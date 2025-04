Taquilla de fin de semana: los pecadores abre con $ 48 millones, parece romper un récord de abril

Warner Bros. ha recibido mucho escrutinio justificado sobre algunas de sus tácticas de liberación (o no liberación) en los últimos tiempos. Si se trata del manejo de Clint Eastwood Jurado #2 o la estantería de Batgirl y Coyote vs. Acmeno se han engañado exactamente en las mentes de los espectadores, los observadores de la industria y, probablemente lo peor de todo, los propios cineastas. Sin embargo, en igualdad de condiciones, están teniendo un mes de heckuva, no solo retrocediendo los pequeños de pollo en el estado de la exposición teatral, sino que lo hacen con un alcance IP masivo y un proyecto original de gran presupuesto y múltiples de un aclamado cineasta que gobernó el fin de semana.

Rey de la cosecha: los pecadores comienzan con $ 48 millones, busca romper un récord de abril

Ryan Coogler’s Pecadorescon Michael B. Jordan jugando gemelos, salió a la cima de varias maneras este fin de semana y no solo por ser el mejor entre Warner Bros. ‘ Soporte reciente de cine de doble rol (es decir, Mickey 17, los Caballeros Alto). Al llegar al fin de semana, las revisiones ya fueron sólidas, ganando un estatus certificado con los críticos para hacer de este uno de los lanzamientos amplios más aclamados de 2025. Si bien también se informa que Pecadores es la primera película de terror en recibir un cinemacore, James Cameron’s Extraterrestres Me gustaría tener una palabra. Deje que comience el debate, pero al final del fin de semana, los espectadores gastaron $ 48 millones en él, solo el tipo de número que un estudio le gustaría ver para una película de género híbrido original (como la película de terror/ciencia ficción/acción/guerra que es Extraterrestres) que cuestan en la región de $ 90+ millones. Coogler ya ha roto algunos discos y techos de vidrio con ambos Credo y su Pantera negra películas. Este número es aún más prometedor en un mundo donde el reconocimiento de nombres es una fuerza más poderosa con el público que arriesgarse en una película que puede tomar más de 10 palabras para describir. Por otra parte, “una película de vampiros de la era de Jim Crow” hace el truco.

Aquí hay algunos otros números a tener en cuenta en el futuro. La mayor parte del éxito de esta película probablemente será de cosecha propia aquí en América del Norte, por lo que los teatros y Warner Bros. esperan que el boca a boca lo mantenga durante algunas semanas. Puede sorprenderle saber que la única película con clasificación R que se abrirá en abril y bruto más de $ 100 millones fue Propuesta indecente En 1993. El segundo más alto Grosser con clasificación R fue Flashdance En 1983. Adrian Lyne ciertamente ha tenido un nicho este mes, ¿no? Salvo una gran caída la próxima semana, Pecadores tiene la oportunidad de superar los mejores y consolidar ese lugar en los libros de registro.

También es otra muestra sólida este año para una película con un elenco principalmente negro, el otro es Uno de ellos díasque cruzó $ 50 millones y también fue notable por ser una de las películas más exitosas que presentan mujeres negras a la vanguardia. Estas dos películas ya son los dos guiones originales de mayor recaudación de 2025 sin que todavía recauden $ 40 millones. Warner Bros. puede juzgar Pecadores Finalmente, por el resultado final en sus libros (su recorrido internacional es solo de $ 15.4 millones hasta ahora), pero el público ya ha hecho que esta película sea un éxito por derecho propio.

Devuelos Rotten: Chapoteo Falls Flat

Briarcliff Entertainment alcanzó un nuevo mínimo en su amplia historia de lanzamiento. En 2023, abrieron cinco películas en más de 1,000 pantallas. El más exitoso fue la historia de origen de Donald Trump, nominada a Oscar, dos veces El aprendizque abrió a $ 1.61 millones en 1,740 teatros y recaudó más de $ 3 millones. Esta lista también incluye Hombre lobo ($ 1.05 millones de apertura / 1351 teatros / $ 779 por promedio de teatro), Valiente ($ 735,099 / 1275 teatros / $ 577 PTA), No otra película de la iglesia ($ 391,776 / 1108 teatros / $ 354 PTA), y Agua dulce ($ 351,010 / 1204 teatros / $ 292 PTA). Este fin de semana lanzaron el animado Chapoteoque obtuvo no solo un puntaje mediocre con los críticos, sino que recaudó solo $ 240,000 en 1,500 teatros para un PTA minúsculo de $ 160.

Cuentos del Top 10: Minecraft Permanece fuerte Blanco como la nieve Desvanecer

Warner Bros. también tiene que sentirse realmente bien con el éxito continuo de Una película de Minecraft. A pesar de que los teatros tienen que presentar avisos sobre las consecuencias del comportamiento ruidoso, también deben disfrutarlo de alguna manera, ya que obtuvo otros $ 40.5 millones este fin de semana. Ese es el tercer tercer fin de semana de todos los tiempos, en el medio Mujer maravillosa ($ 41.2 millones) y Avengers: Age of Ultron ($ 38.8 millones). Ahora también ocupa el puesto 27 en la lista de 17 días de todos los tiempos con $ 343.8 millones, entre Capitán América: Guerra Civil ($ 347.2 millones) y Doctor Strange en el multiverso de la locura ($ 342.7 millones). Minecraft Puede que no esté golpeando Congelado II y Malvado Números, pero parece estar acercándose al rango nacional de $ 450-460 millones. A nivel mundial, la película supera los $ 720 millones, lo que lo coloca entre los 10 principales lanzamientos mundiales de 2024-25.

