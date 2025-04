El “Sherlock & Hija” del CW parece estar hecho para nadie

By





Hemos visto muchas variaciones de Sherlock Holmes. Las historias de Sir Arthur Conan Doyle debutaron en 1887, y parece que cada pocos años, obtenemos una nueva versión del maestro lógico. El CW lo está probando con “Sherlock & Hija”, con James Duff sirviendo como Showrunner y Brendan Foley como escritor-creador.

Protagonizada por David Thewlis como Holmes y Blu Hunt como la hija titular, Amelia Rojas, esta producción lo juega principalmente. Estamos en la década de 1880 en Londres con los disfraces, las clases sociales y la arquitectura que lo acompañan. Esta serie también presenta a los personajes que los fanáticos de Sherlock conocen y les gusta, incluido el profesor James Moriarty (Dogray Scott, realmente lo consigue).

Pero con un terreno tan bien pisado, un show de Sherlock necesita una razón fuerte para existir, y este no. Aparentemente, lo que lo hace diferente es la adición de la hija. Hunt hace un buen trabajo al traer profundidad y luz a su personaje. Pero se ve obstaculizada por la escritura que no se molesta en expandir a Amelia más allá de la misma heroína valiente que Disney nos ha estado dando durante décadas, e incluso ya lo hemos visto en el universo de Sherlock, gracias a “Enola Holmes” de Netflix. En la escena introductoria de Amelia, se enamora de una artimaña obvia, pero luego lucha contra un asaltante (más grande y masculino). Hemos visto a esta chica antes, innumerables veces, y “Sherlock & Hija” no tiene mucho que decir sobre ella.

Sherlock e hija – “El desafío” – Número de imagen: SAD101A_0106R – En la foto (LR): David thewlis como Sherlock Holmes y Blu Hunt como Amelia – Foto: Fionn McCann/Starlings Entertainment – © 2025 Starlings Entertainment. Reservados todos los derechos.

Le dan a Amelia una historia de fondo indígena, y me alegra que hayan elegido a un actor nativo para el papel con Hunt. En la pantalla, vemos a la madre de Amelia, Lucia (Savonna Spracklin), discutiendo su linaje mixto con su hija en una escena memorable. Pero Amelia no parece tener prácticas culturales indígenas. Ella creció aislada, solo con su madre, y no tiene comunidad. Si alguna vez hablan un idioma además del inglés, nunca escuchamos sobre él. Y aprender a disparar una pistola y reverenciar Sherlock Holmes es lo más genéricamente estadounidense posible, y son todo lo que sabemos sobre Amelia.

La elección de resaltar la indigeneidad de Amelia pero no explorarla indica el problema de la serie en su conjunto. Utiliza un enfoque intermedio en un intento aparente de complacer a todos, aquellos que dicen que les importa la diversidad y aquellos que no quieren pensar en ello. En cambio, termina complaciendo a nadie (incluido yo).

Lo mismo ocurre con la forma en que el espectáculo trata a Sherlock Lore. En lugar de funcionar como una introducción al residente más famoso de Baker Street, “Sherlock & Hija” supone que ya conocemos y nos preocupamos por personajes como el Dr. Watson y la Sra. Hudson, de quienes escuchamos en esta edición pero no vemos (al menos no en los cuatro episodios dados a los críticos para revisar).

El destino de Watson tiene las apuestas de la temporada, pero sin verlo, es difícil importarle, incluso si usted, como yo, alberga sentimientos cariñosos por sus otras iteraciones, como Martin Freeman en la versión de Benedict Cumberbatch de la BBC, modernizada y modernizada.

Sherlock e hija – “El desafío” – Número de imagen: SAD101A_0263R – En la foto (LR): Blu Hunt como Amelia – Foto: Jim Hession/Starlings Entertainment – © 2025 Starlings Entertainment. Reservados todos los derechos.

Y para aquellos profundamente enamorados del detective inglés, “Sherlock & Hija” hace múltiples decisiones estilísticas desconcertantes que socavan la diversión de tratar de resolver el misterio junto con el famoso detective. Interestan escenas navegando a lo largo de un mapa de tonos sepia, con ubicaciones que se elevan en una forma en miniatura y casi lego. Lo hacen repetidamente a pesar de no tener ningún significado en las posiciones relativas de la ubicación. Es extraño y no agrega más de minutos al tiempo de ejecución.

Peor aún, las notas de garabatos en todas las escenas, creyendo que su audiencia necesita ser con cuchara de nuestras pistas, socavando la diversión de todo el modelo Whodunit.

Para empeorar las cosas, la trama es en gran medida predecible, y yo adiviné los puntos clave de la trama antes de que Holmes a pesar de que tenemos la misma información. Esta es la muerte de la presunción de este personaje en particular, cuya notoriedad se basa siempre en estar siempre un paso por delante.

En última instancia, “Sherlock & Hija” no nos da nuevas formas de ver a ninguno de sus personajes titulares. No empuja el género de época con heroína de la pieza de período, digamos, “My Lady Jane” lo hizo en el video principal el año pasado. Tampoco juguete alegremente con sus materiales de origen y los límites del drama adolescente como el destacado “Riverdale” de CW.

En cambio, nos da una mezcla de un espectáculo que seguramente se desvanecerá de nuestros recuerdos antes de que termine de transmitir. Esperemos que sean mejores piezas para Hunt (los veteranos Thewlis y Scott estarán bien independientemente). Y si quieres un poco de Sherlock, te sugiero que mires en otro lado.

