Wonder lo es todo: Willem Dafoe en “The Legend of Ochi” | Entrevistas

El autor y filósofo GK Chesterton escribió en su colección de historias, Tremendos bagatelas“El mundo nunca morirá de hambre por falta de maravillas, sino solo por falta de maravilla”. El debut como director del director Isaiah Saxton, la película de aventura de fantasía “The Legend of Ochi”, se siente como una advertencia contra las bellezas que podríamos pasar por alto si dejamos que el miedo, en lugar de maravillarse, dicte cómo navegamos por el mundo.

“The Legend of Ochi” tiene lugar en la remota isla de Carpatia, donde conocemos a Yuri (Helene Zengel), quien ha sido criado para temer a las criaturas Ochi, al estilo simio con oídos y pieles naranjas distintivamente alargadas. Un día, descubre un bebé Ochi atrapado en una trampa y yendo en contra de los deseos de su comunidad, se embarca en un viaje para devolverlo a su familia.

Willem Dafoe interpreta a Maxim, el padre de Yuri, quien lidera a un grupo de niños jóvenes en cacerías contra el Ochi. Él es el único personaje que usa un traje completo de armadura inspirada en vikingos (el resto de los niños usan atuendo civil), lo que destaca aún más la forma en que Maxim opera a su propio tempo trastornado.

Desde la tendencia de Maxim a ir a diatribas hasta sus expresiones locas y alimentadas por el odio, es un personaje que se corta de la tela Berserk similar de los otros personajes de Dafoe, como Paul de “The Boondock Saints”, Geiger de “Speed ​​2: Cruise Control” y Thomas en “The Lighthouse”. Sin embargo, Dafoe sombrea su sabor único de demente con una seriedad de corazón abierto.

“Puedes pensar que yo es desagradable y sombrío, pero recuerda a mis queridos … Conozco tu dolor”, les dice a los niños bajo su tutela cuando comienzan a sentir la carga de la cruzada de Maxim. No importa cuántas veces puedas pensar que has visto a Dafoe jugar locamente, logra acceder a una capa más profunda de humanidad que fundamenta incluso a sus personajes más histriónicos. Él hace lo mismo con la película de Saxton.

Para Dafoe, imbuir a lo desconocido en lo familiar se ha convertido en su modus operandi en esta etapa de su carrera. “Estoy interesado en nuevas formas de decir mucho más que solo empatía”, comparte. Antes del amplio lanzamiento de la película, Dafoe, con una bienvenida interrupción de su perro, habló brevemente con Rogerebert.com sobre el armario como una forma de desbloquear la interioridad de un personaje, la importancia de la maravilla en su proceso creativo y cómo su trabajo en la película se conecta con su reciente cita como director artístico para Bienal de VeneciaEl 53º Festival Internacional de Teatro.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Has descrito el diferencia Entre trabajar con efectos prácticos versus pantalla verde como la diferencia entre escribir una carta de amor a mano o en una computadora. Las imperfecciones son parte del encanto. Tengo curiosidad sobre las imperfecciones que puede haber sentido en su actuación que tuvo que aprender a abrazar mientras trabajaba en esta película.

Hay muchas cosas que no puedes controlar, particularmente cuando estás disparando afuera en la naturaleza, aunque esta fue una sesión bastante rápida. Sin embargo, no lo sé. No doy la bienvenida particularmente a las imperfecciones, pero las acepto cuando vienen orgánicamente. Maxim es un poco maldito, así que fue un punto de entrada interesante para encarnarlo. A veces no puedes notar la diferencia entre la mierda de Willem y la mierda de Maxim (risas).

El atuendo cambia a través de Maxim también es una forma fascinante de rastrear sus jodidos. Él es el único con casco; No usa armas como lo hacen los chicos, pero usa hachas y lanzas. ¿Cómo piensas en el armario como una forma de acceder al personaje que estás interpretando?

Su capacidad para fingir se fortalece en función de cuánto te hace sentir diferente tu guardarropa. Te ayuda a verte de manera diferente. Maxim es el único que usa un traje completo de armadura durante toda la película, y es bastante loco. Te saca de cualquier tipo de asociación porque está mal para la situación en la que él y los niños se encuentran. Esa sensación de desconexión se hizo palpable a través de lo que tenía que usar. Dentro de la historia, tiene sentido porque está poniendo este equipo de batalla que lo conecta con el pasado, y lo hace destacar como un líder para estos niños pequeños que se paran junto a él, que no lo usan. Mirando a todos nosotros, somos un grupo de trapos encantador, y ese sentido se amplifica debido a lo que llevo puesto. Cuando tienes un buen disfraz, el disfraz te dice qué hacer.

Ahora estoy pensando en los dientes protésicos que tuviste que usar para Bobby Perú en “Wild at Heart”.

(Risas) Bueno, los dientes no solo ayudaron a mi rendimiento … ¡fueron Bobby Perú!

Maxim es un personaje que utiliza tácticas de miedo como una forma de radicalizar a los jóvenes bajo su tutela para causar violencia. Tengo curiosidad por saber cómo interpretar a un personaje como ese resonó contigo a la luz de nuestro momento actual.

