Taquilla de fin de semana: los pecadores se mantienen fuertes para otro gran fin de semana

Como hemos dicho aquí en esta columna antes, un solo fin de semana rara vez cuenta toda la historia a pesar de aquellos que intentan resumir una narración completa en un titular. Las películas se abren muy bien y luego dejan enormemente. Un musical sobre PT Barnum (El mejor showman) Comienza con solo $ 8.8 millones y continúa recaudando $ 174 millones. Hay mucho en el medio que se desarrolla como un reloj, y ocasionalmente esas narraciones de fin de semana están muertas, como un reloj roto dos veces al día. Esta semana, uno diferente se apoderará, ya que un signo de interrogación se transforma en un punto de exclamación para un guión original, mientras que una película de acción original aparentemente olvidada de hace nueve años obtiene una secuela y se suma a un mes que se acercará a duplicar lo que hizo en 2024.

Rey de la cosecha: los pecadores se mantienen fuertes para otro gran fin de semana

Una estadística (y sabes que amamos las estadísticas aquí) que ha estado dando vueltas es cómo Ryan Coogler’s Pecadores El fin de semana pasado tuvo la mejor apertura para un trabajo original desde 2019. Muchos también dijeron que era la única película de terror que recibió un cine Extraterrestres También recibió la calificación. Los argumentos comenzaron sobre eso, y algunos pueden preguntarse cómo está completamente definido “original”. Así que lo rompimos, porque ahora estamos mucho más allá de un simple fin de semana de apertura y mirando hacia el futuro Pecadores‘Final bruto, que parece dirigido bien en ganancias para retroceder esa narrativa temprana.

Lo primero es lo primero. En su segundo fin de semana, Pecadores cayó solo 4.9% a $ 45.7 millones. Una vez más, una apertura de $ 48 millones cayó solo un 4,9% en su segundo fin de semana. Esto nos llevó a la primera madriguera para ver qué películas que abrieron más de $ 40 millones cayeron menos del 30% en el fin de semana dos. Aquí está esa lista:

Shrek (+0.3%), Avatar (-1.8%), Pecadores (-4.9%), Cómo el Grinch robó Navidad (-5.4%), Conoce a los Fockers (-9.5%), Tornado (-9.7%), Pies felices (-10.8%), El señor de los anillos: la comunión del anillo (-18.0%), Parque Jurásico (-18.2%), Tesoro nacional: Libro de secretos (-20.3%), Episodio I de Star Wars: la amenaza fantasma (-20.7%), Pollo pequeño (-21.0%), El señor de los anillos: las dos torres (-21.2%), Gravedad (-22.6%), Aquaman (-23.2%), Casino real (-24.6%), Trolls (-24.9%), The Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos (-25.2%), Ordenanza (1989) (-25.7%), Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra (-27.0%), La resaca (-27.1%), Monsters, Inc. (-27.2%), Enganche (-27.3%), La película de LEGO (-27.8%), Malvado: parte uno (-27.9%), Alvin y las ardillas: The SqueakQuel (-28.0%), Los Incredibles (-28.7%), Top Gun: Maverick (-28.9%), Día de la Independencia (-29.8%)

Una cosa que debe tenerse en cuenta es que varias de esas películas son de las temporadas de Acción de Gracias y vacaciones de Navidad, cuando los desacuerdo no son tan prominentes como durante otros meses y fines de semana. Otro que puede haber notado es cuántas películas familiares y animadas son parte de ellas. (El original Rey león También es probable que haya hecho esa lista para su segunda semana de lanzamiento amplio: los números disponibles son solo para un fin de semana de 4 días del 4 de julio). Y si entrecerras un poco más cerca, verás que la única película con clasificación R en esa lista es La resaca. Bienvenido a ese club exclusivo, Pecadores.

