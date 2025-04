Avengers: Doomsday: Fecha de lanzamiento, Trailer, Cast & More

(Foto de Marvel Studios)

Desde 2021, los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel han conocido a otro Vengadores La película estaba en el horizonte. Por supuesto, gracias a varios turnos en la planificación de Marvel Studios, los trastornos de la mano y los ataques de la industria, la naturaleza exacta de esa película fue más difícil de determinar.

Eso cambió, por supuesto, en el verano de 2024 cuando el estudio salió al escenario del Salón H en Comic-Con International: San Diego para revelar un nuevo plan, un nuevo antagonista y un nuevo nombre: Avengers: Doomsday. El anuncio se produjo con la reaparición sorpresa de Robert Downey Jr., quien interpretará al Doctor Titular Doom mientras él, presumiblemente, establece su mira en el Marvel Multiverse.

Pero otros detalles se mantuvieron vagos hasta el 26 de marzo de 2025. Esa mañana, el estudio lanzó un feed en vivo en sus cuentas de redes sociales para presentar un sorprendente número de actores que se unan a Downey y celebran el comienzo de la filmación. Por supuesto, algunos detalles aún eluden a aquellos que analizan todos los rumores, conjeturas y posibles fugas, pero la confirmación del elenco, con más potencialmente en camino, pensamos que era el momento perfecto para reunir todo lo que sabemos sobre Día del Juicio Final hasta ahora. Únase a nosotros mientras organizamos un expediente de la Autoridad de Varianza de Tiempo y, tal vez, Glean justo lo que Doom hará a medida que se acerca el enfoque de Secret Wars.

Todo lo que es Doom’s es Doom’s

https://www.youtube.com/watch?v=gaas2q3yh-q

Si bien los detalles de la historia están muy en secreto, tenemos algunos bits de información sólida. En la presentación de SDCC 2021, Marvel Studios reveló el anterior La versión de la película (más sobre eso más adelante) comenzaría la culminación de la saga multiverso actual. Aunque ese hilo de la historia resultó más opaco que la búsqueda de los Stones Infinity, al menos sugiere lo que ocurrirá en Día del Juicio Final.

Al darse cuenta del multiverso, la fatalidad sabia y justa espía a otras realidades para gobernar, presumiblemente habiendo conquistado la suya. Como la película también presentará al personaje en el contexto de Marvel Multiverse, también aprenderemos qué tipo de fatalidad se enfrentarán los héroes del MCU. Con décadas de historia detrás de él, Doom puede ser, en varias ocasiones, un sabio gobernante de Latveria, su país de Europa del Este, un posible déspota global, un genio criminal, un socio en el crimen con los gustos de Kang the Conquwer, un foil cómico para la niña ineuficiente de Squirrel, un mundo de cariñoso para uno de los hijos de Richards, el Sorcerer y el Copicador de los Richards, el Sorcerer y, actualmente, el Rey del Cútbol de la Cómica.

Además, se verá casi exactamente como el Tony Stark de MCU.

(Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Pero eso todavía deja muchas preguntas. ¿Es él la fatalidad de la realidad que se introducirá en este verano? Cuatro fantásticos: primeros pasos? ¿Ya es el enemigo jurado de la Reed Richards de esa tierra (Pedro Pascal)? ¿Es su conocimiento del multiverso un producto de cierta curiosidad científica, un examen de las artes místicas o ambos? ¿Hablará con un acento latveriano?

Todo esto se revelará en la plenitud del tiempo y durante la duración de la película, que también imaginamos verá a las realidades de Doom Overing (y posiblemente destruyendo) hasta que encuentre una que realmente capture su imaginación: el MCU en sí.

Hay otra posibilidad. Lo eventual Día del Juicio Final continuación, Avengers: guerras secretastoma su nombre de dos historias de cómics, la última de las cuales es una historia 2015-2016 que vio a Doom convertirse en el gobernante incuestionable de la realidad única resultante del colapso del multiverso. ¿Es posible que este sea su verdadero objetivo, tomando la línea de tiempo sagrada del MCU como su realidad en el lecho de roca? Imaginamos mucho de la gente se enojará por eso.

El amplio multiverso … y una realidad muy familiar

(Foto de Marvel Studios)

El escenario de la película nos lleva a cualquier lugar desde Hell’s Kitchen of the MCU hasta un Doomstadt (la capital de Latveria) en una realidad lejana, a una Tierra poblada por mutantes que primero dieron a conocer su presencia en el año 2000. También esperamos ver a la TVA nuevamente, Loki ((Loki ((Loki ((Tom Hiddleston) Sala del trono en el nexo de todas las realidades, el laboratorio de Reed Richards y al menos dos Edificios muy reconocibles en el horizonte de Nueva York.

Como Deadpool y Wolverine Probado, una de las cosas más emocionantes del multiverso como concepto es la forma en que puede remezclar lo familiar en algo divertido o sorprendente, desde la calverina (Henry Cavill) a una tormenta de Johnny de mal humor (Chris Evans). Aunque, imaginamos Día del Juicio Final Jugará esas configuraciones de variantes en un tono mucho más serio que el de Wade Wilson (Ryan Reynolds) Burt de caos más reciente.

Thunderbolts* Ensamble!

(Foto de Chuck Zlotnick/© Marvel)

Como se mencionó anteriormente, el 26 de marzo de 2025 vio la revelación de una expansiva Día del Juicio Final elenco. Enfrentando a Downey’s Doom son Pascal, Hiddleston, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Letitia Wright, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejia, Paul Rudd, Sebastian Stan, Ebón musgo-bachrach, Simu liu, Florencia Pugh, David Harbour, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsdeny Channing Tatum.

