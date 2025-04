Taquilla de fin de semana: Minecraft domina de nuevo

Los teatros fueron bombardeados con nuevos lanzamientos esta semana, tanto que ocupan la mitad de las listas de esta semana. Aunque todos ellos combinados no pudieron igualar lo que hizo el ganador de la semana pasada en su segundo fin de semana, los números en general no son malos para ellos. Las líneas de concesión están ocupadas nuevamente, y existe una buena posibilidad de que una sola película mejore todo el recorrido de taquilla del mes de abril de 2024. Eso va a derribar algunas narraciones sobre la muerte de los cines.

Rey de la cosecha: Minecraft Domina de nuevo

https://www.youtube.com/watch?v=6b515wakjl8

Más rápido de lo que puedes “Jockey de pollo Una película de Minecraft se ha convertido en la película más grande del año. Solo tardó siete días en el mejor Capitán América: Brave New World Para ese título, cruzar $ 200 millones, que CAP aún no ha logrado, en $ 199.91 millones. Moana 2 fue el último en alcanzar rápidamente ese total en solo cinco días, y con otros $ 80.6 millones este fin de semana (solo 50.5% de descuento la semana pasada), Minecraft cuesta hasta casi $ 281 millones y en camino para un número aún mayor. La película de Super Mario Bros. Tuvo un poco más con $ 283.4 millones después de un fin de semana de $ 92.3 millones en el segundo fin de semana. Entonces Minecraft Puede estar cayendo un poco fuera del ritmo de mega-hit, pero todavía está listo para el estado de mega hito.

Para refrescar su memoria, La película de Super Mario Bros. También fue un lanzamiento de abril que recaudó más de $ 574 millones nacionales. Entonces, en este momento, no solo estamos considerando una carrera de más de $ 400 millones, sino un tiro para alcanzar más de medio mil millones nacionales. Todavía estamos hablando del día 17 más del segundo fin de semana de todos los tiempos. Entre las 20 películas para recaudar más de $ 75 millones en sus salidas de segundo año, solo tres no alcanzaron $ 500 millones. Ellos eran Congelado IIel año pasado Malvadoy Avengers: Age of Ultron. Minecraft‘S $ 80.6 millones está por debajo de los segundos fines de semana de Congelado II y Malvadoentonces las probabilidades son que este está en el rango de $ 460-470 millones. A nivel mundial, la película ya está en $ 550 millones, no está mal para el cineasta que nos dio Dinamita Napoleón Fuera de Sundance hace 21 años.

Cuentos del Top 10: El rey de los reyes y El aficionado Liderar cinco nuevos lanzamientos

https://www.youtube.com/watch?v=hdhet3evrac

Las familias tenían una segunda opción este fin de semana, y se les dio los números para El rey de los reyesmuchos lo tomaron. La historia animada de Charles Dickens que contaba la historia de Jesucristo para su hijo ganó $ 19 millones durante el fin de semana. Fuerte preventa sugirió que esto iba a salir en la cima entre los novatos este fin de semana, y Angel Studios nuevamente está empleando la estrategia “Pay It Forward”. Lo están haciendo al tener hijos durante los créditos finales sobre la película y alentar a todos a sacar sus teléfonos y hacer clic en ese código QR en la pantalla después. El rey de los reyes‘El transporte en tres días es casi más que cualquiera de los lanzamientos del estudio realizados en su totalidad doméstica desde su gran pay it it-forward Smash Sonido de la libertad En el verano de 2023. Lanzamiento de diciembre pasado de Granja Terminó su carrera con $ 20.8 millones. El rey de los reyes superará eso esta semana.

Entre la nueva tarifa para adultos esta semana, James Hawes ‘ El aficionado Con Rami Malek salió mejor en tercer lugar con $ 15 millones. The Thriller es una nueva versión de la película de 1981 con John Savage, una adaptación del libro de Robert Littell. Desde el cambio de marca de Fox en los estudios del siglo XX bajo el techo de Disney, solo han lanzado cuatro películas para recaudar más de $ 50 millones (Avatar: The Way of Water, Free Guy, Alien: Romulusy La llamada de la naturaleza). El aficionadoLa apertura está más en línea con los inicios para su Un inquietante en Venecia y El creadorque terminó entre $ 40-43 millones. Hizo otros $ 17.2 millones a nivel internacional. Un inicio global de $ 32.2 millones no está cerca de una película que cuesta $ 60 millones.

https://www.youtube.com/watch?v=rt271muez08

Costar un tercio de esa película es Alex Garland y Ray Mendoza’s Guerra. La producción de $ 20 millones basada en la experiencia de Mendoza durante un tiroteo de la Guerra de Irak se abrió a $ 8.3 millones. Este es el cuarto lanzamiento de estudio consecutivo para abrir con menos de $ 10 millones. Hereje fue el último, terminando con $ 27.9 millones (un 2,58 múltiples sobre su apertura) y Garland’s Guerra civil Tuvo un múltiplo similar de 2.68 sobre su inicio de $ 25.5 millones en abril pasado. Guerra es el nuevo lanzamiento amplio de la semana mejor revisado y uno de los más altos de 2025 hasta la fecha.