En torno a la clasificación “original”, no nos detuvimos en 2019. Regresamos 10 años completos a 2016 para ver las películas más taquilleras que no eran secuelas, remakes, adaptaciones de libros o cualquier cosa basada en las propiedades existentes. Incluso vamos a sacar películas basadas en figuras o eventos de la vida real (es decir, Bohemian Rhapsody, Dunkerque, Sound of Freedom, The Greatest Showman, Ford V Ferrari), y esto es cómo se ve la lista:

La vida secreta de las mascotas ($ 368.3), Zootopía ($ 341.0), Cantar ($ 270.3), Moana ($ 248.7), Palma de coco ($ 209.7), Un lugar tranquilo ($ 188.0), Salir ($ 176.0), A nosotros ($ 175.0), Cuchillos ($ 165.3), 1917 ($ 159.2), Elemental ($ 154.4 millones), La La Land ($ 151.3), Érase una vez en Hollywood ($ 142.5), Inteligencia central ($ 127.4), Migración ($ 126.9 millones), Pecadores ($ 123.2 hasta la fecha), No ($ 123.2), Chico libre ($ 121.6), Viaje de chicas ($ 115.1), Madres malas ($ 113.2), si ($ 111.3), Conductor de bebé ($ 107.8), Sonrisa ($ 105.9), La ciudad perdida ($ 105.3), Pasajeros ($ 100.0)

Uno puede discutir sobre 1917 o Érase una vez en Hollywoodpero centrémonos ahora mismo en el hecho de que Pecadores está en esa lista con $ 123.2 millones después de solo 10 días. Eso la convierte en la película R más taquillera jamás lanzada en abril, superando el 1-2 Adrian Lyne Punch de Propuesta indecente (1993) y Flashdance (1983). También es la décima película de mayor recaudación este mes después de 10 días y el séptimo mejor fin de semana. Ubicado en el medio Furioso 7 y Capitán América: el soldado de invierno, Pecadores está forjando un camino hacia $ 200 millones y puede que ni siquiera necesite los números internacionales frecuentemente tristes a menudo regresados ​​a películas con elencos negros para obtener ganancias (una lista muy triste para otro momento, Pecadores es solo a $ 39 millones hasta la fecha). Solo $ 36 millones detrás El soldado de invierno ‘S Números de 10 días y antes de su segundo fin de semana, Pecadores Podría estar mirando $ 230-250 millones solo a nivel nacional. Los números de la próxima semana contra Rayos contará la próxima historia de su viaje, pero es probable que sea una película entre los cinco mejores hasta el fin de semana del Día de los Memoriales.

Cuentos del Top 10: Venganza de los Sith Outpacios ligeramente El contador 2

La amenaza fantasma hizo la pequeña lista de caída arriba, mientras Star Wars: Episodio III – Revenge of the Sith Entra en las listas nuevamente para su vigésimo aniversario. El relanzamiento ganó $ 25.5 millones durante el fin de semana y otros $ 17 millones en todo el mundo. El lanzamiento del 25 aniversario de El Amenaza fantasma El año pasado se abrió a solo $ 8.7 millones. Eso es mejor que incluso un par de ediciones especiales lanzadas en 1997. El imperio retrocede abrió a $ 21.9 millones y recaudó $ 67.6 millones. Regreso del Jedi abrió a $ 16.2 millones y terminó con $ 45.4 millones en comparación con $ 35.9 millones y $ 138.2 millones para Star Wars.

