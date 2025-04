“You” de Netflix nos da un mejor final de lo que merecemos | TV/transmisión

“Tú” termina bien, que es más de lo que podemos decir para las muchas relaciones de Joe Goldberg. Sí, la historia de nuestro asesino en serie favorito está llegando a su fin, que es honestamente para lo mejor. Han pasado casi siete años reales desde que conocimos al romántico con un complejo de salvador asesino y aún más en su universo ficticio. La quinta temporada comienza con los monólogos habituales de Joe, repleto de sus muchas autodescho. Mentir y engañarte a ti mismo como un joven solitario y luchador es una cosa, pero es otra para el ahora de mediana edad, casado y reunido con su hijo de primaria.

Algunas cosas son más difíciles de soportar a medida que envejecemos, y lamentablemente, ni Joe ni Penn Badgley han evolucionado. El favorito de la “Gossip Girl” tiene dificultades para interpretar las emociones más complejas de su personaje ahora domesticado, aunque, para ser justos, el guión le pide que alterne entre la locura del asesino en serie y los dramas cotidianos en capas, lo que no es exactamente una tarea fácil. No hace falta decir que Badgley no realiza el efecto matizado de, por ejemplo, Michael C. Hall como Dexter Morgan, otro asesino en serie, posiblemente con un corazón de oro.

En esta última entrega, Goldberg está de regreso en Nueva York, viviendo el sueño con su esposa Kate (Charlotte Ritchie) y su hijo Henry (Frankie Demaio). Ella es un magnate, ya que ha ganado el juego de sucesión y se convirtió en CEO de la compañía multimillonaria de su familia, corrupta y corrupta. Cuando nos reunimos con él, Joe está a su lado, apoyando sus movimientos de poder y disfrutando de la fama como parte de una pareja dorada advertida por la prensa. Por supuesto, la pensión de Joe para matar siempre está ahí, al acecho en la esquina y amenazando con arruinar lo bueno que ha comenzado.

Tú. Madeline Brewer como Bronte en el episodio 503 de ti. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

La tensión en “You” siempre ha sido cómo el programa atrae a su audiencia a través de una combinación de repulsión y atracción hacia nuestro protagonista, y luego de regreso. Eso está en la pantalla completa aquí, continuando el legado que hizo que el éxito de Netflix sea tan evocador. La violencia contra las mujeres, y hay muchas cosas, representadas visceralmente, está en exhibición completa. Cada vez que una de las mujeres recibe un golpe, sigue siendo impactante; Todavía se siente como un intestino. Pero en medio de los horrores, también es inminentemente creíble que todas estas mujeres inteligentes y dinámicas se enamoren de Joe. Después de todo, somos uno de ellos, seguiendo mirando y al menos un poco encantado por él, a pesar de sus atrocidades.

La última temporada honra a las mujeres “You’s”, rehaciendo los objetos de los muchos romances desafortunados de Joe. No voy a prometer justicia, porque no hay que corregir los muchos crímenes de Joe, pero al menos hay un cierre, un giro de las mesas, completado con escuchar el monólogo interno de otra persona hacia el final. Es un movimiento inteligente, recordándonos que la perspectiva de Joe es solo eso, y un horriblemente distorsionado.

Sí, la temporada puede arrastrar en los puntos con quizás uno o dos giros de trama más de los necesarios. Pero “usted” se ha ganado el derecho de tomarse su tiempo, con la temporada de diez episodios dando el debido espacio a las víctimas anteriores de Joe.

Tú. (L a R) Charlotte Ritchie como Kate Lockwood, Penn Badgley como Joe Goldberg en el episodio 501 de ti. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

El tiempo de ejecución a largo plazo también permite que Anna Camp brille como las hermanas gemelas de Kate, Reagon y Maddie. Alpha Reagon es esencialmente un estereotipo de perra sobre las ruedas, pero Maddie es menos predecible, capaz de matar con amabilidad, como dicen, y sorprenden varias veces. Como ambos, los juguetes del campamento con las ideas del espectáculo y la audiencia sobre lo que las mujeres tetonas, hermosas y rubias pueden ser con gran efecto.

Madeline Brewer como Bronte, el Ingénue herido, también es fuerte, demostrando que para todos los temas cuestionables en “You”, este siempre fue un espectáculo que daba partes carnosas a las mujeres.

Y termina recordándonos que los sobrevivientes de Joe, aunque trágicamente no son sus víctimas, son los verdaderos héroes de esta historia. A través de ellos, vislumbramos a Joe como realmente está, fuera de su visión contaminada de sí mismo, antes de que todo termine. Es refrescante, incluso cuando “usted” está claro que Joe nunca se unirá a nosotros o obtendrá una cantidad significativa de autoconocimiento para todas sus palabras bonitas, aparentemente autorreflexivas. Por supuesto, la audiencia ha sido cómplice de permitirle su fantasía, recompensándola hasta cierto punto con nuestra atención, si no la atracción directa. El programa ve y nombra nuestra culpa, dándonos quizás un final mejor del que merecemos.

Temporada completa proyectada para su revisión. La temporada se estrena el 24 de abril en Netflix.