Grandes bloques de diversión: una película de Minecraft | MZS

“Una película de Minecraft” es un entretenimiento ligero perfectamente calibrado. En ciertos puntos, me recordó a esa serie de éxitos de taquilla de verano de mediados de los 80 que incluían los “Back to the Future” originales, “Gremlins” y “Ghostbusters”, no porque tenga algo en común con ellos en términos de materia o tema, sino porque es una franquicia de Hollywood de primera línea que el starter que expresa la sensibilidad de su director tan fuerte como el director, más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño.

El director aquí es Jared Hess, la mitad del equipo de escritor y director casado de Jared y Jerusha Hess, quienes hicieron “Napoleón Dynamite”, “Nacho Libre” y “Gentleman Broncos”. En consecuencia, la adaptación se establece en parte en Chuglass, Idaho, el estado del que los Hesses provienen. El primer tercio de la película se siente muy parecido a una producción de Hess modestamente presupuestada, sobre una banda de extraños excéntricos que se unen para formar una familia improvisada o una mini-comunidad mientras buscan el orbe de dominio (en realidad un cubo), y se acercan hasta que, al final, se siente como si se amen a otro.

Hay una adolescente mayor, Natalie (Emma Meyers) y su hermano adolescente más joven, Henry (Sebastian Hansen); Un ex campeón de videojuegos de videojuegos llamado propietario de la tienda de videojuegos llamado Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), que está atrapado en los años 80 en casi todos los sentidos; y Dawn (Rachel Brooks), un agente de bienes raíces que posee un zoológico de mascotas móviles (lo que le da una ventaja que trata con las diversas criaturas en bloque que las pandillas encuentran en el otro reino). Momoa, que se ha inclinado recientemente en sus habilidades de comedia, es un placer aquí. El personaje es exuberante, autoestimbre, egoísta pero capaz de cambiar, y un idiota total que constantemente se cae y se encuentra con cosas e insiste en que habla español cuando realmente no lo hace. Momoa lo interpreta como un payaso que piensa que es un avatar de la virilidad. Su chillido pequeño nunca es gracioso.

Y, por supuesto, está Steve (Jack Black), protagonista del juego, quien, como niño, fantaseaba con ser minero, finalmente obtuvo acceso a una mina que estaba prohibido entrar en niño, y … bueno, supongo que se podría decir que podría decir que es una especie de Jumanji Situte (Black Costared en las recientes películas de “Jumanji”, con un perro de Jumanji también, con un perro de Jumanable, con el perro de Jumanji, con un perro de Jumanable, con un perro de Jumanable, con el perro de Jumanji (Jumanji “. Como la mayoría de todo lo demás en ese mundo) para esconder el orbe del dominio y su contenedor, el cristal de la tierra (el perro lo esconde debajo de la cama de Steve, uno de los maravillosos gags de la vista anticlimática).

No me hubiera importado si toda la película hubiera sido sobre estos personajes sobre sus negocios en Chuglass, Idaho. La película pierde un poco de especialidad una vez que todos se unen en los otros reinos y la fase de búsqueda de la historia se pone en marcha. El alcance de la producción hace que la marca Hess de la mortaja obsesiva es más difícil de lograr. Pero los cineastas lo logran, en parte al hacer una sensación de producción fuertemente digital lo más analógica posible, desde los orígenes que parecen pinturas forzadas de perspectiva en un teatro hasta los encantadores accesorios y sets que están a medida (la mayoría de ellos parecen haber sido construidos en una tienda de madera) hasta los zambullidos que se despliegan después de los héroes y están bastante claramente realizados con los hechos enormes con las grandes cabezas de la madera con los cabezas de la madera con los blockheads que son los héroes y están bastante claramente actuados con los enormes con los que se han construido enormes cabezas de la madera con las carcasas digitales.

El resultado es tan peculiar como una película como esta puede ser, que es la razón principal por la que me hizo pensar en algunas de esas películas clásicas de los 80 (o al menos las que eran bastante buenas pero tenían personajes memorables y otras cualidades que las hicieron volver a ver, como “The Goonies” o “Sra. Doubtfire”). Algunas secuencias alcanzan la tontería máxima, como una persecución aérea que involucra globos de calamares a gas a través de un cañón sinuoso anotado en el “Idaho privado” B-52 con MOMOA y el negro entrelazados en configuraciones tan sugerentes que se convierte en una consumo codificada y aérea. (“Private Idaho” es un agradecimiento al estado natal del director que también es una invocación lateral de “My Own Private Idaho”, la historia de amor del mismo sexo de 1991 de Gus Van Sant. Esta película tiene muchos chistes tontos como este, que funcionan en más de un nivel).

A medida que la película se encarga de la gestión de la marca, las pandering de nostalgia y las partes de la tarea de la tarea, aunque con más inventiva y corazón de lo que esperaba, la actuación típicamente de Jennifer Coolidge, típicamente Batty Batty, como Marlene, la Vicepresora de la Escuela de Henry, se asegura de que “una película de Minecraft” se mantenga atada a Hessian Comic Energy. Todos están operando con la misma longitud de onda. Su trabajo en equipo es maravilloso. Me sonrío cada vez que pienso en la escena en la que un Marlene cachondo le da a Garrett más información sobre su matrimonio de lo que nadie podría desear, y él recibe un ritmo y luego dice, con dolor de sinceridad, “el hombre que te divorció de ti es un completo idiota”. Hess también se da un cameo vocal como el general Chungus, el secuaz principal de Malgosah (Rachel House), el gobernante Piglin de The Nether, un agente de caos que tiene la voz optimista de un consejero de un campamento de verano que busca cualquier excusa para sacar una guitarra acústica y dirigir un singalong.

Lo he visto dos veces ahora y podría volver de nuevo, si quiero matar un par de horas en una tarde de fin de semana. Y nunca he jugado Minecraft. Sí, es cierto. Por favor, coloque la canasta de productos podridos. Soy un hombre decente que tiene cualidades redentoras. Cuando Minecraft fue lanzado en 2009, fui padre soltero de dos niños pequeños con múltiples trabajos, por lo que no tenía mucho tiempo de ocio. Tuvimos una Wii, pero jugaron Minecraft en las casas de otros niños.

Que mi falta de experiencia en Minecraft no impedió mi disfrute es otro respaldo de esta película. Además de los momentos ocasionales en que un personaje o situación del juego aparece en la pantalla y un puñado de espectadores aplauden en reconocimiento agradecido, puedes divertirte con cualquier sensibilidad que traigas al teatro. Creo que entendí las reglas de Minecraft, ya que los personajes los presentaron, pero también creo que no importó tanto como las relaciones y la comedia, así es como debería ser independientemente.

Hay una especie de mensaje, transmitido de manera indirecta, pero con entusiasmo: la creatividad por sí misma es alentarse y debe ser individual y personal, y fuerzas como los malos en esta película que intentan denigrarlo a favor del trabajo y el dinero son villanos que desean exprimir todo el placer de la vida y hacer todo sobre el dinero. Sí, esta es otra película de estudio que utiliza una propiedad intelectual corporativa muy valiosa para criticar ciertas tendencias capitalistas; Pero hay muchas películas que hacen eso, y lo hacen bien, y esta es otra.

Una de las líneas de Steve también resuena con lo que está sucediendo en las noticias en este momento, aunque debe ser una coincidencia teniendo en cuenta cuánto tiempo lleva hacer una película como esta: “Es más difícil de crear que destruir”.