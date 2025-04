DOC10 lanza la edición del décimo aniversario con algunas de las mejores películas de no ficción de 2025 | Festivales y premios

El décimo DOC10 anual, una celebración del cine de no ficción en Chicago, se lanza con un programa especial de cortometrajes este domingo en el Siskel Film Center, seguido de su programa completo a partir del miércoles 30 de abril en el Teatro Davis. El festival incluye varias películas que hemos cubierto en otros festivales, y queríamos resaltar esa cobertura como una forma de guiarlo a través del evento de este año, que incluye algunos de mis documentos favoritos personales de 2025 hasta ahora: “El vecino perfecto”, “Ghost Boy”, “Predators” y “Folktales”. Es fácilmente una de las alineaciones de DOC10 más fuertes hasta la fecha, y posiblemente la mejor de todos. Encuentre el horario a continuación desglosado con citas de nuestra cobertura de cada película y enlaces para leer más. Si no hemos cubierto la película, la copia es gracias al comunicado de prensa. Obtenga boletos aquí.

“Mover Ya Body: The Birth of House” (miércoles 4/30, 7pm)

Música como el “Summer of Soul del Soul (… o, cuando la Revolución no pudo televisarse)”, la película de Bratton combina la historia cívica y de la música sin esfuerzo, al tiempo que tiene una banda sonora verdaderamente golpeada. Aprenderás mucho, te enojarás varias veces y luego te perderás en los ritmos enfermos y se bailarán. – Robert Daniels

“En Waves and War” (jueves 5/1, 5:45 PM)

Marcus Capone, Matty Roberts y DJ Shipley son sellos Navy de élite y decorados, hombres altamente hábiles que han sido entrenados para soportar el estrés psicológico y físico más insoportable del combate, y sin embargo, están completamente destrozados por sus experiencias en Afganistán. Cuando las opciones de tratamiento del gobierno no se dirigen a su TEPT, estos combates se embarcan en un nuevo tour de servicio: viajan a México para emprender tratamientos psicodélicos experimentales para tratar de volver a quedarse integrados. Utilizando secuencias animadas bellamente expresionistas y entrevistas emocionalmente poderosas, cineastas galardonados y ex alumnos de Doc10 Jon Shenk y Bonni Cohen (atleta A, Audrie & Daisey) narran sus extraordinarias batallas psíquicas, y la sorprendente luz de esperanza que puede existir en el otro lado. “Sincero … íntimo … y desgarrador” (variedad), en olas y la guerra es un “convincente [and] Significado ”(Indiewire) Drama emocional sobre las no contadas promesas de la ciencia y la fortaleza del espíritu humano.

“Ghost Boy” (jueves 5/1, 8:15 pm)

Las películas de Ascher (“Room 237”, “The Nightmare”, “Una falla en la matriz”) a menudo se vuelven en espiral mientras cuentan historias de obsesión introvertida. A menudo he encontrado el trabajo de Ascher un poco implacable, pero ese enfoque se ajusta perfectamente a la historia aquí, ya que Ascher no es solo perfilar a las personas cuyas elecciones o creencias de la vida las han hecho un poco inusuales, sino alguien que estaba encerrado en su propio cuerpo sin opciones. Pistorius es un próximo tema de la entrevista, que cuenta su historia de vida cuando Ascher corta a recreaciones fascinantemente organizadas. No son versiones tradicionales de delitos verdaderos de lo que escuchamos sobre la narración: son secuencias filmadas muy claramente en etapas, completadas con cámaras y personas de la tripulación visibles en tomas. Este enfoque de la “autobiografía cinematográfica” agrega otra capa de narración compleja de no ficción a una película que cuenta una historia que no olvidará pronto. – Brian Tallerico

“Antídoto” (viernes 5/2, 5:45 pm)

¿Cuál es el costo de decir verdad al poder? En la Rusia de Putin, podría significar tu vida. Este inmersivo thriller documental sigue a Christo Grozev, investigador principal del grupo de periodismo de investigación Bellingcat, quien identificó a quienes envenenaron a Alexei Navalny. Pero ahora es Grozev quien está en la mira de Putin. Mientras trabaja en una exposición sobre el programa de veneno de Rusia y ayuda a exfiltrarse a un denunciante ruso clave, Grozev aprende que él y las vidas de su familia están en riesgo. “Al igual que un thriller propulsivo, los movimientos documentales galvanizantes del director James Jones a una velocidad de cuello rotundo que narra su” alto riesgo “(variedad),” desconcertante “(The Hollywood Reporter) y” Increíble “(CNN) cuento sobre los peligros de informar sobre un régimen tiránico y la tremenda importancia del periodismo en la ERA de hoy en día de la desinformación de la desinformación. Drama, es aún más efectivo y afectado porque la historia de Grozev es demasiado real.