En 2016, Gavin O’Connor’s El contador Se abrió a $ 24.7 millones y se convirtió en un éxito sólido para Warner Bros. con más de $ 86 millones nacionales y $ 155 millones en todo el mundo con un presupuesto de $ 44 millones. Ha tardado nueve años en hacerse una secuela. Los derechos nacionales ahora se han transferido a Amazon/MGM, y en lugar de relegarlo directamente a su plataforma de video principal como la próxima Otro favor simpleoptaron por abrirlo en los cines, y listo, una apertura de $ 24.5 millones para El contador 2. Sin embargo, el presupuesto se ha disparado a $ 80 millones, lo que habría hecho que la primera película un perdedor teatral recuperado por casi una década de nuevos fanáticos lo descubriera. Para aquellos que realizan un seguimiento, su presupuesto fue de $ 10 millones menos que Pecadorespero se abrió a un poco más de la mitad de la apertura de la semana pasada y $ 20 millones detrás de su segundo fin de semana. En el frente de Better News, los críticos son más positivos en la secuela (que está certificada de nuevo) que en el original (actualmente podrido al 53%). También se verifica en el 93% en el pálido, lo que significa que el público lo está cavando. Solo necesita $ 67.3 millones para ingresar la lista de las 10 principales películas con clasificación R lanzada en abril, pero necesitará mucho más para cubrir su presupuesto mientras aún está en los cines.

Warner Bros. tiene el mayor éxito del año hasta la fecha con Una película de Minecraftque ganó $ 22.7 millones en su cuarto fin de semana para llevar su total a $ 379.7 millones. La adaptación del videojuego se mantiene estable y recupere su Malvado Vibes, ya que ese musical tenía un cuarto fin de semana de $ 22.6 millones. Minecraft ahora se encuentra a $ 20+ millones antes del ritmo de esa película, mientras que también casi $ 100 millones detrás del ritmo de Pícaro unoque también tenía un cuarto cuadro de $ 22 millones. Eso le da a la película una amplia litera de aterrizaje entre $ 442 y $ 490 millones a nivel nacional. A nivel mundial, la película supera los $ 816 millones con al menos otros $ 60+ millones en el lado nacional. Mil millones estarán a su alcance.

Hablando de adaptaciones de videojuegos, Sony’s Hasta el amanecer Terminado en el quinto lugar este fin de semana. Si bien no había más dinero para los espectadores este fin de semana después del concurso de resistencia a mediados de semana, aún desembolsaron más de $ 8 millones, un poco por debajo de la mayoría de los esfuerzos de terror de este año. Pecadores, El monoy Ojos de corazón Todos obtuvieron más de $ 30 millones en 2025 hasta ahora, mientras que Blumhouse’s La mujer en el patio y Lobo están terminando en el rango bajo de $ 20 millones. Esta es otra película de terror consciente del presupuesto ($ 15 millones) y una co-script por la anterior Ataque del espectáculo Colaborador Blair Butler.

La historia animada de Jesús, El rey de los reyesha entrado en su fase de enfriamiento posterior al orebre, cayendo más del 77% a $ 4.2 millones. Todavía ha ganado $ 54.7 millones muy sólidos para encajar bien con los lanzamientos basados ​​en la fe que hemos visto a lo largo de los años en marzo y abril. Caer a $ 3.6 millones en su tercer fin de semana es El aficionado. La producción de $ 60 millones publicada por 20th Century Studios ha ganado $ 33.7 millones nacionales y más de $ 80 millones en todo el mundo, sin parecer un éxito teatral.

Luego están Alex Garland y Ray Mendoza’s Guerra en octavo lugar con $ 2.6 millones. La película de rescate de batalla en tiempo real de $ 20 millones ha ganado $ 21.8 millones en 17 días. A24 también amplió la fantasía familiar La leyenda de Ochi en 1.153 teatros; Hizo lo suficiente para romper el top 10 con $ 1.44 millones. Christopher Landon’s Gota Nuevamente estuvo a la altura de su nombre, cayendo más del 74% a $ 950,000 en su tercer fin de semana. La producción de $ 11 millones todavía ha recaudado más de $ 23 millones en todo el mundo con $ 15 millones de eso en América del Norte.

En la vid: Rayos* Abre la temporada de películas de verano

La temporada de verano está aquí y Marvel espera que la pelota rode Rayos. Capitán América: Brave New World No trajo los números de manera crítica ni en la taquilla, por lo que esperan que esta corrección del curso esté a su favor. Espere que lidere el camino la próxima semana, mientras que muchos estarán mirando a aquellos saludables Pecadores números.

