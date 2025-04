Extracto de libros: Gandolfini: Jim, Tony y la vida de una leyenda de Jason Bailey | Características

Estamos increíblemente orgullosos de presentar un extracto de lo excelente Gandolfini: Jim, Tony y la vida de una leyenda por Jason Bailey. El autor de The Ultimate Woody Allen Film Companion y Fun City Cinema Agradece la vida y el trabajo de la estrella de “The Sopranos”, “True Romance” y “Suficiente dicho” con la combinación perfecta de curiosidad y compasión. Gandolfini era un hombre privado, uno que insistió en que el trabajo podría hablar por sí mismo, pero Bailey llega a la raíz de lo que fue tan especial sobre este increíble actor al examinar los diferentes aspectos de sí mismo que mostró a las personas durante toda su vida. Surge una imagen de un hombre que no era solo talentoso naturalmente, sino que trabajaba constantemente en su oficio, elevando a todos a su alrededor. Es una biografía sorprendentemente conmovedora, una pieza impulsada no solo por el arte sino por la humanidad compartida del autor y el sujeto. Mañana está en las tiendas. Obtener una copia aquí y lea un extracto a continuación.

Gandolfini rápidamente demostró ser experto en mantener el estado de ánimo correcto y ligero en el set. “Lo primero que recuerdo es que tuvo que hacer algo en el que tuvo un ataque de pánico y se derrumbó”, dice Robert Iler, el joven actor eligido como el hijo adolescente de Tony, Anthony Jr. “Recuerdo que se cayó y luego se supone que todos debemos apresurarse, como, Dios mío, ¿estás bien? Y luego lo rodamos, y él tuvo un perro caliente crudo en la boca. Todos comenzamos a crecirnos,”.

Jim y Falco demostraron ser un buen partido, tanto en su réplica en pantalla como en la profesionalidad que exhibieron a sus compañeros de reparto, muchos de los cuales no tenían tanto experiencia. “Jimmy y Edie hicieron mejor a todos”, explicó Chase. “Ambos fueron extraordinarios. Y dos estilos de trabajo totalmente diferentes. Jimmy discutiría sobre todo: no sé, esto no funciona, ¿por qué está diciendo que, no quiero hacerlo? Edie entró, lo memorizaron.

La hora de la televisión que crearon fue sorprendentemente única, una pequeña película de sesenta minutos perfectamente ejecutada. La estructura del episodio fue diferente al resto de la serie, con Tony visitando al Dr. Melfi para sus primeras sesiones, narrando y explicando su vida, sobre cortes y flashbacks a los eventos que describe. Algunos actores de televisión toman algunos episodios para encontrar las notas correctas para un personaje, pero no Gandolfini; Los sombreados de Tony Soprano se volverían más matizados sobre la carrera de la serie, pero las bases están firmemente vigentes, específicamente su peligro (cómo se vuelve riendo y riendo mientras persigue a un deudor a la furia y la ira de la paliza que administra) y su vulnerabilidad (las lágrimas que se desprende de las pérdidas de sus patos). Sin embargo, parte de su trabajo en silencio más poderoso está en las escenas de dúo con Bracco, ya que elige cuidadosamente de lo que hablará y de lo que no lo hará.

Pero pilotos de prueba de concepto como Los sopranos ‘ son en última instancia como otra audición; Una red aún puede, por cualquier motivo, elegir no llevar el programa a la serie. Esta fue una noticia para el relativo recién llegado Iler, cuya familia había estado llena sobre el concierto: “Esto es todo, serás famoso, esto será enorme y enorme”. Cuando dijo algo en ese sentido en el oído de Tony Sirico, el actor mayor lo agarró y dijo: “Niño, ¿sabes cuántas de estas cosas hacemos?”

“¿Qué quieres decir?” Iler preguntó, confundido.

“Nunca volveremos a vernos”, le informó Sirico. “Así que diviértete mientras estés aquí, y todos pasaremos el rato y será bueno, pero no esperes ver a ninguno de nosotros nunca más”. (“Entonces tuve que romper eso a mi familia”, dice Iler.)

Sirico no fue el único. “Nadie sabía que se convertiría en un gigante”, dice Alik Sakharov, director de fotografía del piloto y aproximadamente la mitad de los espectáculos que siguieron. “Pero recuerdo muy claramente, David y yo solíamos compartir una oficina. Y él entraría a la oficina, y él tendría esta mirada de un millón de millas mirando por la ventana, muy tranquila, tan contemplativamente en su propio mundo. Un día le pregunté: ‘David, ¿qué pasa?’ Él dijo: “No tengo idea de quién diablos verá este programa”.

Esa pregunta se convirtió en más grande después de que Chase entregó al piloto a HBO en octubre de 1997, y los días se convirtieron en semanas mientras esperaban la respuesta, que los ejecutivos de la red tuvieron que entregar antes del 20 de diciembre. No solo estaban siendo tímidos; Las proyecciones de pruebas habían ido lo suficientemente mal como para que muchas de las preocupaciones iniciales sobre el programa (su falta de estrellas, su costo, su antihéroe, su tema adulto) e incluso su título (los ejecutivos se preocuparon de que sonara como un programa sobre cantantes de ópera) perduró. A medida que su impaciencia crecía: “David”, Susie Fitzgerald, sin salida, “no es un buen camarero”, Chase desarrolló un plan de respaldo: si rechazaban al piloto, tal vez podría conseguir que pusiera suficiente dinero extra para convertirlo en la película que originalmente había imaginado, o incluso comprar el piloto de ellos y raspar el resto del presupuesto él mismo. El elenco realizó su trabajo; Jim salió a Los Ángeles para la carrera de recuerdo (y su noche en la cárcel de Beverly Hills), luego a Massachusetts para disparar una acción civil. “Recuerdo que nos sentamos con él después de verlo”, dice Armstrong sobre el piloto. “Y dijimos, este será el mejor trabajo que hayas hecho que probablemente mucha gente no verá. Debido a que pensamos, no es ninguno de estos espectáculos de red. Incluso si se recoge, mucha gente no estará mirando a HBO. Así que no estaba sentado allí esperando alfileres y agujas para escuchar si iba. En absoluto”. En todo caso, lamentaba tomar el papel para empezar. “Tenía preocupaciones porque su padre, que probablemente solo lo estaba golpeando, dijo, no creo que esto sea bueno”, dice Sanders. “Y luego quería salir de eso. Obviamente no lo hizo, porque estoy seguro de que le encantó. Pero tenía una personalidad que siempre podría encontrar un mejor actor para un papel, esa cosa típica, tal vez no debería estar haciendo esto, una gran adivinación de sí mismo”.

Finalmente, el día anterior a la fecha límite, la red dio la orden. “Fue como un gran regalo de Navidad”, dijo Imperioli. El anuncio exitoso Variety el 12 de enero de 1998: “HBO se ha comprometido con su segunda serie dramática Epi Sodic, ‘The Sopranos’, una hora móvil para la cual el Time-Warner Cabler ha comprado 12 episodios, más el piloto completado, para un total de 13 instalaciones”.

Extracto del nuevo libro Gandolfini: Jim, Tony & The Life of a Legend (Abrams Press) de Jason Bailey © 2025 Jason Bailey