“Depredadores” (viernes 5/2, 8:15 pm)

David Osit es impresionante “Depredadores” es mucho más que otro intento de interrogar nuestra obsesión internacional con la verdadera cultura del crimen. También es un acto de coraje, que enfrenta una mentalidad cada vez más vigilante que nunca se detiene para comprender lo que se considera correctamente vil, eligiendo en cambio convertirlo en entretenimiento. – Brian Tallerico

“Folktales” (sábado 5/3, 1pm)

Ewing y Grady no fabrican ni forzan nada, dando a su película el tono del entorno pacífico en el que tiene lugar. Es una experiencia calmante que alterna una conversación cruda con secuencias magníficamente filmadas del paisaje y los perros que prácticamente sirven como animales de terapia para estas personas. Los amantes de los perros no deberían perderse este. Honestamente, nadie debería. – Brian Tallerico

“The Perfect Vecin” (sábado 5/3, 3:30 pm)

No creo que haya un documental en el programa Sundance este año más zumbado que el excelente “El vecino perfecto” Una película que termina con una conversación macro sobre las leyes de Stand Your Ground y el racismo sistémico en una calle en Florida, al tiempo que es una micro-historia de la pérdida de una amiga y una madre. Es una pieza de cine profundamente conmovedora que consiste casi en su totalidad en las imágenes de los policías que responden a las perturbaciones en una calle de Florida ordinaria, donde una mujer unordinaria sigue llamándolas sobre los niños que juegan en su vecindario. Es una película mucho más poderosa por su falta de florituras cinematográficas. Otro cineasta habría convertido esta historia en la verdadera tarifa del crimen de Netflix (más sobre ese proceso más adelante en este despacho). Aún así, Gandbhir entiende inteligentemente que el metraje habla por sí mismo, que narra una tragedia pendiente como un accidente automovilístico en cámara lenta. Es una historia irritante de una mujer que se considera a sí misma por encima de los que la rodean. Gandbhir no tiene que comentar cuánto se formó esta historia por el racismo y el privilegio: los eventos hablan por sí mismos. – Brian Tallerico

“¡Presidente sordo ahora!” (Sábado, 5/3, 6pm)

A medida que los cineastas tejen toda esta historia personal y política juntos, cambian hábilmente su uso del sonido, trabajando en conjunto con el nuevo artista/director del ganador del Premio de la Audiencia Sundance “Crip Camp”, Jim LeBrecht y Greg Francis, y los diseñadores de sonido Nina Hartstone y Eilam Hoffman. El resultado es un documental histórico de marca de fuego que es tan agradable e informativo como innovador e inclusivo. – Marya E. Gates

“2000 metros a Adriivka” (domingo 5/4, 1:30 p.m.)

Si bien el metraje de batalla es desgarrador y el enfoque de Chernov en las minucias de la violencia de combate es tan implacable como la guerra misma, para la mayoría de la película este estilo logra hacer que algo sea tan íntimo como la muerte de un hombre joven tan vacía como un videojuego. Hay bolsillos en los que Chernov puede pasar tiempo conociendo a algunos soldados en un nivel más profundo, más tarde para revelar que murieron en otra ofensiva unos meses después. Esta dramática ironía muestra el peso de la guerra, mientras que las muertes en pantalla de los hombres que nunca conocimos se sienten más como una presentación de los “horrores de la guerra” para el consumo de los espectadores. – Marya E. Gates

“Mistress Dispeller” (domingo 5/4, 4pm)

No todo funciona (toma algunos desvíos breves pero peculiares, que pueden funcionar temáticamente pero no tanto en este momento), pero aquí hay momentos de ternura y patetismo de verdad. El eventual cara a cara entre esposa y amante es sorprendente en lo que no se dice, lo que se dice y cómo se dice. – Jason Bailey