio: si esta fuera una película de dos horas, podría ser brillante. Arrastrar una comedia surrealista de alto concepto a 10 episodios no puede evitar opilar su impacto. Hay tantas placas giratorias en la trama que algunos simplemente tienen que derribarse, y para cuando la escena final roda, lo que se sintió como un absurdo confiado de una familia negra en la década de 1960, Estados Unidos se siente vacío, desinflado. Dada la obsesión de Hollywood de hacer películas de $ 200 millones, ni siquiera puedo culpar a los pies de los cocreadores Paul Hunter y Ayesha Carr. Es una lástima que el modelo con el que hemos llegado es “bueno, si suficientes personas lo ven, tal vez puedan darle la vuelta en la segunda temporada”.

Serie completa proyectada para su revisión. Se estrena en Apple TV el 16 de abril.