Era el fin de semana de Pascua y las familias estaban revisando la vida y la muerte de Cristo en el animado El rey de los reyes. El lanzamiento de Angel Studios cayó solo un 9% a $ 17.5 millones para llegar a $ 45.6 millones. Mirando otros lanzamientos basados ​​en la fe de la temporada de Pascua después de 10 días, vemos El cielo es real ($ 42.1 millones), Hijo de Dios ($ 41.8 millones), Sólo puedo imaginar ($ 38.0 millones), La choza ($ 32.2 millones), Milagros del cielo ($ 27.9 millones) y Dios no está muerto ($ 21.7 millones). Todas estas son películas que recaudaron entre $ 57-92 millones y El rey de los reyes está buscando unirse a esa gama.

El remake/nueva adaptación de la semana pasada de 1981 El aficionadoahora con Rami Malek, cayó un 51.4% en el fin de semana dos hasta $ 7 millones. A $ 27.1 millones hasta la fecha, tiene un largo camino por recorrer para recuperar su costo de producción de $ 60 millones. Los números en este momento están muy en línea con otro thriller de conspiración, Estado de juegoque tenía $ 25 millones en el banco después de un paso de $ 6.8 millones de segundos. El aficionado está mirando un rango nacional final de alrededor de $ 40 millones. Actualmente ha ganado $ 64 millones a nivel mundial.

Alex Garland y el desgarrador drama de combate de Ray Mendoza, Guerraestá en quinto lugar con $ 4.8 millones. Su total ahora se encuentra en $ 17 millones. Eso es un poco mejor que de 2004 El Alamoque se sentó en $ 16.4 millones después de 10 días y solo un segundo fin de semana de $ 4.1 millones. Guerra está mirando alrededor de $ 23-25 ​​millones en este momento. La semana pasada Gota Hice exactamente eso, cayendo alrededor del 55% a $ 3.3 millones para llevar su toma a $ 13.4 millones. La producción de $ 11 millones parece que no alcanzará los $ 20 millones, al menos no a nivel nacional. A nivel mundial, la película ha agregado solo $ 3+ millones a su recorrido.

Completando los 10 mejores, tenemos canciones, fiestas, comidas y bodas que salieron mal. ¡Etapa colorida! La película: un miku que no puede cantar recaudó $ 2.82 millones en 800 teatros para GKID. Saltar al top 10 es el relanzamiento de 2005 Orgullo y prejuicio con Kiera Knightley y Matthew MacFadyen. El debut como director de Joe Wright ganó $ 2.8 millones. Divulgación completa: en febrero, La referencia de Morgan y yo organizó una proyección con entradas agotadas de la película en Elk Grove Cinema; Alguien debe haber conseguido la nota. En octavo lugar, El elegido: Última cena – Parte 3 ganó $ 1.53 millones para llevar su total a casi $ 11 millones y La última cena episodios en general a más de $ 43 millones. Finalmente, cantamos una despedida de Disney’s Blanco como la nieve Para su última semana en el Top 10. La película recaudó $ 1.23 millones por un total nacional de solo $ 84.6 millones y un total global de $ 180 millones. Podría caer oficialmente como la bomba teatral más grande de la era moderna, si no nunca.

Más allá de los 10 mejores: El banquete de boda Se abre en silencio

Un hombre trabajador bastante duplicado Blanco como la nieve’S Números con $ 1.17 millones. Ha recaudado $ 35.8 millones y más de $ 81 millones en todo el mundo, lo que no es suficiente para llamarlo un éxito, pero aún es bastante sólido para un vehículo Statham en solitario. La remake de Bleecker Street y Andrew Ahn de Ang Lee’s El banquete de boda abrió a solo $ 922,000 en 1,400 teatros. El último lanzamiento de Bleecker en abrir a un millón de dólares fue el pasado julio Los fabulosos cuatro. El original de Lee de 1993 se abrió a $ 134,870 en solo 7 teatros y recaudó $ 6.9 millones. Veamos qué tan bien manejan su liberación de Tapón espinal II en septiembre. David Cronenberg’s Las cubiertas Inaugurado en tres teatros y el lanzamiento de Sideshow/Janus ganó $ 52,100. Se expande a más de 250 teatros la próxima semana. Fantasía familiar de A24 La leyenda de Ochi recaudó $ 52,514 en solo cuatro teatros, mientras que el lanzamiento de IFC Films de la versión decididamente inadecuada de Cenicienta, La fea hermanastrarecaudó $ 175,000 en 501 teatros.

En la vid: diferentes emociones con El contador 2 y Hasta el amanecer

April termina con un poco más de IP, aunque uno de nueve años en proceso. Ben Affleck, Jon Bernthal y el director Gavin O’Connor regresan para El contador 2. Ahora con Amazon/MGM obteniendo la primera facturación sobre Warner Bros., esperan aprovechar la demanda que ha habido para una secuela del éxito sorpresa 2016. Los fanáticos del horror reciben otra toma la próxima semana con la adaptación al videojuego, Hasta el amanecer. En liberación limitada busque Reloj del vecindario de IFC con Jack Quaid y Jeffrey Dean Morgan. Metrograph está lanzando el aclamado y desgarrador drama Abrilque hasta ahora ha impresionado a los críticos. Ah, y Disney se está volviendo liberando Star Wars: Episodio III – Revenge of the Sith para su vigésimo aniversario.

Lista completa de resultados de taquilla: 18-20 de abril de 2025