Es una colección interesante de nombres. Los principales entre ellos son los cuatro fantásticos (Pascal, Kirby, Quinn y Moss-Bachrach). Imaginamos que seguirán a Doom al multiverso y, tal vez, incluso reunirán a los otros equipos que encuentran en el camino, como los Thunderbolts. Con Pugh, Stan, Russell, Pullman, Harbor y John-Kamen repitiendo sus roles de la película que salen de este mayo, no nos sorprendería si ese equipo se gana una oportunidad para reemplazar a los Vengadores. Bueno, al menos hasta que Doom los aplasta debajo de su pie blindado.

Suponiendo que los Thunderbolts hay los mismos de la MCU, creemos que la primera parada de Doom en la película será la realidad donde residen los X-Men de las películas del siglo XX Fox. Con Stewart, Marsden, McKellen, Grammer y Romijn repitiendo sus roles, apostamos que otra última posición para los mutantes está a la vista. Oh, pero qué sorpresa ver a Cumming entre ese grupo de actores. Estaremos felices de escucharlo recordar sus días en el escenario de Berlín una vez más.

Además, estamos muy contentos de ver a Tatum regresar como Gambit, aunque imaginamos que su acento se reiniciará un poco esta vez.

(Foto de © Marvel Studios)

El grupo restante representa una mezcla ecléctica de personajes de MCU. El Thor de Hemsworth parece una opción razonable para la inclusión: Loki tiene que comunicarse con él en algún momento, ya que la crisis multiversal alcanza un tono febril. Pero Shuri (Wright), M’Baku (Duke), Shang-chi (Liu) y Namor (Mejia) representan una serie de personajes subutilizados. Tal vez demostrarán ser las opciones de Sam Wilson (Mackie) para un equipo verdaderamente internacional de los Vengadores, a la que los X-Men todos nuevos. Aunque, ¿no es extraño que los héroes más jóvenes estén ausentes de esta lista de elenco?

¿Y qué hay de Ant-Man de Rudd? ¿Finalmente usará la táctica de la otra membrada que nunca empleó contra Thanos (Josh Brolin)?

Por supuesto, el elenco confirmado no son los únicos nombres que hemos escuchado conectados Día del Juicio Final. En los meses posteriores a la película recibió su nuevo nombre, Evans, Hayley Atwell, Jeremy Rennery Tom Holanda se decía que regresaban. Eso podría ser cierto incluso si Marvel aún no ha puesto sillas para ellos. Similarmente, Benedict cumberbatch fue citado diciendo que aparecería en el “siguiente” Vengadores película, aunque no ha tenido claro si eso es Día del Juicio Final o Guerras secretas.

El estudio está provocando más revelaciones de reparto, por lo que actualizaremos a medida que salgan a la luz más nombres.

El regreso de los rusos

(Foto de Chuck Zlotnick/© Marvel Studios)

En su existencia anterior como Avengers: la dinastía Kangla película estaba destinada a ser dirigida por Shang-chi y la leyenda de los diez anillos‘ Destin Daniel Cretton de un guión por Ant-Man and the Wasp: Quantumania escritor Jeff Loveness. Trastornos creativos, la mala respuesta a Kang en Quantumaniay la situación legal con respecto al actor que lo interpretó, condujo a un replanteamiento completo de la película y, por un tiempo, su nombre simplemente se convirtió en Avengers 5.

Pero luego Marvel Studios sorprendió a su audiencia en el panel SDCC 2024 al anunciar el regreso de Avengers: final del juego directores José y Anthony Russo. Aunque el dúo admitió un agotamiento creativo después de hacer cuatro películas de Marvel esencialmente consecutivas de Capitán América: el soldado de invierno a Juego finalAparentemente han sido recargados después de hacer películas en Netflix y para su propia compañía de producción. También han dicho el lanzamiento para presentar a Downey cuando Doom finalmente los emocionó.

Proporcionar el guión es Stephen McFeelyquizás mejor conocido por coescribir Avengers: Infinity War y Juego final. Sus otros créditos de Marvel incluyen Capitán América: el primer vengador y El soldado de inviernoy Thor: The Dark World. También contribuyó a los tres Crónicas de Narnia Películas y Michael Bay’s Inconvenientes y ventajas con un compañero de escritura anterior Christopher Markus (quien también coescribió las otras películas de Marvel de McFeely).

Aún no se han anunciado otros jefes de departamento clave, como el director de fotografía y diseñador de producción, aunque el editor de cine de Marvel frecuente Jeffrey Ford regresará para editar Día del Juicio Final. Compositor Alan Silvestri También probablemente asumirá las tareas de puntuación. Y con la producción en marcha, esperamos que el resto de estos nombres emerjan pronto. Se espera que la filmación continúe a través de agosto.

Día de la fatalidad en mayo

Avengers: Doomsday Actualmente está programado para su lanzamiento el 1 de mayo de 2026. Después de eso, el Universo Cinematográfico de Marvel se realizará en una pausa relativa con el cuarto MCU Araña Película y un puñado de series y especiales de Disney+ llenando el vacío hasta que Doom regresa para Avengers: guerras secretas el 7 de mayo de 2027.

Avengers: Doomsday

(2026)

está programado para su lanzamiento el 7 de mayo de 2027.

¿En un dispositivo Apple? Sigue a Rotten Tomatoes en Apple News.