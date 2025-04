Primeras reacciones de Thunderbolts: Marvel de primer nivel y su mejor película en años

https://www.youtube.com/watch?v=mmqlu8i67lg

Gastando los teatros la próxima semana, el equipo C de Héroes reacios de Marvel hace su debut colectivo en Rayosy las primeras reacciones a la película han llegado en línea. Después de la pobre recepción de Capitán América: Brave New World En febrero, este segundo lanzamiento teatral de MCU de 2025 seguramente obtendrá críticas más positivas si los comentarios de los críticos en las redes sociales son una indicación. Llaman a esta una de las mejores películas de Marvel en años, con una representación apreciada de la salud mental y otra gran actuación de Florencia Pugh.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Rayos:

Me reí, lloré, animé y lo pasé fantástico. – Tessa Smith, geek de mamá

Una pieza legítima de un buen conjunto de personajes … yay. Me gustó. – Rendy Jones, las reseñas de Rendy

(Foto de Chuck Zlotnick/© Marvel)

Rayos No es solo la mejor película de Marvel en mucho tiempo, es una maravilla de primer nivel. – Tessa Smith, geek de mamá

¡No he sentido que este mareo salga de una película de MCU en años! … [It’s] Estante de la altura de los estantes! Marvel! – Griffin Schiller, Filmspeak

Puede que no sea la película de Marvel más llamativa, más divertida o más fuerte, pero sus bordes e imperfecciones difíciles de alguna manera se sienten apropiadas para este equipo antihéroe de inadaptados. – Matt Neglia, siguiente mejor foto

Rayos es mejor que la última película de Marvel … La segunda mitad es una película de cómics de MCU típica que Formulaic que envuelva abruptamente todo y no funcionó para mí. – John Flickinger, la elección de la película

No puedo exagerar cuánto juega esto como una secuela espiritual de James Gunn’s Guardianes Trilogía, llena de corazón y sinceridad. – Griffin Schiller, Filmspeak

Iba a hacer la misma comparación (Tierra Guardianes de la galaxia), pero me contuvo porque no quería que la gente lo interpretara como James Gunn Humor y Soundtrack. No es eso, pero es otra historia de rechazos encontrar a su familia.

– Sean Chandler, Sean Chanlder habla de