Todo está en la escritura y la historia. Tuve una buena configuración gracias a Isaías. Maxim es un personaje interesante porque está vendiendo este miedo, pero a lo largo de la película, viene a ver el mundo de una luz diferente y también viene a ver a su hija de una manera nueva. Hay iluminación al final de su radicalización.

A lo largo de su carrera, ha hablado mucho sobre la importancia de administrar la tierra y el medio ambiente. Proyectos como “The Legend of Ochi” exploran la insignificancia de la humanidad, el valor de la maravilla y nuestros débiles intentos de articular lo que no es articulable. ¿Qué papel tiene Wonder en tu trabajo creativo?

Wonder lo es todo. Es divertido; Utilizo esa palabra, tal vez demasiado porque expresa un estado que desea lograr. Wonder es una forma de desafiar sus respuestas condicionadas a las cosas. Gran parte de nuestra forma actual de “ver” y existir en este mundo se basa en la función y lo que significan las cosas. A veces es mejor ir más allá de eso, encontrar los orígenes de algo y encontrar la esencia de lo que es algo. Eso aclara nuestras vidas en el contexto y el lugar del mundo en general y nuestro lugar en este tiempo mientras estamos aquí en esta tierra.

Entonces, cuando dices ‘maravilla’, solo estoy pensando en desafiar e invitar a las personas a una forma diferente de ver. Una vez que tienes esa otra forma de ver, te abre a ser libre. Cuando piensas en Wonder, pienso en un tipo de asombro o aprecio por cómo todo está conectado y cómo hay una especie de lógica o orden de otro mundo para las cosas. Se podría decir que es casi una cosa espiritual.

Cuando puedes conectarte con eso, te hace vivir tu vida de manera más agradecida y constructiva. Te permite ser más amable contigo mismo y con otras personas. En el contexto de “La leyenda de Ochi”, creo que eso es exactamente lo que Isaías está tratando de flotar. Es fácil de decir pero difícil de lograr. Digo todo esto mientras acar sobre a mi perro aquí (risas).

Raramente dejamos espacio para el misterio en nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, es muy importante salir de esa habitación. Nosotros, debemos hablar solo por mí mismo, pero siempre estamos enfrentando lo que significan las cosas. Estamos obsesionados con la lógica y la eficiencia, y olvidamos respirar y renacer todos los días.

Ahora sirves como director artístico Para la Bienal Di Venezia, y al elaborar el programa, consideró obras que expresan el poder del teatro: el cuerpo, la poesía y el ritual. Todo eso entra en juego en “The Legend of Ochi”.

¡Eso es bueno! Eso es muy importante para mí.

Tengo curiosidad por saber cómo ves tu trabajo, como máxima, como una continuación de ese trío de temas.

El rendimiento se trata de acceder a la inteligencia del cuerpo que está más allá de lo que inicialmente podemos comprender. Me sorprende cuántas funciones del cuerpo están más allá de nuestra volición. No todos pueden apreciar eso. La realidad a la que siempre vuelvo es el hecho de que en este momento, a través de Zoom, te estoy mirando. Pero lo que estoy viendo en este momento, donde sea que estés, es solo una imagen tuya. ¡Es alucinante! Estás en otro lugar, pero para que esta imagen de ti se logre en cierto sentido, millones de cosas tienen que suceder, desde la tecnología que permite esto hasta los ojos que te contemplan.

¿De dónde viene eso? No estoy haciendo nada conscientemente. Si respeta el cuerpo y sus funciones, entonces aprecia que algo funcione a través de usted. Como extensión, lo alienta e intenta dirigirlo con un tipo particular de discernimiento. Una vez que comete y realiza una acción, creo que hay una especie de presencia que está viva y que es una de las claves para actuar. Esto se siente particularmente en el teatro porque estás viendo las cosas mientras están sucediendo. La temporalidad del teatro es la belleza del teatro.

En cuanto al aspecto ritual, en películas como “The Legend of Ochi”, donde entras y haces una escena rápidamente o visitas un lugar por primera vez y disparas, hay movimientos por los que pasas, incluso en una actuación improvisada. Con un proyecto como este, estaba repitiendo acciones similares como una especie de ritual.

En cuanto a la poesía, especialmente con algo como “The Legend of Ochi”, se trata de invitar a esa maravilla que mencionaste y alejándose de un tipo particular de practicidad. Puede que esté matando la expresión, pero cuando interpreté a TS Eliot en “Tom & Viv”, una de las muchas cosas hermosas que dijo fue: “La poesía no es un alquiler de la emoción … es un escape de la emoción”. Así que fue para llevarte a una especie de lógica y claridad, y creo que en algún lugar en lo que me interesa. Estoy interesado en explorar nuevas formas de expresar algo más que empatía. La empatía es genial, pero te subes al autobús y olvidas de dónde vienes. Es la diferencia entre cómo las personas viajan a veces, ya sea que solo se apresuren a un destino o vivan un momento por momento, yendo hacia un lugar donde no están muy seguros de lo que necesitan de ese lugar.

Al final de la película, Maxim ha sido dotado no solo de empatía sino una nueva forma de ver a los Ochi.

Es cierto.