Desde Nadar nocturno y el No hablar mal Remake el año pasado, Blumhouse Productions había Lobo Resulta ser uno de sus trapos más grandes en enero. La mujer en el patio Ha hecho bien por su presupuesto y es de hasta más de $ 20 millones después de ganar $ 2.1 millones este fin de semana. Algunos dólares internacionales ayudarían a obtener ganancias. Su último, Gotadel director Christopher Landon, se abrió a $ 7.5 millones, lo que nuevamente no es malo por su minúsculo presupuesto de $ 11 millones y también tiene un disparo decente para obtener ganancias. Certificado de nuevo con los críticos, es una de sus películas mejor revisadas desde que M3gan Salió en enero de 2023. Su secuela llega a los cines el 27 de junio.

https://www.youtube.com/watch?v=khghifcuvwss

Mientras las familias estaban ocupadas yendo a ver El rey de los reyesno tantos tuvieron tiempo para El elegido: Última cena parte 3. Tal vez ya sabían el final, pero durante dos semanas consecutivas han vertido más de $ 29 millones en las visualizaciones de la pantalla grande del programa de televisión. Parte 1 Abrió a $ 11.8 millones y ha ganado $ 19.2 millones. Parte 2 Comenzó con $ 6.9 millones y ha ganado $ 10.9 millones. Parte 3 Este fin de semana abrió a $ 5.8 millones, uniendo este esfuerzo de varias partes en más de $ 35 millones.

Jason Statham y David Ayer’s Un hombre trabajador Regresó un poco al séptimo lugar con solo $ 3.06 millones, lo que elevó su total a $ 33.5 millones. Ahora parece que no coincidirá con su presupuesto de $ 40 millones, aunque aún podría ver un total de nueve dígitos de su carrera teatral global. Internacional está ayudando con otros $ 41 millones por su cuenta, lo que eleva su total a más de $ 75 millones. Se va a acercar, incluso si no es Apicultor.

https://www.youtube.com/watch?v=_K28VW1GA_A

Por supuesto, eso nos lleva a la manzana de veneno de taquilla del año en Disney’s Blanco como la nieve. En su cuarta semana, ha caído al octavo lugar con solo $ 2.8 millones. La película no solo no va a alcanzar los $ 100 millones, sino que es probable que ni siquiera alcance los $ 90 millones nacionales. $ 81.9 millones es su total ahora, y a nivel mundial solo es de $ 181 millones. La única película hasta la fecha para costar más de $ 210 millones y ni siquiera los $ 200 millones en todo el mundo fue el año pasado. Uno rojo de Amazon/MGM. Ganó $ 185 millones a nivel mundial y costó $ 250 millones. Ambos Las maravillas y Blanco como la nieve Según se informa, cuesta hasta $ 270 millones e incluso Las maravillas llegó a $ 205 millones.

Más allá de los 10 mejores: El amigo y Muerte de un unicornio liderar el resto

https://www.youtube.com/watch?v=ppgldi-f9m

El amigo Con Naomi Watts y Bill Murray ganaron $ 621,000 en 1,008 teatros para llevar su total a $ 3.1 millones. A24 Muerte de un unicornio cayó un 81% a $ 525,000 con un total de $ 12.4 millones. El lanzamiento de la semana pasada se lanzó de Infierno de un verano Por Neon se movió hacia abajo, bajando el 75% a solo $ 448,000. Ha ganado $ 2.9 millones hasta la fecha. Enfoque, mientras tanto, expandido La balada de la isla de Wallis en 253 teatros, y ganó $ 400,000 por un total de solo $ 737,000. Michael Angarano’s Sacramento Aprovechándose, Michael Cera y Kristen Stewart ganaron $ 314,000 en 241 teatros.

En la vid: Pecadores, Chapoteoy mas

https://www.youtube.com/watch?v=o8jfqbzdnqw

Aunque Warner Bros. ha superado lentamente la película para seleccionar Press en las costas hasta ahora, Ryan Coogler’s Pecadores Con Michael B. Jordan es la película más esperada de la semana. ¿Se calcularon mal cambiando la fecha de lanzamiento con Mickey 17 y ponerlo en el camino de Una película de Minecraft? Diferentes audiencias, pero el estudio aún debería ver un golpe de 1-2 en las listas la próxima semana. Briarcliff intentará atraer a algunos audiencias con la comedia animada de baloncesto Chapoteo. También se abre la nueva versión de Andrew Ahn de Ang Lee’s El banquete de bodaque fue bien revisado de Sundance. En el lanzamiento limitado también será un par de favoritos del festival, incluida la fantasía infantil, Isaiah Saxon’s La leyenda de Ochi de A24, y el cuento alternativo de Cenicienta de Emilie Blichfeldt La fea hermanastra de IFC. Finalmente, la lanzamiento de Sideshow abrirá David Cronenberg’s Las cubiertas.

Lista completa de resultados de taquilla: 11-13 de abril de 2025

